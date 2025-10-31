Bugünkü canlı Yooldo Games qiyməti 0.21461 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ESPORTS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ESPORTS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Yooldo Games qiyməti 0.21461 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ESPORTS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ESPORTS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ESPORTS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ESPORTS Qiymət Məlumatları

ESPORTS Whitepaper

ESPORTS Rəsmi Veb-saytı

ESPORTS Tokenomikası

ESPORTS Qiymət Proqnozu

ESPORTS Qiymət Tarixçəsi

ESPORTS Alış Bələdçisi

ESPORTS / Fiat Valyuta Çevirən

ESPORTS Spot

ESPORTS USDT-M Fyuçersi

Yooldo Games Logosu

Yooldo Games qiyməti(ESPORTS)

1 ESPORTS / USD Canlı Qiyməti:

$0,21467
$0,21467$0,21467
+2,41%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:42 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,20413
$ 0,20413$ 0,20413
24 saat Aşağı
$ 0,22549
$ 0,22549$ 0,22549
24 saat Yüksək

$ 0,20413
$ 0,20413$ 0,20413

$ 0,22549
$ 0,22549$ 0,22549

$ 0,24206080804529653
$ 0,24206080804529653$ 0,24206080804529653

$ 0,05189790997151288
$ 0,05189790997151288$ 0,05189790997151288

+0,95%

+2,41%

+0,89%

+0,89%

Yooldo Games (ESPORTS) canlı qiyməti $ 0,21461. ESPORTS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,20413 və ən yüksək $ 0,22549 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ESPORTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,24206080804529653, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05189790997151288 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ESPORTS son bir saat ərzində +0,95%, 24 saat ərzində +2,41% və son 7 gündə isə +0,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Yooldo Games (ESPORTS) Bazar Məlumatları

No.745

$ 27,11M
$ 27,11M$ 27,11M

$ 90,12K
$ 90,12K$ 90,12K

$ 193,15M
$ 193,15M$ 193,15M

126,35M
126,35M 126,35M

900.000.000
900.000.000 900.000.000

899.999.999,9999992
899.999.999,9999992 899.999.999,9999992

14,03%

BSC

Yooldo Games üzrə cari Bazar Dəyəri $ 27,11M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 90,12K təşkil edir. ESPORTS üzrə dövriyyədə olan təklif 126,35M, ümumi təklif isə 899999999.9999992 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 193,15M təşkil edir.

Yooldo Games (ESPORTS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Yooldo Games qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0050518+2,41%
30 Gün$ +0,05658+35,80%
60 Gün$ +0,11431+113,96%
90 Gün$ +0,09634+81,45%
Bugünkü Yooldo Games Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ESPORTS $ +0,0050518 (+2,41%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Yooldo Games 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,05658 (+35,80%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Yooldo Games 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ESPORTS $ +0,11431 (+113,96%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Yooldo Games 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,09634 (+81,45%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Yooldo Games (ESPORTS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Yooldo Games Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Yooldo Games (ESPORTS) Nədir?

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Yooldo Games investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ESPORTS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Yooldo Games haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Yooldo Games satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Yooldo Games Qiymət Proqnozu (USD)

Yooldo Games (ESPORTS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Yooldo Games (ESPORTS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Yooldo Games üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Yooldo Games qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Yooldo Games (ESPORTS) Tokenomikası

Yooldo Games (ESPORTS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ESPORTS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Yooldo Games (ESPORTS) necə alınır?

