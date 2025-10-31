Bugünkü canlı Echo qiyməti 0.03669 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ECHO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ECHO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Echo qiyməti 0.03669 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ECHO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ECHO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Echo Logosu

Echo qiyməti(ECHO)

$0,03652
$0,03652
+14,62%1D
Echo (ECHO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:25:30 (UTC+8)

Echo (ECHO) Qiymət Məlumatları (USD)

Echo (ECHO) canlı qiyməti $ 0,03669. ECHO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0317 və ən yüksək $ 0,03735 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ECHO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ECHO son bir saat ərzində -1,69%, 24 saat ərzində +14,62% və son 7 gündə isə +30,24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Echo (ECHO) Bazar Məlumatları

Echo üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 77,87K təşkil edir. ECHO üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 36,69M təşkil edir.

Echo (ECHO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Echo qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0046582+14,62%
30 Gün$ -0,00112-2,97%
60 Gün$ +0,00741+25,30%
90 Gün$ +0,01368+59,45%
Bugünkü Echo Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ECHO $ +0,0046582 (+14,62%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Echo 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00112 (-2,97%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Echo 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ECHO $ +0,00741 (+25,30%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Echo 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,01368 (+59,45%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Echo (ECHO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Echo Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Echo (ECHO) Nədir?

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Echo investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ECHO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Echo haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Echo satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Echo Qiymət Proqnozu (USD)

Echo (ECHO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Echo (ECHO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Echo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Echo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Echo (ECHO) Tokenomikası

Echo (ECHO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ECHO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Echo (ECHO) necə alınır?

Necə Echo alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Echo Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ECHO Aktivindən Yerli Valyutalara

Echo Mənbəyi

Echo haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Echo Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Echo Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Echo (ECHO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ECHO qiyməti 0,03669 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ECHO / USD cari qiyməti nədir?
ECHO / USD cari qiyməti $ 0,03669 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Echo üçün bazar dəyəri nədir?
ECHO üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ECHO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ECHO aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
ECHO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ECHO ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ECHO qiyməti (ATL) nədir?
ECHO ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
ECHO ticarət həcmi nədir?
ECHO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 77,87K USD.
ECHO bu il daha da yüksələcək?
ECHO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ECHO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:25:30 (UTC+8)

Echo (ECHO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfelin

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

