Bugünkü canlı IncomRWA qiyməti 0.01813 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IRWA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IRWA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı IncomRWA qiyməti 0.01813 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IRWA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IRWA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

IRWA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

IRWA Qiymət Məlumatları

IRWA Tokenomikası

IRWA Qiymət Proqnozu

IRWA Qiymət Tarixçəsi

IRWA Alış Bələdçisi

IRWA / Fiat Valyuta Çevirən

IRWA Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

IncomRWA Logosu

IncomRWA qiyməti(IRWA)

1 IRWA / USD Canlı Qiyməti:

$0,01813
$0,01813$0,01813
+0,61%1D
USD
IncomRWA (IRWA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:34:47 (UTC+8)

IncomRWA (IRWA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01777
$ 0,01777$ 0,01777
24 saat Aşağı
$ 0,0182
$ 0,0182$ 0,0182
24 saat Yüksək

$ 0,01777
$ 0,01777$ 0,01777

$ 0,0182
$ 0,0182$ 0,0182

--
----

--
----

+0,16%

+0,61%

+1,39%

+1,39%

IncomRWA (IRWA) canlı qiyməti $ 0,01813. IRWA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01777 və ən yüksək $ 0,0182 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IRWA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IRWA son bir saat ərzində +0,16%, 24 saat ərzində +0,61% və son 7 gündə isə +1,39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

IncomRWA (IRWA) Bazar Məlumatları

--
----

$ 42,34K
$ 42,34K$ 42,34K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BASE

IncomRWA üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 42,34K təşkil edir. IRWA üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

IncomRWA (IRWA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün IncomRWA qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0001099+0,61%
30 Gün$ +0,00069+3,95%
60 Gün$ +0,00233+14,74%
90 Gün$ +0,01313+262,60%
Bugünkü IncomRWA Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün IRWA $ +0,0001099 (+0,61%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

IncomRWA 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,00069 (+3,95%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

IncomRWA 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə IRWA $ +0,00233 (+14,74%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

IncomRWA 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,01313 (+262,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

IncomRWA (IRWA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi IncomRWA Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

IncomRWA (IRWA) Nədir?

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC IncomRWA investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- IRWA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə IncomRWA haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız IncomRWA satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

IncomRWA Qiymət Proqnozu (USD)

IncomRWA (IRWA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? IncomRWA (IRWA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? IncomRWA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

IncomRWA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IncomRWA (IRWA) Tokenomikası

IncomRWA (IRWA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IRWA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

IncomRWA (IRWA) necə alınır?

Necə IncomRWA alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım IncomRWA Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

