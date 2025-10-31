Bugünkü canlı ERA qiyməti 0.2782 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ERA qiyməti 0.2782 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ERA qiyməti(ERA)

1 ERA / USD Canlı Qiyməti:

+2,12%1D
USD
ERA (ERA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:26 (UTC+8)

ERA (ERA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+2,31%

+2,12%

-17,28%

-17,28%

ERA (ERA) canlı qiyməti $ 0,2782. ERA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,2633 və ən yüksək $ 0,3007 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,002420427794785, ən aşağı qiyməti isə $ 0,2815714145169596 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ERA son bir saat ərzində +2,31%, 24 saat ərzində +2,12% və son 7 gündə isə -17,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ERA (ERA) Bazar Məlumatları

No.558

14,85%

ETH

ERA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 41,31M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 394,65K təşkil edir. ERA üzrə dövriyyədə olan təklif 148,50M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 278,20M təşkil edir.

ERA (ERA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün ERA qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,005775+2,12%
30 Gün$ -0,2293-45,19%
60 Gün$ -0,4401-61,27%
90 Gün$ -0,7208-72,16%
Bugünkü ERA Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ERA $ +0,005775 (+2,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

ERA 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,2293 (-45,19%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

ERA 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ERA $ -0,4401 (-61,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

ERA 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,7208 (-72,16%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

ERA (ERA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi ERA Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

ERA (ERA) Nədir?

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC ERA investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ERA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə ERA haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız ERA satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

ERA Qiymət Proqnozu (USD)

ERA (ERA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ERA (ERA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ERA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ERA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ERA (ERA) Tokenomikası

ERA (ERA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ERA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

ERA (ERA) necə alınır?

Necə ERA alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım ERA Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ERA Aktivindən Yerli Valyutalara

ERA Mənbəyi

ERA haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi ERA Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: ERA Haqqında Digər Suallar

Bugünkü ERA (ERA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ERA qiyməti 0,2782 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ERA / USD cari qiyməti nədir?
ERA / USD cari qiyməti $ 0,2782 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ERA üçün bazar dəyəri nədir?
ERA üçün bazar dəyəri $ 41,31M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 148,50M USD təşkil edir.
ERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ERA ATH qiyməti olan 2,002420427794785 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ERA qiyməti (ATL) nədir?
ERA ATL qiyməti olan 0,2815714145169596 USD dəyərinə endi.
ERA ticarət həcmi nədir?
ERA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 394,65K USD.
ERA bu il daha da yüksələcək?
ERA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ERA qiymət proqnozuna baxın.
ERA (ERA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

