Hemi qiyməti(HEMI)

1 HEMI / USD Canlı Qiyməti:

$0,04115
$0,04115$0,04115
-5,87%1D
USD
Hemi (HEMI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:32:54 (UTC+8)

Hemi (HEMI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03733
$ 0,03733$ 0,03733
24 saat Aşağı
$ 0,04935
$ 0,04935$ 0,04935
24 saat Yüksək

$ 0,03733
$ 0,03733$ 0,03733

$ 0,04935
$ 0,04935$ 0,04935

$ 0,19259179461442666
$ 0,19259179461442666$ 0,19259179461442666

$ 0,015350458365510373
$ 0,015350458365510373$ 0,015350458365510373

-1,25%

-5,87%

-32,08%

-32,08%

Hemi (HEMI) canlı qiyməti $ 0,04115. HEMI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03733 və ən yüksək $ 0,04935 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HEMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,19259179461442666, ən aşağı qiyməti isə $ 0,015350458365510373 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HEMI son bir saat ərzində -1,25%, 24 saat ərzində -5,87% və son 7 gündə isə -32,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hemi (HEMI) Bazar Məlumatları

No.526

$ 40,22M
$ 40,22M$ 40,22M

$ 191,13K
$ 191,13K$ 191,13K

$ 411,50M
$ 411,50M$ 411,50M

977,50M
977,50M 977,50M

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

9,77%

BSC

Hemi üzrə cari Bazar Dəyəri $ 40,22M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 191,13K təşkil edir. HEMI üzrə dövriyyədə olan təklif 977,50M, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 411,50M təşkil edir.

Hemi (HEMI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Hemi qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0025661-5,87%
30 Gün$ -0,05075-55,23%
60 Gün$ +0,0136+49,36%
90 Gün$ +0,03615+723,00%
Bugünkü Hemi Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün HEMI $ -0,0025661 (-5,87%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Hemi 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,05075 (-55,23%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Hemi 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə HEMI $ +0,0136 (+49,36%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Hemi 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,03615 (+723,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Hemi (HEMI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Hemi Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Hemi (HEMI) Nədir?

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Hemi investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Hemi haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Hemi satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Hemi Qiymət Proqnozu (USD)

Hemi (HEMI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hemi (HEMI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hemi üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hemi qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Hemi (HEMI) Tokenomikası

Hemi (HEMI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HEMI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Hemi (HEMI) necə alınır?

Necə Hemi alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Hemi Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