IRWA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 IncomRWA(IRWA) / VND
477,09095
1 IncomRWA(IRWA) / AUD
A$0,0275576
1 IncomRWA(IRWA) / GBP
0,0137788
1 IncomRWA(IRWA) / EUR
0,0155918
1 IncomRWA(IRWA) / USD
$0,01813
1 IncomRWA(IRWA) / MYR
RM0,0759647
1 IncomRWA(IRWA) / TRY
0,7618226
1 IncomRWA(IRWA) / JPY
¥2,77389
1 IncomRWA(IRWA) / ARS
ARS$26,0861692
1 IncomRWA(IRWA) / RUB
1,4494935
1 IncomRWA(IRWA) / INR
1,6068619
1 IncomRWA(IRWA) / IDR
Rp297,2130672
1 IncomRWA(IRWA) / PHP
1,0667692
1 IncomRWA(IRWA) / EGP
￡E.0,8560986
1 IncomRWA(IRWA) / BRL
R$0,0975394
1 IncomRWA(IRWA) / CAD
C$0,0252007
1 IncomRWA(IRWA) / BDT
2,2165738
1 IncomRWA(IRWA) / NGN
26,2371921
1 IncomRWA(IRWA) / COP
$70,2711548
1 IncomRWA(IRWA) / ZAR
R.0,3129238
1 IncomRWA(IRWA) / UAH
0,7612787
1 IncomRWA(IRWA) / TZS
T.Sh.44,54541
1 IncomRWA(IRWA) / VES
Bs4,00673
1 IncomRWA(IRWA) / CLP
$17,07846
1 IncomRWA(IRWA) / PKR
Rs5,1155608
1 IncomRWA(IRWA) / KZT
9,617965
1 IncomRWA(IRWA) / THB
฿0,5857803
1 IncomRWA(IRWA) / TWD
NT$0,5571349
1 IncomRWA(IRWA) / AED
د.إ0,0665371
1 IncomRWA(IRWA) / CHF
Fr0,014504
1 IncomRWA(IRWA) / HKD
HK$0,1406888
1 IncomRWA(IRWA) / AMD
֏6,9408892
1 IncomRWA(IRWA) / MAD
.د.م0,1678838
1 IncomRWA(IRWA) / MXN
$0,3359489
1 IncomRWA(IRWA) / SAR
ريال0,0679875
1 IncomRWA(IRWA) / ETB
Br2,7874875
1 IncomRWA(IRWA) / KES
KSh2,3422147
1 IncomRWA(IRWA) / JOD
د.أ0,01285417
1 IncomRWA(IRWA) / PLN
0,0663558
1 IncomRWA(IRWA) / RON
лв0,0795907
1 IncomRWA(IRWA) / SEK
kr0,1709659
1 IncomRWA(IRWA) / BGN
лв0,0304584
1 IncomRWA(IRWA) / HUF
Ft6,0838841
1 IncomRWA(IRWA) / CZK
0,3810926
1 IncomRWA(IRWA) / KWD
د.ك0,00554778
1 IncomRWA(IRWA) / ILS
0,0589225
1 IncomRWA(IRWA) / BOB
Bs0,1252783
1 IncomRWA(IRWA) / AZN
0,030821
1 IncomRWA(IRWA) / TJS
SM0,166796
1 IncomRWA(IRWA) / GEL
0,0491323
1 IncomRWA(IRWA) / AOA
Kz16,6177767
1 IncomRWA(IRWA) / BHD
.د.ب0,00681688
1 IncomRWA(IRWA) / BMD
$0,01813
1 IncomRWA(IRWA) / DKK
kr0,1169385
1 IncomRWA(IRWA) / HNL
L0,4760938
1 IncomRWA(IRWA) / MUR
0,8245524
1 IncomRWA(IRWA) / NAD
$0,3121986
1 IncomRWA(IRWA) / NOK
kr0,1822065
1 IncomRWA(IRWA) / NZD
$0,0315462
1 IncomRWA(IRWA) / PAB
B/.0,01813
1 IncomRWA(IRWA) / PGK
K0,0765086
1 IncomRWA(IRWA) / QAR
ر.ق0,0659932
1 IncomRWA(IRWA) / RSD
дин.1,8354812
1 IncomRWA(IRWA) / UZS
soʻm218,4336847
1 IncomRWA(IRWA) / ALL
L1,5162119
1 IncomRWA(IRWA) / ANG
ƒ0,0324527
1 IncomRWA(IRWA) / AWG
ƒ0,032634
1 IncomRWA(IRWA) / BBD
$0,03626
1 IncomRWA(IRWA) / BAM
KM0,0304584
1 IncomRWA(IRWA) / BIF
Fr53,62854
1 IncomRWA(IRWA) / BND
$0,023569
1 IncomRWA(IRWA) / BSD
$0,01813
1 IncomRWA(IRWA) / JMD
$2,8988057
1 IncomRWA(IRWA) / KHR
72,8111678
1 IncomRWA(IRWA) / KMF
Fr7,66899
1 IncomRWA(IRWA) / LAK
394,1304269
1 IncomRWA(IRWA) / LKR
රු5,5189533
1 IncomRWA(IRWA) / MDL
L0,3060344
1 IncomRWA(IRWA) / MGA
Ar81,300359
1 IncomRWA(IRWA) / MOP
P0,14504
1 IncomRWA(IRWA) / MVR
0,277389
1 IncomRWA(IRWA) / MWK
MK31,4756743
1 IncomRWA(IRWA) / MZN
MT1,158507
1 IncomRWA(IRWA) / NPR
रु2,5719218
1 IncomRWA(IRWA) / PYG
128,57796
1 IncomRWA(IRWA) / RWF
Fr26,30663
1 IncomRWA(IRWA) / SBD
$0,1492099
1 IncomRWA(IRWA) / SCR
0,2552704
1 IncomRWA(IRWA) / SRD
$0,7025375
1 IncomRWA(IRWA) / SVC
$0,1586375
1 IncomRWA(IRWA) / SZL
L0,3121986
1 IncomRWA(IRWA) / TMT
m0,063455
1 IncomRWA(IRWA) / TND
د.ت0,05326594
1 IncomRWA(IRWA) / TTD
$0,1227401
1 IncomRWA(IRWA) / UGX
Sh63,16492
1 IncomRWA(IRWA) / XAF
Fr10,26158
1 IncomRWA(IRWA) / XCD
$0,048951
1 IncomRWA(IRWA) / XOF
Fr10,26158
1 IncomRWA(IRWA) / XPF
Fr1,86739
1 IncomRWA(IRWA) / BWP
P0,242942
1 IncomRWA(IRWA) / BZD
$0,0364413
1 IncomRWA(IRWA) / CVE
$1,7245256
1 IncomRWA(IRWA) / DJF
Fr3,20901
1 IncomRWA(IRWA) / DOP
$1,1634021
1 IncomRWA(IRWA) / DZD
د.ج2,3563561
1 IncomRWA(IRWA) / FJD
$0,0409738
1 IncomRWA(IRWA) / GNF
Fr157,64035
1 IncomRWA(IRWA) / GTQ
Q0,1388758
1 IncomRWA(IRWA) / GYD
$3,7951529
1 IncomRWA(IRWA) / ISK
kr2,26625

