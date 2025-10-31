Bugünkü canlı Daystarter qiyməti 0.13648 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Daystarter qiyməti 0.13648 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

DST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

DST Qiymət Məlumatları

DST Whitepaper

DST Rəsmi Veb-saytı

DST Tokenomikası

DST Qiymət Proqnozu

DST Qiymət Tarixçəsi

DST Alış Bələdçisi

DST / Fiat Valyuta Çevirən

DST Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Daystarter Logosu

Daystarter qiyməti(DST)

1 DST / USD Canlı Qiyməti:

$0,13644
$0,13644$0,13644
-1,38%1D
USD
Daystarter (DST) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:24:56 (UTC+8)

Daystarter (DST) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,13604
$ 0,13604$ 0,13604
24 saat Aşağı
$ 0,13945
$ 0,13945$ 0,13945
24 saat Yüksək

$ 0,13604
$ 0,13604$ 0,13604

$ 0,13945
$ 0,13945$ 0,13945

$ 9,000678643817682
$ 9,000678643817682$ 9,000678643817682

$ 0,000580213942630201
$ 0,000580213942630201$ 0,000580213942630201

-0,94%

-1,38%

-12,10%

-12,10%

Daystarter (DST) canlı qiyməti $ 0,13648. DST son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,13604 və ən yüksək $ 0,13945 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 9,000678643817682, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000580213942630201 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DST son bir saat ərzində -0,94%, 24 saat ərzində -1,38% və son 7 gündə isə -12,10% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Daystarter (DST) Bazar Məlumatları

No.3911

--
----

$ 68,17K
$ 68,17K$ 68,17K

$ 136,48M
$ 136,48M$ 136,48M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ETH

Daystarter üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 68,17K təşkil edir. DST üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 136,48M təşkil edir.

Daystarter (DST) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Daystarter qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0019092-1,38%
30 Gün$ -0,00612-4,30%
60 Gün$ +0,0016+1,18%
90 Gün$ +0,04065+42,41%
Bugünkü Daystarter Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DST $ -0,0019092 (-1,38%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Daystarter 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00612 (-4,30%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Daystarter 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DST $ +0,0016 (+1,18%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Daystarter 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04065 (+42,41%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Daystarter (DST) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Daystarter Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Daystarter (DST) Nədir?

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Daystarter investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DST steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Daystarter haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Daystarter satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Daystarter Qiymət Proqnozu (USD)

Daystarter (DST) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Daystarter (DST) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Daystarter üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Daystarter qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Daystarter (DST) Tokenomikası

Daystarter (DST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DST tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Daystarter (DST) necə alınır?

