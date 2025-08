MindNetwork FHE (FHE) Məlumatları

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

Rəsmi Veb-sayt: https://www.mindnetwork.xyz/ Block Explorer https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e