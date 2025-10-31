Bugünkü canlı FreeStyle Classic qiyməti 0.0608 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı FreeStyle Classic qiyməti 0.0608 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FST Qiymət Məlumatları

FST Rəsmi Veb-saytı

FST Tokenomikası

FST Qiymət Proqnozu

FST Qiymət Tarixçəsi

FST Alış Bələdçisi

FST / Fiat Valyuta Çevirən

FST Spot

FST USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

FreeStyle Classic Logosu

FreeStyle Classic qiyməti(FST)

1 FST / USD Canlı Qiyməti:

$0,0608
$0,0608$0,0608
+5,86%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:29:54 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05623
$ 0,05623$ 0,05623
24 saat Aşağı
$ 0,06969
$ 0,06969$ 0,06969
24 saat Yüksək

$ 0,05623
$ 0,05623$ 0,05623

$ 0,06969
$ 0,06969$ 0,06969

$ 0,16619478956911515
$ 0,16619478956911515$ 0,16619478956911515

$ 0,025653004858575232
$ 0,025653004858575232$ 0,025653004858575232

+0,01%

+5,86%

-15,71%

-15,71%

FreeStyle Classic (FST) canlı qiyməti $ 0,0608. FST son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05623 və ən yüksək $ 0,06969 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,16619478956911515, ən aşağı qiyməti isə $ 0,025653004858575232 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FST son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində +5,86% və son 7 gündə isə -15,71% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

FreeStyle Classic (FST) Bazar Məlumatları

No.1387

$ 4,98M
$ 4,98M$ 4,98M

$ 55,49K
$ 55,49K$ 55,49K

$ 60,80M
$ 60,80M$ 60,80M

81,85M
81,85M 81,85M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

8,18%

BSC

FreeStyle Classic üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,98M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,49K təşkil edir. FST üzrə dövriyyədə olan təklif 81,85M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 60,80M təşkil edir.

FreeStyle Classic (FST) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün FreeStyle Classic qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0033657+5,86%
30 Gün$ -0,04353-41,73%
60 Gün$ +0,02205+56,90%
90 Gün$ +0,0508+508,00%
Bugünkü FreeStyle Classic Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FST $ +0,0033657 (+5,86%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

FreeStyle Classic 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,04353 (-41,73%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

FreeStyle Classic 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FST $ +0,02205 (+56,90%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

FreeStyle Classic 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0508 (+508,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

FreeStyle Classic (FST) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi FreeStyle Classic Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

FreeStyle Classic (FST) Nədir?

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC FreeStyle Classic investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FST steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə FreeStyle Classic haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız FreeStyle Classic satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

FreeStyle Classic Qiymət Proqnozu (USD)

FreeStyle Classic (FST) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? FreeStyle Classic (FST) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? FreeStyle Classic üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

FreeStyle Classic qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FreeStyle Classic (FST) Tokenomikası

FreeStyle Classic (FST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FST tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

FreeStyle Classic (FST) necə alınır?

Necə FreeStyle Classic alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım FreeStyle Classic Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FST Aktivindən Yerli Valyutalara

