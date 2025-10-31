Bugünkü canlı Graphite qiyməti 0.4405 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Graphite qiyməti 0.4405 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Graphite Logosu

Graphite qiyməti(GP)

1 GP / USD Canlı Qiyməti:

$0,4405
$0,4405
+0,98%1D
USD
Graphite (GP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:32:16 (UTC+8)

Graphite (GP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,4014
$ 0,4014
24 saat Aşağı
$ 0,48
$ 0,48
24 saat Yüksək

$ 0,4014
$ 0,4014

$ 0,48
$ 0,48

$ 6,974056528051682
$ 6,974056528051682

$ 0,027421874976476645
$ 0,027421874976476645

+3,74%

+0,98%

-19,91%

-19,91%

Graphite (GP) canlı qiyməti $ 0,4405. GP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,4014 və ən yüksək $ 0,48 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 6,974056528051682, ən aşağı qiyməti isə $ 0,027421874976476645 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GP son bir saat ərzində +3,74%, 24 saat ərzində +0,98% və son 7 gündə isə -19,91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Graphite (GP) Bazar Məlumatları

No.970

$ 14,83M
$ 14,83M

$ 51,00K
$ 51,00K

$ 26,14M
$ 26,14M

33,67M
33,67M

59.335.026,17143095
59.335.026,17143095

SOL

Graphite üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,83M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 51,00K təşkil edir. GP üzrə dövriyyədə olan təklif 33,67M, ümumi təklif isə 59335026.17143095 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 26,14M təşkil edir.

Graphite (GP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Graphite qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,004275+0,98%
30 Gün$ -0,3887-46,88%
60 Gün$ -1,6594-79,03%
90 Gün$ -2,7925-86,38%
Bugünkü Graphite Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GP $ +0,004275 (+0,98%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Graphite 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,3887 (-46,88%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Graphite 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GP $ -1,6594 (-79,03%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Graphite 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -2,7925 (-86,38%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Graphite (GP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Graphite Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Graphite (GP) Nədir?

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Graphite investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Graphite haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Graphite satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Graphite Qiymət Proqnozu (USD)

Graphite (GP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Graphite (GP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Graphite üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Graphite qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Graphite (GP) Tokenomikası

Graphite (GP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Graphite (GP) necə alınır?

Necə Graphite alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Graphite Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GP Aktivindən Yerli Valyutalara

Graphite Mənbəyi

Graphite haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Graphite Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Graphite Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Graphite (GP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GP qiyməti 0,4405 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GP / USD cari qiyməti nədir?
GP / USD cari qiyməti $ 0,4405 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Graphite üçün bazar dəyəri nədir?
GP üçün bazar dəyəri $ 14,83M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 33,67M USD təşkil edir.
GP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GP ATH qiyməti olan 6,974056528051682 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GP qiyməti (ATL) nədir?
GP ATL qiyməti olan 0,027421874976476645 USD dəyərinə endi.
GP ticarət həcmi nədir?
GP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 51,00K USD.
GP bu il daha da yüksələcək?
GP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:32:16 (UTC+8)

Graphite (GP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$0,4405
$109.560,00

$3.842,06

$0,03152

$186,10

$1,0000

$3.842,06

$109.560,00

$186,10

$2,4704

$0,18494

$0,00000

$0,003160

$0,00900

$0,0002939

$0,0020466

$0,0020466

$0,0451

$0,0000000000000000000000033294

$0,32667

$0,000000000000000000000085

