Bugünkü canlı Eclipse qiyməti 0.1106 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ES / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ES qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Eclipse Logosu

Eclipse qiyməti(ES)

1 ES / USD Canlı Qiyməti:

$0,1106
$0,1106$0,1106
+1,59%1D
USD
Eclipse (ES) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:34 (UTC+8)

Eclipse (ES) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1061
$ 0,1061$ 0,1061
24 saat Aşağı
$ 0,1185
$ 0,1185$ 0,1185
24 saat Yüksək

$ 0,1061
$ 0,1061$ 0,1061

$ 0,1185
$ 0,1185$ 0,1185

$ 0,7106542736874376
$ 0,7106542736874376$ 0,7106542736874376

$ 0,07407824397399612
$ 0,07407824397399612$ 0,07407824397399612

+0,79%

+1,59%

+0,49%

+0,49%

Eclipse (ES) canlı qiyməti $ 0,1106. ES son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1061 və ən yüksək $ 0,1185 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,7106542736874376, ən aşağı qiyməti isə $ 0,07407824397399612 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ES son bir saat ərzində +0,79%, 24 saat ərzində +1,59% və son 7 gündə isə +0,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Eclipse (ES) Bazar Məlumatları

No.995

$ 14,67M
$ 14,67M$ 14,67M

$ 437,31K
$ 437,31K$ 437,31K

$ 110,60M
$ 110,60M$ 110,60M

132,65M
132,65M 132,65M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

13,26%

ECLIPSE

Eclipse üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,67M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 437,31K təşkil edir. ES üzrə dövriyyədə olan təklif 132,65M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 110,60M təşkil edir.

Eclipse (ES) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Eclipse qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,001731+1,59%
30 Gün$ -0,0112-9,20%
60 Gün$ -0,0347-23,89%
90 Gün$ -0,0851-43,49%
Bugünkü Eclipse Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ES $ +0,001731 (+1,59%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Eclipse 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0112 (-9,20%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Eclipse 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ES $ -0,0347 (-23,89%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Eclipse 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0851 (-43,49%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Eclipse (ES) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Eclipse Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Eclipse (ES) Nədir?

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Eclipse investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ES steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Eclipse haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Eclipse satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Eclipse Qiymət Proqnozu (USD)

Eclipse (ES) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Eclipse (ES) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Eclipse üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Eclipse qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Eclipse (ES) Tokenomikası

Eclipse (ES) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ES tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Eclipse (ES) necə alınır?