1 FreeStyle Classic(FST) / VND
1.599,952
1 FreeStyle Classic(FST) / AUD
A$0,092416
1 FreeStyle Classic(FST) / GBP
0,046208
1 FreeStyle Classic(FST) / EUR
0,052288
1 FreeStyle Classic(FST) / USD
$0,0608
1 FreeStyle Classic(FST) / MYR
RM0,254752
1 FreeStyle Classic(FST) / TRY
2,554816
1 FreeStyle Classic(FST) / JPY
¥9,3024
1 FreeStyle Classic(FST) / ARS
ARS$87,481472
1 FreeStyle Classic(FST) / RUB
4,86096
1 FreeStyle Classic(FST) / INR
5,388704
1 FreeStyle Classic(FST) / IDR
Rp996,721152
1 FreeStyle Classic(FST) / PHP
3,577472
1 FreeStyle Classic(FST) / EGP
￡E.2,870976
1 FreeStyle Classic(FST) / BRL
R$0,327104
1 FreeStyle Classic(FST) / CAD
C$0,084512
1 FreeStyle Classic(FST) / BDT
7,433408
1 FreeStyle Classic(FST) / NGN
87,987936
1 FreeStyle Classic(FST) / COP
$235,658368
1 FreeStyle Classic(FST) / ZAR
R.1,049408
1 FreeStyle Classic(FST) / UAH
2,552992
1 FreeStyle Classic(FST) / TZS
T.Sh.149,3856
1 FreeStyle Classic(FST) / VES
Bs13,4368
1 FreeStyle Classic(FST) / CLP
$57,2736
1 FreeStyle Classic(FST) / PKR
Rs17,155328
1 FreeStyle Classic(FST) / KZT
32,2544
1 FreeStyle Classic(FST) / THB
฿1,964448
1 FreeStyle Classic(FST) / TWD
NT$1,868384
1 FreeStyle Classic(FST) / AED
د.إ0,223136
1 FreeStyle Classic(FST) / CHF
Fr0,04864
1 FreeStyle Classic(FST) / HKD
HK$0,471808
1 FreeStyle Classic(FST) / AMD
֏23,276672
1 FreeStyle Classic(FST) / MAD
.د.م0,563008
1 FreeStyle Classic(FST) / MXN
$1,126624
1 FreeStyle Classic(FST) / SAR
ريال0,228
1 FreeStyle Classic(FST) / ETB
Br9,348
1 FreeStyle Classic(FST) / KES
KSh7,854752
1 FreeStyle Classic(FST) / JOD
د.أ0,0431072
1 FreeStyle Classic(FST) / PLN
0,222528
1 FreeStyle Classic(FST) / RON
лв0,266912
1 FreeStyle Classic(FST) / SEK
kr0,573344
1 FreeStyle Classic(FST) / BGN
лв0,102144
1 FreeStyle Classic(FST) / HUF
Ft20,402656
1 FreeStyle Classic(FST) / CZK
1,278016
1 FreeStyle Classic(FST) / KWD
د.ك0,0186048
1 FreeStyle Classic(FST) / ILS
0,1976
1 FreeStyle Classic(FST) / BOB
Bs0,420128
1 FreeStyle Classic(FST) / AZN
0,10336
1 FreeStyle Classic(FST) / TJS
SM0,55936
1 FreeStyle Classic(FST) / GEL
0,164768
1 FreeStyle Classic(FST) / AOA
Kz55,728672
1 FreeStyle Classic(FST) / BHD
.د.ب0,0228608
1 FreeStyle Classic(FST) / BMD
$0,0608
1 FreeStyle Classic(FST) / DKK
kr0,39216
1 FreeStyle Classic(FST) / HNL
L1,596608
1 FreeStyle Classic(FST) / MUR
2,765184
1 FreeStyle Classic(FST) / NAD
$1,046976
1 FreeStyle Classic(FST) / NOK
kr0,61104
1 FreeStyle Classic(FST) / NZD
$0,105792
1 FreeStyle Classic(FST) / PAB
B/.0,0608
1 FreeStyle Classic(FST) / PGK
K0,256576
1 FreeStyle Classic(FST) / QAR
ر.ق0,221312
1 FreeStyle Classic(FST) / RSD
дин.6,155392
1 FreeStyle Classic(FST) / UZS
soʻm732,529952
1 FreeStyle Classic(FST) / ALL
L5,084704
1 FreeStyle Classic(FST) / ANG
ƒ0,108832
1 FreeStyle Classic(FST) / AWG
ƒ0,10944
1 FreeStyle Classic(FST) / BBD
$0,1216
1 FreeStyle Classic(FST) / BAM
KM0,102144
1 FreeStyle Classic(FST) / BIF
Fr179,8464
1 FreeStyle Classic(FST) / BND
$0,07904
1 FreeStyle Classic(FST) / BSD
$0,0608
1 FreeStyle Classic(FST) / JMD
$9,721312
1 FreeStyle Classic(FST) / KHR
244,176448
1 FreeStyle Classic(FST) / KMF
Fr25,7184
1 FreeStyle Classic(FST) / LAK
1.321,739104
1 FreeStyle Classic(FST) / LKR
රු18,508128
1 FreeStyle Classic(FST) / MDL
L1,026304
1 FreeStyle Classic(FST) / MGA
Ar272,64544
1 FreeStyle Classic(FST) / MOP
P0,4864
1 FreeStyle Classic(FST) / MVR
0,93024
1 FreeStyle Classic(FST) / MWK
MK105,555488
1 FreeStyle Classic(FST) / MZN
MT3,88512
1 FreeStyle Classic(FST) / NPR
रु8,625088
1 FreeStyle Classic(FST) / PYG
431,1936
1 FreeStyle Classic(FST) / RWF
Fr88,2208
1 FreeStyle Classic(FST) / SBD
$0,500384
1 FreeStyle Classic(FST) / SCR
0,856064
1 FreeStyle Classic(FST) / SRD
$2,356
1 FreeStyle Classic(FST) / SVC
$0,532
1 FreeStyle Classic(FST) / SZL
L1,046976
1 FreeStyle Classic(FST) / TMT
m0,2128
1 FreeStyle Classic(FST) / TND
د.ت0,1786304
1 FreeStyle Classic(FST) / TTD
$0,411616
1 FreeStyle Classic(FST) / UGX
Sh211,8272
1 FreeStyle Classic(FST) / XAF
Fr34,4128
1 FreeStyle Classic(FST) / XCD
$0,16416
1 FreeStyle Classic(FST) / XOF
Fr34,4128
1 FreeStyle Classic(FST) / XPF
Fr6,2624
1 FreeStyle Classic(FST) / BWP
P0,81472
1 FreeStyle Classic(FST) / BZD
$0,122208
1 FreeStyle Classic(FST) / CVE
$5,783296
1 FreeStyle Classic(FST) / DJF
Fr10,7616
1 FreeStyle Classic(FST) / DOP
$3,901536
1 FreeStyle Classic(FST) / DZD
د.ج7,902176
1 FreeStyle Classic(FST) / FJD
$0,137408
1 FreeStyle Classic(FST) / GNF
Fr528,656
1 FreeStyle Classic(FST) / GTQ
Q0,465728
1 FreeStyle Classic(FST) / GYD
$12,727264
1 FreeStyle Classic(FST) / ISK
kr7,6

