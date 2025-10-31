Bugünkü canlı KGEN qiyməti 0.2378 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KGEN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KGEN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KGEN qiyməti 0.2378 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KGEN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KGEN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,2378
$0,2378$0,2378
+3,21%1D
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 16:35:31 (UTC+8)

KGEN (KGEN) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,2197
$ 0,2197$ 0,2197
$ 0,2656
$ 0,2656$ 0,2656
$ 0,2197
$ 0,2197$ 0,2197

$ 0,2656
$ 0,2656$ 0,2656

--
----

--
----

-0,59%

+3,21%

-3,57%

-3,57%

KGEN (KGEN) canlı qiyməti $ 0,2378. KGEN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,2197 və ən yüksək $ 0,2656 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KGEN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KGEN son bir saat ərzində -0,59%, 24 saat ərzində +3,21% və son 7 gündə isə -3,57% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

--
----

$ 553,85K
$ 553,85K$ 553,85K

$ 237,80M
$ 237,80M$ 237,80M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

KGEN üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 553,85K təşkil edir. KGEN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 237,80M təşkil edir.

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün KGEN qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

Bu gün$ +0,007396+3,21%
30 Gün$ +0,0378+18,90%
60 Gün$ +0,0378+18,90%
90 Gün$ +0,0378+18,90%
Bu gün KGEN $ +0,007396 (+3,21%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Son 30 gündə qiymət $ +0,0378 (+18,90%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Baxış 60 günə genişləndirildikdə KGEN $ +0,0378 (+18,90%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0378 (+18,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

KGEN (KGEN) Nədir?

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC KGEN investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- KGEN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə KGEN haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız KGEN satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

KGEN (KGEN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KGEN (KGEN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KGEN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KGEN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KGEN (KGEN) Tokenomikası

KGEN (KGEN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KGEN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Necə KGEN alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım KGEN Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

