FRAX qiyməti(FRAX)
Bu gün canlı FRAX (FRAX) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1.06% dəyişkənlik ilə ₼ 0.2791 təşkil edir. Cari FRAX - AZN konvertasiya dərəcəsi FRAX üzrə ₼ 0.2791 təşkil edir.
FRAX hazırda ₼ 24,63M bazar kapitallaşması ilə #332 sıradadır və 88,23M FRAX dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində FRAX bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0.2757 (aşağı) və ₼ 0.2836 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 72.544125599088767, ən aşağı isə ₼ 0.89635934877776946 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində FRAX son bir saatda -0.26% və son 7 gündə -9.27% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 68,10K səviyyəsinə çatıb.
No.332
88.51%
FRAX
FRAX üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 24,63M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 68,10K təşkil edir. FRAX üzrə dövriyyədə olan təklif 88,23M, ümumi təklif isə 99681495.59113361 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 27.82M təşkil edir.
-0.26%
-1.06%
-9.27%
-9.27%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün FRAX qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (AZN)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|₼ -0.005083
|-1.06%
|30 Gün
|₼ +0.018
|+6.89%
|60 Gün
|₼ +0.0178
|+6.81%
|90 Gün
|₼ -0.1402
|-33.44%
Bu gün FRAX ₼ -0.005083 (-1.06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət ₼ +0.018 (+6.89%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə FRAX ₼ +0.0178 (+6.81%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0.1402 (-33.44%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
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2040-cı ildə FRAX qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
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FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.
FRAX haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|02-11 14:20:00
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