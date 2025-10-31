Bugünkü canlı GOAT Network qiyməti 0.09576 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOATED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOATED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı GOAT Network qiyməti 0.09576 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOATED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOATED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GOAT Network Logosu

GOAT Network qiyməti(GOATED)

1 GOATED / USD Canlı Qiyməti:

$0,09576
-4,21%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:31:55 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0928
24 saat Aşağı
$ 0,10081
24 saat Yüksək

$ 0,0928
$ 0,10081
$ 0,19772632791076053
$ 0,052417385027545234
+0,49%

-4,21%

+21,23%

+21,23%

GOAT Network (GOATED) canlı qiyməti $ 0,09576. GOATED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0928 və ən yüksək $ 0,10081 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOATED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,19772632791076053, ən aşağı qiyməti isə $ 0,052417385027545234 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOATED son bir saat ərzində +0,49%, 24 saat ərzində -4,21% və son 7 gündə isə +21,23% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

GOAT Network (GOATED) Bazar Məlumatları

No.1146

$ 9,99M
$ 63,77K
$ 95,76M
104,35M
1.000.000.000
1.000.000.000
10,43%

BSC

GOAT Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,99M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 63,77K təşkil edir. GOATED üzrə dövriyyədə olan təklif 104,35M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 95,76M təşkil edir.

GOAT Network (GOATED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün GOAT Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0042087-4,21%
30 Gün$ +0,01766+22,61%
60 Gün$ +0,04576+91,52%
90 Gün$ +0,04576+91,52%
Bugünkü GOAT Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GOATED $ -0,0042087 (-4,21%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

GOAT Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,01766 (+22,61%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

GOAT Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GOATED $ +0,04576 (+91,52%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

GOAT Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04576 (+91,52%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

GOAT Network (GOATED) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi GOAT Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

GOAT Network (GOATED) Nədir?

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC GOAT Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GOATED steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə GOAT Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız GOAT Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

GOAT Network Qiymət Proqnozu (USD)

GOAT Network (GOATED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? GOAT Network (GOATED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? GOAT Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GOAT Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOAT Network (GOATED) Tokenomikası

GOAT Network (GOATED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOATED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

GOAT Network (GOATED) necə alınır?

Necə GOAT Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım GOAT Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GOATED Aktivindən Yerli Valyutalara