FreeStyle Classic Mənbəyi

FreeStyle Classic haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi FreeStyle Classic Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: FreeStyle Classic Haqqında Digər Suallar

Bugünkü FreeStyle Classic (FST) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FST qiyməti 0,0608 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FST / USD cari qiyməti nədir?
FST / USD cari qiyməti $ 0,0608 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
FreeStyle Classic üçün bazar dəyəri nədir?
FST üçün bazar dəyəri $ 4,98M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FST aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FST aktivinin dövriyyədə olan təklifi 81,85M USD təşkil edir.
FST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FST ATH qiyməti olan 0,16619478956911515 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FST qiyməti (ATL) nədir?
FST ATL qiyməti olan 0,025653004858575232 USD dəyərinə endi.
FST ticarət həcmi nədir?
FST üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,49K USD.
FST bu il daha da yüksələcək?
FST bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FST qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:29:54 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0,0608 USD

FST Ticarəti Edin

FST/USDT
$0,0608
$0,0608$0,0608
+5,77%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.828,96
$109.828,96$109.828,96

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,28
$3.850,28$3.850,28

+2,02%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02937
$0,02937$0,02937

+17,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,70
$186,70$186,70

+0,87%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.850,28
$3.850,28$3.850,28

+2,02%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.828,96
$109.828,96$109.828,96

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,70
$186,70$186,70

+0,87%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4767
$2,4767$2,4767

+0,93%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18534
$0,18534$0,18534

+2,58%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003477
$0,003477$0,003477

-30,46%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00945
$0,00945$0,00945

-5,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002934
$0,0002934$0,0002934

+369,44%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020351
$0,0020351$0,0020351

+2.161,22%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020351
$0,0020351$0,0020351

+2.161,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0480
$0,0480$0,0480

+1.400,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033294
$0,0000000000000000000000033294$0,0000000000000000000000033294

+565,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32038
$0,32038$0,32038

+158,18%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%