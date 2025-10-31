Bugünkü canlı INFINIT qiyməti 0.1159 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı INFINIT qiyməti 0.1159 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

INFINIT Logosu

INFINIT qiyməti(IN)

1 IN / USD Canlı Qiyməti:

$0,11578
$0,11578$0,11578
-0,51%1D
USD
INFINIT (IN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:34:32 (UTC+8)

INFINIT (IN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1106
$ 0,1106$ 0,1106
24 saat Aşağı
$ 0,12822
$ 0,12822$ 0,12822
24 saat Yüksək

$ 0,1106
$ 0,1106$ 0,1106

$ 0,12822
$ 0,12822$ 0,12822

$ 0,330328543984695
$ 0,330328543984695$ 0,330328543984695

$ 0,053529767930225576
$ 0,053529767930225576$ 0,053529767930225576

+1,62%

-0,51%

-12,86%

-12,86%

INFINIT (IN) canlı qiyməti $ 0,1159. IN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1106 və ən yüksək $ 0,12822 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,330328543984695, ən aşağı qiyməti isə $ 0,053529767930225576 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IN son bir saat ərzində +1,62%, 24 saat ərzində -0,51% və son 7 gündə isə -12,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

INFINIT (IN) Bazar Məlumatları

No.667

$ 30,03M
$ 30,03M$ 30,03M

$ 201,34K
$ 201,34K$ 201,34K

$ 115,90M
$ 115,90M$ 115,90M

259,07M
259,07M 259,07M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

25,90%

ETH

INFINIT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 30,03M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 201,34K təşkil edir. IN üzrə dövriyyədə olan təklif 259,07M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 115,90M təşkil edir.

INFINIT (IN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün INFINIT qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0005935-0,51%
30 Gün$ +0,01966+20,42%
60 Gün$ +0,04211+57,06%
90 Gün$ +0,0959+479,50%
Bugünkü INFINIT Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün IN $ -0,0005935 (-0,51%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

INFINIT 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,01966 (+20,42%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

INFINIT 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə IN $ +0,04211 (+57,06%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

INFINIT 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0959 (+479,50%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

INFINIT (IN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi INFINIT Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

INFINIT (IN) Nədir?

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC INFINIT investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- IN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə INFINIT haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız INFINIT satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

INFINIT Qiymət Proqnozu (USD)

INFINIT (IN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? INFINIT (IN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? INFINIT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

INFINIT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

INFINIT (IN) Tokenomikası

INFINIT (IN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

INFINIT (IN) necə alınır?

Necə INFINIT alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım INFINIT Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

IN Aktivindən Yerli Valyutalara

INFINIT Mənbəyi

INFINIT haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi INFINIT Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: INFINIT Haqqında Digər Suallar

Bugünkü INFINIT (IN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IN qiyməti 0,1159 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IN / USD cari qiyməti nədir?
IN / USD cari qiyməti $ 0,1159 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
INFINIT üçün bazar dəyəri nədir?
IN üçün bazar dəyəri $ 30,03M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 259,07M USD təşkil edir.
IN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IN ATH qiyməti olan 0,330328543984695 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IN qiyməti (ATL) nədir?
IN ATL qiyməti olan 0,053529767930225576 USD dəyərinə endi.
IN ticarət həcmi nədir?
IN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 201,34K USD.
IN bu il daha da yüksələcək?
IN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:34:32 (UTC+8)

INFINIT (IN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