1 GOAT Network(GOATED) / VND
2.519,9244
1 GOAT Network(GOATED) / AUD
A$0,1455552
1 GOAT Network(GOATED) / GBP
0,0727776
1 GOAT Network(GOATED) / EUR
0,0823536
1 GOAT Network(GOATED) / USD
$0,09576
1 GOAT Network(GOATED) / MYR
RM0,4012344
1 GOAT Network(GOATED) / TRY
4,0238352
1 GOAT Network(GOATED) / JPY
¥14,65128
1 GOAT Network(GOATED) / ARS
ARS$137,7833184
1 GOAT Network(GOATED) / RUB
7,656012
1 GOAT Network(GOATED) / INR
8,4872088
1 GOAT Network(GOATED) / IDR
Rp1.569,8358144
1 GOAT Network(GOATED) / PHP
5,6345184
1 GOAT Network(GOATED) / EGP
￡E.4,5217872
1 GOAT Network(GOATED) / BRL
R$0,5151888
1 GOAT Network(GOATED) / CAD
C$0,1331064
1 GOAT Network(GOATED) / BDT
11,7076176
1 GOAT Network(GOATED) / NGN
138,5809992
1 GOAT Network(GOATED) / COP
$371,1619296
1 GOAT Network(GOATED) / ZAR
R.1,6528176
1 GOAT Network(GOATED) / UAH
4,0209624
1 GOAT Network(GOATED) / TZS
T.Sh.235,28232
1 GOAT Network(GOATED) / VES
Bs21,16296
1 GOAT Network(GOATED) / CLP
$90,20592
1 GOAT Network(GOATED) / PKR
Rs27,0196416
1 GOAT Network(GOATED) / KZT
50,80068
1 GOAT Network(GOATED) / THB
฿3,0940056
1 GOAT Network(GOATED) / TWD
NT$2,9427048
1 GOAT Network(GOATED) / AED
د.إ0,3514392
1 GOAT Network(GOATED) / CHF
Fr0,076608
1 GOAT Network(GOATED) / HKD
HK$0,7430976
1 GOAT Network(GOATED) / AMD
֏36,6607584
1 GOAT Network(GOATED) / MAD
.د.م0,8867376
1 GOAT Network(GOATED) / MXN
$1,7744328
1 GOAT Network(GOATED) / SAR
ريال0,3591
1 GOAT Network(GOATED) / ETB
Br14,7231
1 GOAT Network(GOATED) / KES
KSh12,3712344
1 GOAT Network(GOATED) / JOD
د.أ0,06789384
1 GOAT Network(GOATED) / PLN
0,3504816
1 GOAT Network(GOATED) / RON
лв0,4203864
1 GOAT Network(GOATED) / SEK
kr0,9030168
1 GOAT Network(GOATED) / BGN
лв0,1608768
1 GOAT Network(GOATED) / HUF
Ft32,1341832
1 GOAT Network(GOATED) / CZK
2,0128752
1 GOAT Network(GOATED) / KWD
د.ك0,02930256
1 GOAT Network(GOATED) / ILS
0,31122
1 GOAT Network(GOATED) / BOB
Bs0,6617016
1 GOAT Network(GOATED) / AZN
0,162792
1 GOAT Network(GOATED) / TJS
SM0,880992
1 GOAT Network(GOATED) / GEL
0,2595096
1 GOAT Network(GOATED) / AOA
Kz87,7726584
1 GOAT Network(GOATED) / BHD
.د.ب0,03600576
1 GOAT Network(GOATED) / BMD
$0,09576
1 GOAT Network(GOATED) / DKK
kr0,617652
1 GOAT Network(GOATED) / HNL
L2,5146576
1 GOAT Network(GOATED) / MUR
4,3551648
1 GOAT Network(GOATED) / NAD
$1,6489872
1 GOAT Network(GOATED) / NOK
kr0,962388
1 GOAT Network(GOATED) / NZD
$0,1666224
1 GOAT Network(GOATED) / PAB
B/.0,09576
1 GOAT Network(GOATED) / PGK
K0,4041072
1 GOAT Network(GOATED) / QAR
ر.ق0,3485664
1 GOAT Network(GOATED) / RSD
дин.9,6947424
1 GOAT Network(GOATED) / UZS
soʻm1.153,7346744
1 GOAT Network(GOATED) / ALL
L8,0084088
1 GOAT Network(GOATED) / ANG
ƒ0,1714104
1 GOAT Network(GOATED) / AWG
ƒ0,172368
1 GOAT Network(GOATED) / BBD
$0,19152
1 GOAT Network(GOATED) / BAM
KM0,1608768
1 GOAT Network(GOATED) / BIF
Fr283,25808
1 GOAT Network(GOATED) / BND
$0,124488
1 GOAT Network(GOATED) / BSD
$0,09576
1 GOAT Network(GOATED) / JMD
$15,3110664
1 GOAT Network(GOATED) / KHR
384,5779056
1 GOAT Network(GOATED) / KMF
Fr40,50648
1 GOAT Network(GOATED) / LAK
2.081,7390888
1 GOAT Network(GOATED) / LKR
රු29,1503016
1 GOAT Network(GOATED) / MDL
L1,6164288
1 GOAT Network(GOATED) / MGA
Ar429,416568
1 GOAT Network(GOATED) / MOP
P0,76608
1 GOAT Network(GOATED) / MVR
1,465128
1 GOAT Network(GOATED) / MWK
MK166,2498936
1 GOAT Network(GOATED) / MZN
MT6,119064
1 GOAT Network(GOATED) / NPR
रु13,5845136
1 GOAT Network(GOATED) / PYG
679,12992
1 GOAT Network(GOATED) / RWF
Fr138,94776
1 GOAT Network(GOATED) / SBD
$0,7881048
1 GOAT Network(GOATED) / SCR
1,3483008
1 GOAT Network(GOATED) / SRD
$3,7107
1 GOAT Network(GOATED) / SVC
$0,8379
1 GOAT Network(GOATED) / SZL
L1,6489872
1 GOAT Network(GOATED) / TMT
m0,33516
1 GOAT Network(GOATED) / TND
د.ت0,28134288
1 GOAT Network(GOATED) / TTD
$0,6482952
1 GOAT Network(GOATED) / UGX
Sh333,62784
1 GOAT Network(GOATED) / XAF
Fr54,20016
1 GOAT Network(GOATED) / XCD
$0,258552
1 GOAT Network(GOATED) / XOF
Fr54,20016
1 GOAT Network(GOATED) / XPF
Fr9,86328
1 GOAT Network(GOATED) / BWP
P1,283184
1 GOAT Network(GOATED) / BZD
$0,1924776
1 GOAT Network(GOATED) / CVE
$9,1086912
1 GOAT Network(GOATED) / DJF
Fr16,94952
1 GOAT Network(GOATED) / DOP
$6,1449192
1 GOAT Network(GOATED) / DZD
د.ج12,4459272
1 GOAT Network(GOATED) / FJD
$0,2164176
1 GOAT Network(GOATED) / GNF
Fr832,6332
1 GOAT Network(GOATED) / GTQ
Q0,7335216
1 GOAT Network(GOATED) / GYD
$20,0454408
1 GOAT Network(GOATED) / ISK
kr11,97

GOAT Network Mənbəyi

GOAT Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi GOAT Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: GOAT Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü GOAT Network (GOATED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOATED qiyməti 0,09576 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOATED / USD cari qiyməti nədir?
GOATED / USD cari qiyməti $ 0,09576 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
GOAT Network üçün bazar dəyəri nədir?
GOATED üçün bazar dəyəri $ 9,99M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOATED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOATED aktivinin dövriyyədə olan təklifi 104,35M USD təşkil edir.
GOATED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOATED ATH qiyməti olan 0,19772632791076053 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOATED qiyməti (ATL) nədir?
GOATED ATL qiyməti olan 0,052417385027545234 USD dəyərinə endi.
GOATED ticarət həcmi nədir?
GOATED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 63,77K USD.
GOATED bu il daha da yüksələcək?
GOATED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOATED qiymət proqnozuna baxın.
GOAT Network (GOATED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