Necə Eclipse alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Eclipse Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ES Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Eclipse(ES) / VND
2.910,439
1 Eclipse(ES) / AUD
A$0,168112
1 Eclipse(ES) / GBP
0,084056
1 Eclipse(ES) / EUR
0,095116
1 Eclipse(ES) / USD
$0,1106
1 Eclipse(ES) / MYR
RM0,463414
1 Eclipse(ES) / TRY
4,647412
1 Eclipse(ES) / JPY
¥16,9218
1 Eclipse(ES) / ARS
ARS$159,135704
1 Eclipse(ES) / RUB
8,84247
1 Eclipse(ES) / INR
9,802478
1 Eclipse(ES) / IDR
Rp1.813,114464
1 Eclipse(ES) / PHP
6,507704
1 Eclipse(ES) / EGP
￡E.5,222532
1 Eclipse(ES) / BRL
R$0,595028
1 Eclipse(ES) / CAD
C$0,153734
1 Eclipse(ES) / BDT
13,521956
1 Eclipse(ES) / NGN
160,057002
1 Eclipse(ES) / COP
$428,681176
1 Eclipse(ES) / ZAR
R.1,908956
1 Eclipse(ES) / UAH
4,644094
1 Eclipse(ES) / TZS
T.Sh.271,7442
1 Eclipse(ES) / VES
Bs24,4426
1 Eclipse(ES) / CLP
$104,1852
1 Eclipse(ES) / PKR
Rs31,206896
1 Eclipse(ES) / KZT
58,6733
1 Eclipse(ES) / THB
฿3,573486
1 Eclipse(ES) / TWD
NT$3,398738
1 Eclipse(ES) / AED
د.إ0,405902
1 Eclipse(ES) / CHF
Fr0,08848
1 Eclipse(ES) / HKD
HK$0,858256
1 Eclipse(ES) / AMD
֏42,342104
1 Eclipse(ES) / MAD
.د.م1,024156
1 Eclipse(ES) / MXN
$2,049418
1 Eclipse(ES) / SAR
ريال0,41475
1 Eclipse(ES) / ETB
Br17,00475
1 Eclipse(ES) / KES
KSh14,288414
1 Eclipse(ES) / JOD
د.أ0,0784154
1 Eclipse(ES) / PLN
0,404796
1 Eclipse(ES) / RON
лв0,485534
1 Eclipse(ES) / SEK
kr1,042958
1 Eclipse(ES) / BGN
лв0,185808
1 Eclipse(ES) / HUF
Ft37,114042
1 Eclipse(ES) / CZK
2,324812
1 Eclipse(ES) / KWD
د.ك0,0338436
1 Eclipse(ES) / ILS
0,35945
1 Eclipse(ES) / BOB
Bs0,764246
1 Eclipse(ES) / AZN
0,18802
1 Eclipse(ES) / TJS
SM1,01752
1 Eclipse(ES) / GEL
0,299726
1 Eclipse(ES) / AOA
Kz101,374854
1 Eclipse(ES) / BHD
.د.ب0,0415856
1 Eclipse(ES) / BMD
$0,1106
1 Eclipse(ES) / DKK
kr0,71337
1 Eclipse(ES) / HNL
L2,904356
1 Eclipse(ES) / MUR
5,030088
1 Eclipse(ES) / NAD
$1,904532
1 Eclipse(ES) / NOK
kr1,11153
1 Eclipse(ES) / NZD
$0,192444
1 Eclipse(ES) / PAB
B/.0,1106
1 Eclipse(ES) / PGK
K0,466732
1 Eclipse(ES) / QAR
ر.ق0,402584
1 Eclipse(ES) / RSD
дин.11,197144
1 Eclipse(ES) / UZS
soʻm1.332,529814
1 Eclipse(ES) / ALL
L9,249478
1 Eclipse(ES) / ANG
ƒ0,197974
1 Eclipse(ES) / AWG
ƒ0,19908
1 Eclipse(ES) / BBD
$0,2212
1 Eclipse(ES) / BAM
KM0,185808
1 Eclipse(ES) / BIF
Fr327,1548
1 Eclipse(ES) / BND
$0,14378
1 Eclipse(ES) / BSD
$0,1106
1 Eclipse(ES) / JMD
$17,683834
1 Eclipse(ES) / KHR
444,176236
1 Eclipse(ES) / KMF
Fr46,7838
1 Eclipse(ES) / LAK
2.404,347778
1 Eclipse(ES) / LKR
රු33,667746
1 Eclipse(ES) / MDL
L1,866928
1 Eclipse(ES) / MGA
Ar495,96358
1 Eclipse(ES) / MOP
P0,8848
1 Eclipse(ES) / MVR
1,69218
1 Eclipse(ES) / MWK
MK192,013766
1 Eclipse(ES) / MZN
MT7,06734
1 Eclipse(ES) / NPR
रु15,689716
1 Eclipse(ES) / PYG
784,3752
1 Eclipse(ES) / RWF
Fr160,4806
1 Eclipse(ES) / SBD
$0,910238
1 Eclipse(ES) / SCR
1,557248
1 Eclipse(ES) / SRD
$4,28575
1 Eclipse(ES) / SVC
$0,96775
1 Eclipse(ES) / SZL
L1,904532
1 Eclipse(ES) / TMT
m0,3871
1 Eclipse(ES) / TND
د.ت0,3249428
1 Eclipse(ES) / TTD
$0,748762
1 Eclipse(ES) / UGX
Sh385,3304
1 Eclipse(ES) / XAF
Fr62,5996
1 Eclipse(ES) / XCD
$0,29862
1 Eclipse(ES) / XOF
Fr62,5996
1 Eclipse(ES) / XPF
Fr11,3918
1 Eclipse(ES) / BWP
P1,48204
1 Eclipse(ES) / BZD
$0,222306
1 Eclipse(ES) / CVE
$10,520272
1 Eclipse(ES) / DJF
Fr19,5762
1 Eclipse(ES) / DOP
$7,097202
1 Eclipse(ES) / DZD
د.ج14,374682
1 Eclipse(ES) / FJD
$0,249956
1 Eclipse(ES) / GNF
Fr961,667
1 Eclipse(ES) / GTQ
Q0,847196
1 Eclipse(ES) / GYD
$23,151898
1 Eclipse(ES) / ISK
kr13,825

Eclipse Mənbəyi

Eclipse haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Eclipse Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Eclipse Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Eclipse (ES) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ES qiyməti 0,1106 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ES / USD cari qiyməti nədir?
ES / USD cari qiyməti $ 0,1106 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Eclipse üçün bazar dəyəri nədir?
ES üçün bazar dəyəri $ 14,67M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ES aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ES aktivinin dövriyyədə olan təklifi 132,65M USD təşkil edir.
ES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ES ATH qiyməti olan 0,7106542736874376 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ES qiyməti (ATL) nədir?
ES ATL qiyməti olan 0,07407824397399612 USD dəyərinə endi.
ES ticarət həcmi nədir?
ES üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 437,31K USD.
ES bu il daha da yüksələcək?
ES bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ES qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:34 (UTC+8)

Eclipse (ES) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ES / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ES
ES
USD
USD

1 ES = 0,1106 USD

ES Ticarəti Edin

ES/USDC
$0,11061
$0,11061$0,11061
+1,77%
ES/USDT
$0,1106
$0,1106$0,1106
+1,60%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