HEMI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Hemi(HEMI) / VND
1.082,86225
1 Hemi(HEMI) / AUD
A$0,062548
1 Hemi(HEMI) / GBP
0,031274
1 Hemi(HEMI) / EUR
0,035389
1 Hemi(HEMI) / USD
$0,04115
1 Hemi(HEMI) / MYR
RM0,1724185
1 Hemi(HEMI) / TRY
1,729123
1 Hemi(HEMI) / JPY
¥6,29595
1 Hemi(HEMI) / ARS
ARS$59,208266
1 Hemi(HEMI) / RUB
3,2899425
1 Hemi(HEMI) / INR
3,6471245
1 Hemi(HEMI) / IDR
Rp674,590056
1 Hemi(HEMI) / PHP
2,421266
1 Hemi(HEMI) / EGP
￡E.1,943103
1 Hemi(HEMI) / BRL
R$0,221387
1 Hemi(HEMI) / CAD
C$0,0571985
1 Hemi(HEMI) / BDT
5,030999
1 Hemi(HEMI) / NGN
59,5510455
1 Hemi(HEMI) / COP
$159,495754
1 Hemi(HEMI) / ZAR
R.0,710249
1 Hemi(HEMI) / UAH
1,7278885
1 Hemi(HEMI) / TZS
T.Sh.101,10555
1 Hemi(HEMI) / VES
Bs9,09415
1 Hemi(HEMI) / CLP
$38,7633
1 Hemi(HEMI) / PKR
Rs11,610884
1 Hemi(HEMI) / KZT
21,830075
1 Hemi(HEMI) / THB
฿1,3295565
1 Hemi(HEMI) / TWD
NT$1,2645395
1 Hemi(HEMI) / AED
د.إ0,1510205
1 Hemi(HEMI) / CHF
Fr0,03292
1 Hemi(HEMI) / HKD
HK$0,319324
1 Hemi(HEMI) / AMD
֏15,753866
1 Hemi(HEMI) / MAD
.د.م0,381049
1 Hemi(HEMI) / MXN
$0,7625095
1 Hemi(HEMI) / SAR
ريال0,1543125
1 Hemi(HEMI) / ETB
Br6,3268125
1 Hemi(HEMI) / KES
KSh5,3161685
1 Hemi(HEMI) / JOD
د.أ0,02917535
1 Hemi(HEMI) / PLN
0,150609
1 Hemi(HEMI) / RON
лв0,1806485
1 Hemi(HEMI) / SEK
kr0,3880445
1 Hemi(HEMI) / BGN
лв0,069132
1 Hemi(HEMI) / HUF
Ft13,8087055
1 Hemi(HEMI) / CZK
0,864973
1 Hemi(HEMI) / KWD
د.ك0,0125919
1 Hemi(HEMI) / ILS
0,1337375
1 Hemi(HEMI) / BOB
Bs0,2843465
1 Hemi(HEMI) / AZN
0,069955
1 Hemi(HEMI) / TJS
SM0,37858
1 Hemi(HEMI) / GEL
0,1115165
1 Hemi(HEMI) / AOA
Kz37,7176785
1 Hemi(HEMI) / BHD
.د.ب0,0154724
1 Hemi(HEMI) / BMD
$0,04115
1 Hemi(HEMI) / DKK
kr0,2654175
1 Hemi(HEMI) / HNL
L1,080599
1 Hemi(HEMI) / MUR
1,871502
1 Hemi(HEMI) / NAD
$0,708603
1 Hemi(HEMI) / NOK
kr0,4135575
1 Hemi(HEMI) / NZD
$0,071601
1 Hemi(HEMI) / PAB
B/.0,04115
1 Hemi(HEMI) / PGK
K0,173653
1 Hemi(HEMI) / QAR
ر.ق0,149786
1 Hemi(HEMI) / RSD
дин.4,166026
1 Hemi(HEMI) / UZS
soʻm495,7830185
1 Hemi(HEMI) / ALL
L3,4413745
1 Hemi(HEMI) / ANG
ƒ0,0736585
1 Hemi(HEMI) / AWG
ƒ0,07407
1 Hemi(HEMI) / BBD
$0,0823
1 Hemi(HEMI) / BAM
KM0,069132
1 Hemi(HEMI) / BIF
Fr121,7217
1 Hemi(HEMI) / BND
$0,053495
1 Hemi(HEMI) / BSD
$0,04115
1 Hemi(HEMI) / JMD
$6,5794735
1 Hemi(HEMI) / KHR
165,260869
1 Hemi(HEMI) / KMF
Fr17,40645
1 Hemi(HEMI) / LAK
894,5651995
1 Hemi(HEMI) / LKR
රු12,5264715
1 Hemi(HEMI) / MDL
L0,694612
1 Hemi(HEMI) / MGA
Ar184,528945
1 Hemi(HEMI) / MOP
P0,3292
1 Hemi(HEMI) / MVR
0,629595
1 Hemi(HEMI) / MWK
MK71,4409265
1 Hemi(HEMI) / MZN
MT2,629485
1 Hemi(HEMI) / NPR
रु5,837539
1 Hemi(HEMI) / PYG
291,8358
1 Hemi(HEMI) / RWF
Fr59,70865
1 Hemi(HEMI) / SBD
$0,3386645
1 Hemi(HEMI) / SCR
0,579392
1 Hemi(HEMI) / SRD
$1,5945625
1 Hemi(HEMI) / SVC
$0,3600625
1 Hemi(HEMI) / SZL
L0,708603
1 Hemi(HEMI) / TMT
m0,144025
1 Hemi(HEMI) / TND
د.ت0,1208987
1 Hemi(HEMI) / TTD
$0,2785855
1 Hemi(HEMI) / UGX
Sh143,3666
1 Hemi(HEMI) / XAF
Fr23,2909
1 Hemi(HEMI) / XCD
$0,111105
1 Hemi(HEMI) / XOF
Fr23,2909
1 Hemi(HEMI) / XPF
Fr4,23845
1 Hemi(HEMI) / BWP
P0,55141
1 Hemi(HEMI) / BZD
$0,0827115
1 Hemi(HEMI) / CVE
$3,914188
1 Hemi(HEMI) / DJF
Fr7,28355
1 Hemi(HEMI) / DOP
$2,6405955
1 Hemi(HEMI) / DZD
د.ج5,3482655
1 Hemi(HEMI) / FJD
$0,092999
1 Hemi(HEMI) / GNF
Fr357,79925
1 Hemi(HEMI) / GTQ
Q0,315209
1 Hemi(HEMI) / GYD
$8,6139295
1 Hemi(HEMI) / ISK
kr5,14375

Hemi haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Hemi Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Hemi Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Hemi (HEMI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HEMI qiyməti 0,04115 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HEMI / USD cari qiyməti nədir?
HEMI / USD cari qiyməti $ 0,04115 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hemi üçün bazar dəyəri nədir?
HEMI üçün bazar dəyəri $ 40,22M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HEMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HEMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 977,50M USD təşkil edir.
HEMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HEMI ATH qiyməti olan 0,19259179461442666 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HEMI qiyməti (ATL) nədir?
HEMI ATL qiyməti olan 0,015350458365510373 USD dəyərinə endi.
HEMI ticarət həcmi nədir?
HEMI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 191,13K USD.
HEMI bu il daha da yüksələcək?
HEMI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HEMI qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

