Bugünkü canlı John Tsubasa Rivals qiyməti 0.01346 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JOHN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JOHN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

John Tsubasa Rivals Logosu

John Tsubasa Rivals qiyməti(JOHN)

1 JOHN / USD Canlı Qiyməti:

$0,01347
$0,01347$0,01347
-0,51%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:35:41 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01343
$ 0,01343$ 0,01343
24 saat Aşağı
$ 0,01385
$ 0,01385$ 0,01385
24 saat Yüksək

$ 0,01343
$ 0,01343$ 0,01343

$ 0,01385
$ 0,01385$ 0,01385

--
----

--
----

-0,74%

-0,51%

-7,62%

-7,62%

John Tsubasa Rivals (JOHN) canlı qiyməti $ 0,01346. JOHN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01343 və ən yüksək $ 0,01385 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JOHN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JOHN son bir saat ərzində -0,74%, 24 saat ərzində -0,51% və son 7 gündə isə -7,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Bazar Məlumatları

--
----

$ 106,02K
$ 106,02K$ 106,02K

$ 13,46M
$ 13,46M$ 13,46M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

KLAY

John Tsubasa Rivals üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 106,02K təşkil edir. JOHN üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,46M təşkil edir.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün John Tsubasa Rivals qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000069-0,51%
30 Gün$ -0,00191-12,43%
60 Gün$ -0,00416-23,61%
90 Gün$ +0,00074+5,81%
Bugünkü John Tsubasa Rivals Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün JOHN $ -0,000069 (-0,51%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

John Tsubasa Rivals 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00191 (-12,43%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

John Tsubasa Rivals 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə JOHN $ -0,00416 (-23,61%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

John Tsubasa Rivals 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00074 (+5,81%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

John Tsubasa Rivals (JOHN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi John Tsubasa Rivals Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Nədir?

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC John Tsubasa Rivals investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- JOHN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə John Tsubasa Rivals haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız John Tsubasa Rivals satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

John Tsubasa Rivals Qiymət Proqnozu (USD)

John Tsubasa Rivals (JOHN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? John Tsubasa Rivals (JOHN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? John Tsubasa Rivals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

John Tsubasa Rivals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomikası

John Tsubasa Rivals (JOHN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JOHN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

John Tsubasa Rivals (JOHN) necə alınır?

Necə John Tsubasa Rivals alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım John Tsubasa Rivals Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

JOHN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / VND
354,1999
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / AUD
A$0,0204592
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / GBP
0,0102296
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / EUR
0,0115756
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / USD
$0,01346
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MYR
RM0,0563974
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / TRY
0,5655892
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / JPY
¥2,05938
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / ARS
ARS$19,3667864
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / RUB
1,076127
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / INR
1,1929598
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / IDR
Rp220,6557024
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / PHP
0,7919864
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / EGP
￡E.0,6355812
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BRL
R$0,0724148
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / CAD
C$0,0187094
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BDT
1,6456196
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / NGN
19,4789082
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / COP
$52,1704216
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / ZAR
R.0,2323196
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / UAH
0,5651854
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / TZS
T.Sh.33,07122
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / VES
Bs2,97466
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / CLP
$12,67932
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / PKR
Rs3,7978736
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / KZT
7,14053
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / THB
฿0,4348926
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / TWD
NT$0,4136258
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / AED
د.إ0,0493982
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / CHF
Fr0,010768
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / HKD
HK$0,1044496
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / AMD
֏5,1530264
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MAD
.د.م0,1246396
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MXN
$0,2494138
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / SAR
ريال0,050475
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / ETB
Br2,069475
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / KES
KSh1,7388974
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / JOD
د.أ0,00954314
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / PLN
0,0492636
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / RON
лв0,0590894
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / SEK
kr0,1269278
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BGN
лв0,0226128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / HUF
Ft4,5167722
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / CZK
0,2829292
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / KWD
د.ك0,00411876
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / ILS
0,043745
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BOB
Bs0,0930086
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / AZN
0,022882
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / TJS
SM0,123832
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / GEL
0,0364766
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / AOA
Kz12,3373014
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BHD
.د.ب0,00506096
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BMD
$0,01346
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / DKK
kr0,086817
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / HNL
L0,3534596
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MUR
0,6121608
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / NAD
$0,2317812
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / NOK
kr0,135273
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / NZD
$0,0234204
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / PAB
B/.0,01346
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / PGK
K0,0568012
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / QAR
ر.ق0,0489944
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / RSD
дин.1,3626904
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / UZS
soʻm162,1686374
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / ALL
L1,1256598
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / ANG
ƒ0,0240934
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / AWG
ƒ0,024228
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BBD
$0,02692
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BAM
KM0,0226128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BIF
Fr39,81468
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BND
$0,017498
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BSD
$0,01346
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / JMD
$2,1521194
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / KHR
54,0561676
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / KMF
Fr5,69358
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / LAK
292,6086898
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / LKR
රු4,0973586
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MDL
L0,2272048
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MGA
Ar60,358678
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MOP
P0,10768
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MVR
0,205938
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MWK
MK23,3680406
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / MZN
MT0,860094
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / NPR
रु1,9094356
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / PYG
95,45832
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / RWF
Fr19,53046
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / SBD
$0,1107758
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / SCR
0,1895168
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / SRD
$0,521575
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / SVC
$0,117775
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / SZL
L0,2317812
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / TMT
m0,04711
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / TND
د.ت0,03954548
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / TTD
$0,0911242
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / UGX
Sh46,89464
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / XAF
Fr7,61836
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / XCD
$0,036342
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / XOF
Fr7,61836
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / XPF
Fr1,38638
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BWP
P0,180364
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / BZD
$0,0270546
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / CVE
$1,2803152
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / DJF
Fr2,38242
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / DOP
$0,8637282
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / DZD
د.ج1,7493962
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / FJD
$0,0304196
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / GNF
Fr117,0347
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / GTQ
Q0,1031036
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / GYD
$2,8175818
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) / ISK
kr1,6825

John Tsubasa Rivals Mənbəyi

John Tsubasa Rivals haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi John Tsubasa Rivals Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: John Tsubasa Rivals Haqqında Digər Suallar

Bugünkü John Tsubasa Rivals (JOHN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JOHN qiyməti 0,01346 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JOHN / USD cari qiyməti nədir?
JOHN / USD cari qiyməti $ 0,01346 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
John Tsubasa Rivals üçün bazar dəyəri nədir?
JOHN üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JOHN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JOHN aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
JOHN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JOHN ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JOHN qiyməti (ATL) nədir?
JOHN ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
JOHN ticarət həcmi nədir?
JOHN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 106,02K USD.
JOHN bu il daha da yüksələcək?
JOHN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JOHN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:35:41 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

JOHN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JOHN
JOHN
USD
USD

1 JOHN = 0,01346 USD

JOHN Ticarəti Edin

JOHN/USDT
$0,01347
$0,01347$0,01347
-0,59%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