Necə Yooldo Games alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Yooldo Games Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ESPORTS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Yooldo Games(ESPORTS) / VND
5.647,46215
1 Yooldo Games(ESPORTS) / AUD
A$0,3262072
1 Yooldo Games(ESPORTS) / GBP
0,1631036
1 Yooldo Games(ESPORTS) / EUR
0,1845646
1 Yooldo Games(ESPORTS) / USD
$0,21461
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MYR
RM0,8992159
1 Yooldo Games(ESPORTS) / TRY
9,0179122
1 Yooldo Games(ESPORTS) / JPY
¥32,83533
1 Yooldo Games(ESPORTS) / ARS
ARS$308,7894524
1 Yooldo Games(ESPORTS) / RUB
17,1580695
1 Yooldo Games(ESPORTS) / INR
19,0208843
1 Yooldo Games(ESPORTS) / IDR
Rp3.518,1961584
1 Yooldo Games(ESPORTS) / PHP
12,6276524
1 Yooldo Games(ESPORTS) / EGP
￡E.10,1338842
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BRL
R$1,1546018
1 Yooldo Games(ESPORTS) / CAD
C$0,2983079
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BDT
26,2382186
1 Yooldo Games(ESPORTS) / NGN
310,5771537
1 Yooldo Games(ESPORTS) / COP
$831,8197756
1 Yooldo Games(ESPORTS) / ZAR
R.3,7041686
1 Yooldo Games(ESPORTS) / UAH
9,0114739
1 Yooldo Games(ESPORTS) / TZS
T.Sh.527,29677
1 Yooldo Games(ESPORTS) / VES
Bs47,42881
1 Yooldo Games(ESPORTS) / CLP
$202,16262
1 Yooldo Games(ESPORTS) / PKR
Rs60,5543576
1 Yooldo Games(ESPORTS) / KZT
113,850605
1 Yooldo Games(ESPORTS) / THB
฿6,9340491
1 Yooldo Games(ESPORTS) / TWD
NT$6,5949653
1 Yooldo Games(ESPORTS) / AED
د.إ0,7876187
1 Yooldo Games(ESPORTS) / CHF
Fr0,171688
1 Yooldo Games(ESPORTS) / HKD
HK$1,6653736
1 Yooldo Games(ESPORTS) / AMD
֏82,1612924
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MAD
.د.م1,9872886
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MXN
$3,9767233
1 Yooldo Games(ESPORTS) / SAR
ريال0,8047875
1 Yooldo Games(ESPORTS) / ETB
Br32,9962875
1 Yooldo Games(ESPORTS) / KES
KSh27,7254659
1 Yooldo Games(ESPORTS) / JOD
د.أ0,15215849
1 Yooldo Games(ESPORTS) / PLN
0,7854726
1 Yooldo Games(ESPORTS) / RON
лв0,9421379
1 Yooldo Games(ESPORTS) / SEK
kr2,0237723
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BGN
лв0,3605448
1 Yooldo Games(ESPORTS) / HUF
Ft72,0166777
1 Yooldo Games(ESPORTS) / CZK
4,5111022
1 Yooldo Games(ESPORTS) / KWD
د.ك0,06567066
1 Yooldo Games(ESPORTS) / ILS
0,6974825
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BOB
Bs1,4829551
1 Yooldo Games(ESPORTS) / AZN
0,364837
1 Yooldo Games(ESPORTS) / TJS
SM1,974412
1 Yooldo Games(ESPORTS) / GEL
0,5815931
1 Yooldo Games(ESPORTS) / AOA
Kz196,7093799
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BHD
.د.ب0,08069336
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BMD
$0,21461
1 Yooldo Games(ESPORTS) / DKK
kr1,3842345
1 Yooldo Games(ESPORTS) / HNL
L5,6356586
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MUR
9,7604628
1 Yooldo Games(ESPORTS) / NAD
$3,6955842
1 Yooldo Games(ESPORTS) / NOK
kr2,1568305
1 Yooldo Games(ESPORTS) / NZD
$0,3734214
1 Yooldo Games(ESPORTS) / PAB
B/.0,21461
1 Yooldo Games(ESPORTS) / PGK
K0,9056542
1 Yooldo Games(ESPORTS) / QAR
ر.ق0,7811804
1 Yooldo Games(ESPORTS) / RSD
дин.21,7271164
1 Yooldo Games(ESPORTS) / UZS
soʻm2.585,6620559
1 Yooldo Games(ESPORTS) / ALL
L17,9478343
1 Yooldo Games(ESPORTS) / ANG
ƒ0,3841519
1 Yooldo Games(ESPORTS) / AWG
ƒ0,386298
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BBD
$0,42922