IncomRWA Mənbəyi

IncomRWA haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: IncomRWA Haqqında Digər Suallar

Bugünkü IncomRWA (IRWA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IRWA qiyməti 0,01813 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IRWA / USD cari qiyməti nədir?
IRWA / USD cari qiyməti $ 0,01813 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
IncomRWA üçün bazar dəyəri nədir?
IRWA üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IRWA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IRWA aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
IRWA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IRWA ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IRWA qiyməti (ATL) nədir?
IRWA ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
IRWA ticarət həcmi nədir?
IRWA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 42,34K USD.
IRWA bu il daha da yüksələcək?
IRWA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IRWA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:34:47 (UTC+8)

IncomRWA (IRWA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

IRWA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

IRWA
IRWA
USD
USD

1 IRWA = 0,01813 USD

IRWA Ticarəti Edin

IRWA/USDT
$0,01813
$0,01813$0,01813
+0,61%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.525,14
$109.525,14$109.525,14

+1,68%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,58
$3.840,58$3.840,58

+1,77%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03235
$0,03235$0,03235

+29,14%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,02
$186,02$186,02

+0,50%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,58
$3.840,58$3.840,58

+1,77%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.525,14
$109.525,14$109.525,14

+1,68%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,02
$186,02$186,02

+0,50%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4716
$2,4716$2,4716

+0,72%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18491
$0,18491$0,18491

+2,34%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003202
$0,003202$0,003202

-35,96%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002933
$0,0002933$0,0002933

+369,28%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020520
$0,0020520$0,0020520

+2.180,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020520
$0,0020520$0,0020520

+2.180,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0452
$0,0452$0,0452

+1.312,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033300
$0,0000000000000000000000033300$0,0000000000000000000000033300

+566,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32377
$0,32377$0,32377

+160,91%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%