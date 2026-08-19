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Bugünkü canlı Fogo qiyməti 0,008057 AZN təşkil edir.FOGO bazar həddi 30.934.502,93353843757621 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində FOGO - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Fogo qiyməti 0,008057 AZN təşkil edir.FOGO bazar həddi 30.934.502,93353843757621 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində FOGO - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

FOGO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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FOGO Rəsmi Veb-saytı

FOGO Tokenomikası

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Fogo qiyməti(FOGO)

1 FOGO / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,0136969
₼0,0136969₼0,0136969
-1,18%1D
AZN
Fogo (FOGO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 12:20:18 (UTC+8)

Fogo bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Fogo (FOGO) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1,18% dəyişkənlik ilə ₼ 0,008057 təşkil edir. Cari FOGO - AZN konvertasiya dərəcəsi FOGO üzrə ₼ 0,008057 təşkil edir.

Fogo hazırda ₼ 30,93M bazar kapitallaşması ilə #413 sıradadır və 3,84B FOGO dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində FOGO bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,008015 (aşağı) və ₼ 0,00819 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,10754509117795614, ən aşağı isə ₼ 0,017900386984738852 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində FOGO son bir saatda -0,25% və son 7 gündə -10,53% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 53,89K səviyyəsinə çatıb.

Fogo (FOGO) Bazar Məlumatları

No.413

₼ 30,93M
₼ 30,93M₼ 30,93M

₼ 53,89K
₼ 53,89K₼ 53,89K

₼ 80,68M
₼ 80,68M₼ 80,68M

3,84B
3,84B 3,84B

10.013.456.737,43829103
10.013.456.737,43829103 10.013.456.737,43829103

FOGO

Fogo üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 30,93M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 53,89K təşkil edir. FOGO üzrə dövriyyədə olan təklif 3,84B, ümumi təklif isə 10013456737.43829103 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 80,68M təşkil edir.

Fogo qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,008015
₼ 0,008015₼ 0,008015
24 saat Aşağı
₼ 0,00819
₼ 0,00819₼ 0,00819
24 saat Yüksək

₼ 0,008015
₼ 0,008015₼ 0,008015

₼ 0,00819
₼ 0,00819₼ 0,00819

₼ 0,10754509117795614
₼ 0,10754509117795614₼ 0,10754509117795614

₼ 0,017900386984738852
₼ 0,017900386984738852₼ 0,017900386984738852

-0,25%

-1,18%

-10,53%

-10,53%

Fogo (FOGO) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Fogo qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,00016355-1,18%
30 Gün₼ -0,000858-9,63%
60 Gün₼ -0,004513-35,91%
90 Gün₼ -0,008233-50,55%
Bugünkü Fogo Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FOGO ₼ -0,00016355 (-1,18%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Fogo 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,000858 (-9,63%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Fogo 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FOGO ₼ -0,004513 (-35,91%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Fogo 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,008233 (-50,55%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Fogo (FOGO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Fogo Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Fogo üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Fogo (FOGO) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, FOGO üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Fogo (FOGO) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Fogo qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Fogo qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Fogo Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə FOGO qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Fogo almaq və investisiya qoymaq qaydası

Fogo ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də FOGO almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Fogo almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Fogo (FOGO) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Fogo dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Fogo (FOGO) Alınır Təlimatı

Fogo ilə edə biləcəkləriniz

Fogo sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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MEXC-də Fogo (FOGO) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Fogo (FOGO) Nədir?

Fogo is a next-generation Layer 1 blockchain designed to deliver the best on-chain trading experience ever. With its unique architecture and Firedancer implementation, the chain offers low latency, near-instant finality, and unparalleled scalability. As a purpose-built blockchain, Fogo will incorporate a carefully constructed, vertically integrated tech stack. This includes a curated validator set, native price feeds, an enshrined DEX, and collocated liquidity providers to create a truly differentiated trading environment. Backed by a team of trading and engineering experts and driven by a vision to redefine what’s possible, Fogo is setting the standard for high-performance blockchain infrastructure.

Fogo Mənbəyi

Fogo haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Fogo Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Fogo Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 12:20:18 (UTC+8)

Fogo (FOGO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Fogo haqqında daha çox məlumat əldə edin

FOGO USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli FOGO uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də FOGO USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Fogo (FOGO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Fogo qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FOGO/USDT
₼0,0136986
₼0,0136986₼0,0136986
-1,26%
6.64M (USDT)

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İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FOGO / AZN Kalkulyatoru

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FOGO
FOGO
AZN
AZN

1 FOGO = 0,0136969 AZN