Bugünkü canlı Alphabet xStock qiyməti 283.09 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOOGLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOOGLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Alphabet xStock Logosu

Alphabet xStock qiyməti(GOOGLX)

1 GOOGLX / USD Canlı Qiyməti:

$283,09
$283,09$283,09
-1,38%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:32:09 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 280,76
$ 280,76$ 280,76
24 saat Aşağı
$ 297,29
$ 297,29$ 297,29
24 saat Yüksək

$ 280,76
$ 280,76$ 280,76

$ 297,29
$ 297,29$ 297,29

$ 293,99464053066293
$ 293,99464053066293$ 293,99464053066293

$ 169,44795144400413
$ 169,44795144400413$ 169,44795144400413

-0,61%

-1,38%

+10,82%

+10,82%

Alphabet xStock (GOOGLX) canlı qiyməti $ 283,09. GOOGLX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 280,76 və ən yüksək $ 297,29 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOOGLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 293,99464053066293, ən aşağı qiyməti isə $ 169,44795144400413 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOOGLX son bir saat ərzində -0,61%, 24 saat ərzində -1,38% və son 7 gündə isə +10,82% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Alphabet xStock (GOOGLX) Bazar Məlumatları

No.1314

$ 6,40M
$ 6,40M$ 6,40M

$ 71,83K
$ 71,83K$ 71,83K

$ 6,40M
$ 6,40M$ 6,40M

22,60K
22,60K 22,60K

--
----

22.599,21172943
22.599,21172943 22.599,21172943

SOL

Alphabet xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,40M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 71,83K təşkil edir. GOOGLX üzrə dövriyyədə olan təklif 22,60K, ümumi təklif isə 22599.21172943 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,40M təşkil edir.

Alphabet xStock (GOOGLX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Alphabet xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -3,9613-1,38%
30 Gün$ +41,15+17,00%
60 Gün$ +70,78+33,32%
90 Gün$ +94,04+49,71%
Bugünkü Alphabet xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GOOGLX $ -3,9613 (-1,38%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Alphabet xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +41,15 (+17,00%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Alphabet xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GOOGLX $ +70,78 (+33,32%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Alphabet xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +94,04 (+49,71%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Alphabet xStock (GOOGLX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Alphabet xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Alphabet xStock (GOOGLX) Nədir?

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Alphabet xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GOOGLX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Alphabet xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Alphabet xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Alphabet xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Alphabet xStock (GOOGLX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Alphabet xStock (GOOGLX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Alphabet xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Alphabet xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomikası

Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOOGLX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Alphabet xStock (GOOGLX) necə alınır?

Necə Alphabet xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Alphabet xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

Alphabet xStock Mənbəyi

Alphabet xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Alphabet xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Alphabet xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Alphabet xStock (GOOGLX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOOGLX qiyməti 283,09 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOOGLX / USD cari qiyməti nədir?
GOOGLX / USD cari qiyməti $ 283,09 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Alphabet xStock üçün bazar dəyəri nədir?
GOOGLX üçün bazar dəyəri $ 6,40M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOOGLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOOGLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 22,60K USD təşkil edir.
GOOGLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOOGLX ATH qiyməti olan 293,99464053066293 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOOGLX qiyməti (ATL) nədir?
GOOGLX ATL qiyməti olan 169,44795144400413 USD dəyərinə endi.
GOOGLX ticarət həcmi nədir?
GOOGLX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 71,83K USD.
GOOGLX bu il daha da yüksələcək?
GOOGLX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOOGLX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:32:09 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

GOOGLX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 283,08 USD

GOOGLX Ticarəti Edin

GOOGLX/USDT
$283,09
$283,09$283,09
-1,39%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

