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Bugünkü canlı FRAX qiyməti 0.2791 AZN təşkil edir.FRAX bazar həddi 24,626,295.07860712446 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində FRAX - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı FRAX qiyməti 0.2791 AZN təşkil edir.FRAX bazar həddi 24,626,295.07860712446 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində FRAX - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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FRAX qiyməti(FRAX)

1 FRAX / AZN Canlı Qiyməti:

₼0.47447
₼0.47447₼0.47447
-1,06%1D
AZN
FRAX (FRAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 12:22:52 (UTC+8)

FRAX bugünkü qiyməti

Bu gün canlı FRAX (FRAX) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1.06% dəyişkənlik ilə ₼ 0.2791 təşkil edir. Cari FRAX - AZN konvertasiya dərəcəsi FRAX üzrə ₼ 0.2791 təşkil edir.

FRAX hazırda ₼ 24,63M bazar kapitallaşması ilə #332 sıradadır və 88,23M FRAX dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində FRAX bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0.2757 (aşağı) və ₼ 0.2836 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 72.544125599088767, ən aşağı isə ₼ 0.89635934877776946 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində FRAX son bir saatda -0.26% və son 7 gündə -9.27% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 68,10K səviyyəsinə çatıb.

FRAX (FRAX) Bazar Məlumatları

No.332

₼ 24,63M
₼ 24,63M₼ 24,63M

₼ 68,10K
₼ 68,10K₼ 68,10K

₼ 27.82M
₼ 27.82M₼ 27.82M

88,23M
88,23M 88,23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

FRAX üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 24,63M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 68,10K təşkil edir. FRAX üzrə dövriyyədə olan təklif 88,23M, ümumi təklif isə 99681495.59113361 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 27.82M təşkil edir.

FRAX qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0.2757
₼ 0.2757₼ 0.2757
24 saat Aşağı
₼ 0.2836
₼ 0.2836₼ 0.2836
24 saat Yüksək

₼ 0.2757
₼ 0.2757₼ 0.2757

₼ 0.2836
₼ 0.2836₼ 0.2836

₼ 72.544125599088767
₼ 72.544125599088767₼ 72.544125599088767

₼ 0.89635934877776946
₼ 0.89635934877776946₼ 0.89635934877776946

-0.26%

-1.06%

-9.27%

-9.27%

FRAX (FRAX) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün FRAX qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0.005083-1.06%
30 Gün₼ +0.018+6.89%
60 Gün₼ +0.0178+6.81%
90 Gün₼ -0.1402-33.44%
Bugünkü FRAX Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FRAX ₼ -0.005083 (-1.06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

FRAX 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ +0.018 (+6.89%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

FRAX 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FRAX ₼ +0.0178 (+6.81%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

FRAX 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0.1402 (-33.44%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

FRAX (FRAX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi FRAX Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

FRAX üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün FRAX (FRAX) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, FRAX üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün FRAX (FRAX) qiymət proqnozu

2040-cı ildə FRAX qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində FRAX qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? FRAX Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə FRAX qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində FRAX almaq və investisiya qoymaq qaydası

FRAX ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də FRAX almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün FRAX almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda FRAX (FRAX) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra FRAX dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə FRAX (FRAX) Alınır Təlimatı

FRAX ilə edə biləcəkləriniz

FRAX sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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FRAX (FRAX) Nədir?

FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.

FRAX Mənbəyi

FRAX haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi FRAX Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: FRAX Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 12:22:52 (UTC+8)

FRAX (FRAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

FRAX haqqında daha çox məlumat əldə edin

FRAX USDT (Fyuçers Ticarəti)

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MEXC-də FRAX (FRAX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FRAX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FRAX/USDT
₼0.47413
₼0.47413₼0.47413
-1.20%
244.42K (USDT)

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₼0.0685746₼0.0685746

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₼1.38669₼1.38669

+31.07%

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FRAX / AZN Kalkulyatoru

Miqdar

FRAX
FRAX
AZN
AZN

1 FRAX = 0.47447 AZN