1 KGEN(KGEN) / VND
6.257,707
1 KGEN(KGEN) / AUD
A$0,361456
1 KGEN(KGEN) / GBP
0,180728
1 KGEN(KGEN) / EUR
0,204508
1 KGEN(KGEN) / USD
$0,2378
1 KGEN(KGEN) / MYR
RM0,994004
1 KGEN(KGEN) / TRY
10,004246
1 KGEN(KGEN) / JPY
¥36,6212
1 KGEN(KGEN) / ARS
ARS$342,156152
1 KGEN(KGEN) / RUB
19,078694
1 KGEN(KGEN) / INR
21,10475
1 KGEN(KGEN) / IDR
Rp3.963,331748
1 KGEN(KGEN) / PHP
13,968372
1 KGEN(KGEN) / EGP
￡E.11,233672
1 KGEN(KGEN) / BRL
R$1,279364
1 KGEN(KGEN) / CAD
C$0,330542
1 KGEN(KGEN) / BDT
29,11861
1 KGEN(KGEN) / NGN
344,636406
1 KGEN(KGEN) / COP
$925,29169
1 KGEN(KGEN) / ZAR
R.4,116318
1 KGEN(KGEN) / UAH
9,99949
1 KGEN(KGEN) / TZS
T.Sh.585,71329
1 KGEN(KGEN) / VES
Bs52,5538
1 KGEN(KGEN) / CLP
$224,0076
1 KGEN(KGEN) / PKR
Rs67,421056
1 KGEN(KGEN) / KZT
126,352652
1 KGEN(KGEN) / THB
฿7,697586
1 KGEN(KGEN) / TWD
NT$7,309972
1 KGEN(KGEN) / AED
د.إ0,872726
1 KGEN(KGEN) / CHF
Fr0,19024
1 KGEN(KGEN) / HKD
HK$1,845328
1 KGEN(KGEN) / AMD
֏91,179654
1 KGEN(KGEN) / MAD
.د.م2,204406
1 KGEN(KGEN) / MXN
$4,41119
1 KGEN(KGEN) / SAR
ريال0,89175
1 KGEN(KGEN) / ETB
Br36,623578
1 KGEN(KGEN) / KES
KSh30,721382
1 KGEN(KGEN) / JOD
د.أ0,1686002
1 KGEN(KGEN) / PLN
0,872726
1 KGEN(KGEN) / RON
лв1,043942
1 KGEN(KGEN) / SEK
kr2,244832
1 KGEN(KGEN) / BGN
лв0,401882
1 KGEN(KGEN) / HUF
Ft79,87702
1 KGEN(KGEN) / CZK
5,008068
1 KGEN(KGEN) / KWD
د.ك0,0727668
1 KGEN(KGEN) / ILS
0,770472
1 KGEN(KGEN) / BOB
Bs1,645576
1 KGEN(KGEN) / AZN
0,40426
1 KGEN(KGEN) / TJS
SM2,192516
1 KGEN(KGEN) / GEL
0,644438
1 KGEN(KGEN) / AOA
Kz217,965102
1 KGEN(KGEN) / BHD
.د.ب0,0894128
1 KGEN(KGEN) / BMD
$0,2378
1 KGEN(KGEN) / DKK
kr1,53381
1 KGEN(KGEN) / HNL
L6,263652
1 KGEN(KGEN) / MUR
10,893618
1 KGEN(KGEN) / NAD
$4,121074
1 KGEN(KGEN) / NOK
kr2,392268
1 KGEN(KGEN) / NZD
$0,413772
1 KGEN(KGEN) / PAB
B/.0,2378
1 KGEN(KGEN) / PGK
K1,003516
1 KGEN(KGEN) / QAR
ر.ق0,86797
1 KGEN(KGEN) / RSD
дин.24,110542
1 KGEN(KGEN) / UZS
soʻm2.865,059582
1 KGEN(KGEN) / ALL
L19,918128
1 KGEN(KGEN) / ANG
ƒ0,425662
1 KGEN(KGEN) / AWG
ƒ0,42804
1 KGEN(KGEN) / BBD
$0,4756
1 KGEN(KGEN) / BAM
KM0,399504
1 KGEN(KGEN) / BIF
Fr703,4124
1 KGEN(KGEN) / BND
$0,30914
1 KGEN(KGEN) / BSD
$0,2378
1 KGEN(KGEN) / JMD
$38,08367
1 KGEN(KGEN) / KHR
958,86905
1 KGEN(KGEN) / KMF
Fr100,5894
1 KGEN(KGEN) / LAK
5.169,565114
1 KGEN(KGEN) / LKR
රු72,498086
1 KGEN(KGEN) / MDL
L4,047356
1 KGEN(KGEN) / MGA
Ar1.066,36654
1 KGEN(KGEN) / MOP
P1,904778
1 KGEN(KGEN) / MVR
3,63834
1 KGEN(KGEN) / MWK
MK413,565114
1 KGEN(KGEN) / MZN
MT15,19542
1 KGEN(KGEN) / NPR
रु33,786624
1 KGEN(KGEN) / PYG
1.686,4776
1 KGEN(KGEN) / RWF
Fr345,999
1 KGEN(KGEN) / SBD
$1,957094
1 KGEN(KGEN) / SCR
3,250726
1 KGEN(KGEN) / SRD
$9,21475
1 KGEN(KGEN) / SVC
$2,083128
1 KGEN(KGEN) / SZL
L4,121074
1 KGEN(KGEN) / TMT
m0,8323
1 KGEN(KGEN) / TND
د.ت0,7007966
1 KGEN(KGEN) / TTD
$1,612284
1 KGEN(KGEN) / UGX
Sh828,4952
1 KGEN(KGEN) / XAF
Fr134,8326
1 KGEN(KGEN) / XCD
$0,64206
1 KGEN(KGEN) / XOF
Fr134,8326
1 KGEN(KGEN) / XPF
Fr24,4934
1 KGEN(KGEN) / BWP
P3,191276
1 KGEN(KGEN) / BZD
$0,477978
1 KGEN(KGEN) / CVE
$22,659962
1 KGEN(KGEN) / DJF
Fr42,3284
1 KGEN(KGEN) / DOP
$15,295296
1 KGEN(KGEN) / DZD
د.ج30,90211
1 KGEN(KGEN) / FJD
$0,537428
1 KGEN(KGEN) / GNF
Fr2.067,671
1 KGEN(KGEN) / GTQ
Q1,823926
1 KGEN(KGEN) / GYD
$49,852392
1 KGEN(KGEN) / ISK
kr29,725

KGEN haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi KGEN Veb-saytı
Block Explorer

Bugünkü KGEN (KGEN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KGEN qiyməti 0,2378 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KGEN / USD cari qiyməti nədir?
KGEN / USD cari qiyməti $ 0,2378 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KGEN üçün bazar dəyəri nədir?
KGEN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KGEN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KGEN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
KGEN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KGEN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KGEN qiyməti (ATL) nədir?
KGEN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
KGEN ticarət həcmi nədir?
KGEN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 553,85K USD.
KGEN bu il daha da yüksələcək?
KGEN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KGEN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 16:35:31 (UTC+8)

10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0,2378 USD

KGEN Ticarəti Edin

KGEN/USDT
$0,2378
$0,2378$0,2378
+3,16%