Necə Daystarter alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Daystarter Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DST Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Daystarter(DST) / VND
3.591,4712
1 Daystarter(DST) / AUD
A$0,2074496
1 Daystarter(DST) / GBP
0,1037248
1 Daystarter(DST) / EUR
0,1173728
1 Daystarter(DST) / USD
$0,13648
1 Daystarter(DST) / MYR
RM0,5718512
1 Daystarter(DST) / TRY
5,7348896
1 Daystarter(DST) / JPY
¥20,88144
1 Daystarter(DST) / ARS
ARS$196,3728832
1 Daystarter(DST) / RUB
10,911576
1 Daystarter(DST) / INR
12,0962224
1 Daystarter(DST) / IDR
Rp2.237,3766912
1 Daystarter(DST) / PHP
8,0304832
1 Daystarter(DST) / EGP
￡E.6,4445856
1 Daystarter(DST) / BRL
R$0,7342624
1 Daystarter(DST) / CAD
C$0,1897072
1 Daystarter(DST) / BDT
16,6860448
1 Daystarter(DST) / NGN
197,5097616
1 Daystarter(DST) / COP
$528,9910208
1 Daystarter(DST) / ZAR
R.2,3556448
1 Daystarter(DST) / UAH
5,7307952
1 Daystarter(DST) / TZS
T.Sh.335,33136
1 Daystarter(DST) / VES
Bs30,16208
1 Daystarter(DST) / CLP
$128,56416
1 Daystarter(DST) / PKR
Rs38,5091968
1 Daystarter(DST) / KZT
72,40264
1 Daystarter(DST) / THB
฿4,4096688
1 Daystarter(DST) / TWD
NT$4,1940304
1 Daystarter(DST) / AED
د.إ0,5008816
1 Daystarter(DST) / CHF
Fr0,109184
1 Daystarter(DST) / HKD
HK$1,0590848
1 Daystarter(DST) / AMD
֏52,2500032
1 Daystarter(DST) / MAD
.د.م1,2638048
1 Daystarter(DST) / MXN
$2,5289744
1 Daystarter(DST) / SAR
ريال0,5118
1 Daystarter(DST) / ETB
Br20,9838
1 Daystarter(DST) / KES
KSh17,6318512
1 Daystarter(DST) / JOD
د.أ0,09676432
1 Daystarter(DST) / PLN
0,4995168
1 Daystarter(DST) / RON
лв0,5991472
1 Daystarter(DST) / SEK
kr1,2870064
1 Daystarter(DST) / BGN
лв0,2292864
1 Daystarter(DST) / HUF
Ft45,7985936
1 Daystarter(DST) / CZK
2,8688096
1 Daystarter(DST) / KWD
د.ك0,04176288
1 Daystarter(DST) / ILS
0,44356
1 Daystarter(DST) / BOB
Bs0,9430768
1 Daystarter(DST) / AZN
0,232016
1 Daystarter(DST) / TJS
SM1,255616
1 Daystarter(DST) / GEL
0,3698608
1 Daystarter(DST) / AOA
Kz125,0962032
1 Daystarter(DST) / BHD
.د.ب0,05131648
1 Daystarter(DST) / BMD
$0,13648
1 Daystarter(DST) / DKK
kr0,880296
1 Daystarter(DST) / HNL
L3,5839648
1 Daystarter(DST) / MUR
6,2071104
1 Daystarter(DST) / NAD
$2,3501856
1 Daystarter(DST) / NOK
kr1,371624
1 Daystarter(DST) / NZD
$0,2374752
1 Daystarter(DST) / PAB
B/.0,13648
1 Daystarter(DST) / PGK
K0,5759456
1 Daystarter(DST) / QAR
ر.ق0,4967872
1 Daystarter(DST) / RSD
дин.13,8172352
1 Daystarter(DST) / UZS
soʻm1.644,3369712
1 Daystarter(DST) / ALL
L11,4138224
1 Daystarter(DST) / ANG
ƒ0,2442992
1 Daystarter(DST) / AWG
ƒ0,245664
1 Daystarter(DST) / BBD
$0,27296
1 Daystarter(DST) / BAM
KM0,2292864
1 Daystarter(DST) / BIF
Fr403,70784
1 Daystarter(DST) / BND
$0,177424
1 Daystarter(DST) / BSD
$0,13648
1 Daystarter(DST) / JMD
$21,8217872
1 Daystarter(DST) / KHR
548,1118688
1 Daystarter(DST) / KMF
Fr57,73104
1 Daystarter(DST) / LAK
2.966,9564624
1 Daystarter(DST) / LKR
රු41,5458768
1 Daystarter(DST) / MDL
L2,3037824
1 Daystarter(DST) / MGA
Ar612,017264
1 Daystarter(DST) / MOP
P1,09184
1 Daystarter(DST) / MVR
2,088144
1 Daystarter(DST) / MWK
MK236,9442928
1 Daystarter(DST) / MZN
MT8,721072
1 Daystarter(DST) / NPR
रु19,3610528
1 Daystarter(DST) / PYG
967,91616
1 Daystarter(DST) / RWF
Fr198,03248
1 Daystarter(DST) / SBD
$1,1232304
1 Daystarter(DST) / SCR
1,9216384
1 Daystarter(DST) / SRD
$5,2886
1 Daystarter(DST) / SVC
$1,1942
1 Daystarter(DST) / SZL
L2,3501856
1 Daystarter(DST) / TMT
m0,47768
1 Daystarter(DST) / TND
د.ت0,40097824
1 Daystarter(DST) / TTD
$0,9239696
1 Daystarter(DST) / UGX
Sh475,49632
1 Daystarter(DST) / XAF
Fr77,24768
1 Daystarter(DST) / XCD
$0,368496
1 Daystarter(DST) / XOF
Fr77,24768
1 Daystarter(DST) / XPF
Fr14,05744
1 Daystarter(DST) / BWP
P1,828832
1 Daystarter(DST) / BZD
$0,2743248
1 Daystarter(DST) / CVE
$12,9819776
1 Daystarter(DST) / DJF
Fr24,15696
1 Daystarter(DST) / DOP
$8,7579216
1 Daystarter(DST) / DZD
د.ج17,7383056
1 Daystarter(DST) / FJD
$0,3084448
1 Daystarter(DST) / GNF
Fr1.186,6936
1 Daystarter(DST) / GTQ
Q1,0454368
1 Daystarter(DST) / GYD
$28,5693584
1 Daystarter(DST) / ISK
kr17,06

Daystarter Mənbəyi

Daystarter haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Daystarter Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Daystarter Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Daystarter (DST) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DST qiyməti 0,13648 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DST / USD cari qiyməti nədir?
DST / USD cari qiyməti $ 0,13648 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Daystarter üçün bazar dəyəri nədir?
DST üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DST aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DST aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
DST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DST ATH qiyməti olan 9,000678643817682 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DST qiyməti (ATL) nədir?
DST ATL qiyməti olan 0,000580213942630201 USD dəyərinə endi.
DST ticarət həcmi nədir?
DST üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 68,17K USD.
DST bu il daha da yüksələcək?
DST bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DST qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:24:56 (UTC+8)

Daystarter (DST) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

DST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0,13647 USD

DST Ticarəti Edin

DST/USDT
$0,13644
$0,13644$0,13644
-1,32%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.766,41
$109.766,41$109.766,41

+1,91%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,75
$3.852,75$3.852,75

+2,09%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02887
$0,02887$0,02887

+15,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,75
$3.852,75$3.852,75

+2,09%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.766,41
$109.766,41$109.766,41

+1,91%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4747
$2,4747$2,4747

+0,85%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18515
$0,18515$0,18515

+2,47%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004001
$0,004001$0,004001

-19,98%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00945
$0,00945$0,00945

-5,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002933
$0,0002933$0,0002933

+369,28%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020274
$0,0020274$0,0020274

+2.152,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020274
$0,0020274$0,0020274

+2.152,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0477
$0,0477$0,0477

+1.390,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32797
$0,32797$0,32797

+164,30%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%