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BAM
KM0,3605448
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BIF
Fr634,81638
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BND
$0,278993
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BSD
$0,21461
1 Yooldo Games(ESPORTS) / JMD
$34,3139929
1 Yooldo Games(ESPORTS) / KHR
861,8866366
1 Yooldo Games(ESPORTS) / KMF
Fr90,78003
1 Yooldo Games(ESPORTS) / LAK
4.665,4346893
1 Yooldo Games(ESPORTS) / LKR
රු65,3294301
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MDL
L3,6226168
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MGA
Ar962,375623
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MOP
P1,71688
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MVR
3,283533
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MWK
MK372,5865671
1 Yooldo Games(ESPORTS) / MZN
MT13,713579
1 Yooldo Games(ESPORTS) / NPR
रु30,4445746
1 Yooldo Games(ESPORTS) / PYG
1.522,01412
1 Yooldo Games(ESPORTS) / RWF
Fr311,39911
1 Yooldo Games(ESPORTS) / SBD
$1,7662403
1 Yooldo Games(ESPORTS) / SCR
3,0217088
1 Yooldo Games(ESPORTS) / SRD
$8,3161375
1 Yooldo Games(ESPORTS) / SVC
$1,8778375
1 Yooldo Games(ESPORTS) / SZL
L3,6955842
1 Yooldo Games(ESPORTS) / TMT
m0,751135
1 Yooldo Games(ESPORTS) / TND
د.ت0,63052418
1 Yooldo Games(ESPORTS) / TTD
$1,4529097
1 Yooldo Games(ESPORTS) / UGX
Sh747,70124
1 Yooldo Games(ESPORTS) / XAF
Fr121,46926
1 Yooldo Games(ESPORTS) / XCD
$0,579447
1 Yooldo Games(ESPORTS) / XOF
Fr121,46926
1 Yooldo Games(ESPORTS) / XPF
Fr22,10483
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BWP
P2,875774
1 Yooldo Games(ESPORTS) / BZD
$0,4313661
1 Yooldo Games(ESPORTS) / CVE
$20,4137032
1 Yooldo Games(ESPORTS) / DJF
Fr37,98597
1 Yooldo Games(ESPORTS) / DOP
$13,7715237
1 Yooldo Games(ESPORTS) / DZD
د.ج27,8928617
1 Yooldo Games(ESPORTS) / FJD
$0,4850186
1 Yooldo Games(ESPORTS) / GNF
Fr1.866,03395
1 Yooldo Games(ESPORTS) / GTQ
Q1,6439126
1 Yooldo Games(ESPORTS) / GYD
$44,9243113
1 Yooldo Games(ESPORTS) / ISK
kr26,82625

Yooldo Games Mənbəyi

Yooldo Games haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Yooldo Games Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Yooldo Games Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Yooldo Games (ESPORTS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ESPORTS qiyməti 0,21461 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ESPORTS / USD cari qiyməti nədir?
ESPORTS / USD cari qiyməti $ 0,21461 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Yooldo Games üçün bazar dəyəri nədir?
ESPORTS üçün bazar dəyəri $ 27,11M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ESPORTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ESPORTS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 126,35M USD təşkil edir.
ESPORTS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ESPORTS ATH qiyməti olan 0,24206080804529653 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ESPORTS qiyməti (ATL) nədir?
ESPORTS ATL qiyməti olan 0,05189790997151288 USD dəyərinə endi.
ESPORTS ticarət həcmi nədir?
ESPORTS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 90,12K USD.
ESPORTS bu il daha da yüksələcək?
ESPORTS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ESPORTS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:42 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

