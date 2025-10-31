Bugünkü canlı Dill qiyməti 0.003216 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dill qiyməti 0.003216 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Dill Logosu

Dill qiyməti(DL)

1 DL / USD Canlı Qiyməti:

+0,06%1D
USD
Dill (DL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:50 (UTC+8)

Dill (DL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,10%

+0,06%

-19,97%

-19,97%

Dill (DL) canlı qiyməti $ 0,003216. DL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,003135 və ən yüksək $ 0,00325 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01977908990922744, ən aşağı qiyməti isə $ 0,003156020258693983 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DL son bir saat ərzində -0,10%, 24 saat ərzində +0,06% və son 7 gündə isə -19,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dill (DL) Bazar Məlumatları

No.1571

19,75%

BSC

Dill üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,81M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,03K təşkil edir. DL üzrə dövriyyədə olan təklif 1,19B, ümumi təklif isə 6000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,30M təşkil edir.

Dill (DL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Dill qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00000193+0,06%
30 Gün$ -0,003674-53,33%
60 Gün$ -0,000984-23,43%
90 Gün$ -0,000984-23,43%
Bugünkü Dill Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün DL $ +0,00000193 (+0,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Dill 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,003674 (-53,33%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Dill 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə DL $ -0,000984 (-23,43%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Dill 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,000984 (-23,43%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Dill (DL) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Dill Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Dill (DL) Nədir?

Dill is a new paradigm layer 1 with maximum decentralization and infinite scalability.

Dill MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Dill investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- DL steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Dill haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Dill satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Dill Qiymət Proqnozu (USD)

Dill (DL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dill (DL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dill üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dill qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Dill (DL) Tokenomikası

Dill (DL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Dill (DL) necə alınır?

Necə Dill alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Dill Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

DL Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Dill(DL) / VND
84,62904
1 Dill(DL) / AUD
A$0,00488832
1 Dill(DL) / GBP
0,00244416
1 Dill(DL) / EUR
0,00276576
1 Dill(DL) / USD
$0,003216
1 Dill(DL) / MYR
RM0,01347504
1 Dill(DL) / TRY
0,13513632
1 Dill(DL) / JPY
¥0,492048
1 Dill(DL) / ARS
ARS$4,62730944
1 Dill(DL) / RUB
0,2571192
1 Dill(DL) / INR
0,28503408
1 Dill(DL) / IDR
Rp52,72130304
1 Dill(DL) / PHP
0,18922944
1 Dill(DL) / EGP
￡E.0,15185952
1 Dill(DL) / BRL
R$0,01730208
1 Dill(DL) / CAD
C$0,00447024
1 Dill(DL) / BDT
0,39318816
1 Dill(DL) / NGN
4,65409872
1 Dill(DL) / COP
$12,46508736
1 Dill(DL) / ZAR
R.0,05550816
1 Dill(DL) / UAH
0,13503984
1 Dill(DL) / TZS
T.Sh.7,901712
1 Dill(DL) / VES
Bs0,710736
1 Dill(DL) / CLP
$3,029472
1 Dill(DL) / PKR
Rs0,90742656
1 Dill(DL) / KZT
1,706088
1 Dill(DL) / THB
฿0,10390896
1 Dill(DL) / TWD
NT$0,09882768
1 Dill(DL) / AED
د.إ0,01180272
1 Dill(DL) / CHF
Fr0,0025728
1 Dill(DL) / HKD
HK$0,02495616
1 Dill(DL) / AMD
֏1,23121344
1 Dill(DL) / MAD
.د.م0,02978016
1 Dill(DL) / MXN
$0,05959248
1 Dill(DL) / SAR
ريال0,01206
1 Dill(DL) / ETB
Br0,49446
1 Dill(DL) / KES
KSh0,41547504
1 Dill(DL) / JOD
د.أ0,002280144
1 Dill(DL) / PLN
0,01177056
1 Dill(DL) / RON
лв0,01411824
1 Dill(DL) / SEK
kr0,03032688
1 Dill(DL) / BGN
лв0,00540288
1 Dill(DL) / HUF
Ft1,07919312
1 Dill(DL) / CZK
0,06760032
1 Dill(DL) / KWD
د.ك0,000984096
1 Dill(DL) / ILS
0,010452
1 Dill(DL) / BOB
Bs0,02222256
1 Dill(DL) / AZN
0,0054672
1 Dill(DL) / TJS
SM0,0295872
1 Dill(DL) / GEL
0,00871536
1 Dill(DL) / AOA
Kz2,94775344
1 Dill(DL) / BHD
.د.ب0,001209216
1 Dill(DL) / BMD
$0,003216
1 Dill(DL) / DKK
kr0,0207432
1 Dill(DL) / HNL
L0,08445216
1 Dill(DL) / MUR
0,14626368
1 Dill(DL) / NAD
$0,05537952
1 Dill(DL) / NOK
kr0,0323208
1 Dill(DL) / NZD
$0,00559584
1 Dill(DL) / PAB
B/.0,003216
1 Dill(DL) / PGK
K0,01357152
1 Dill(DL) / QAR
ر.ق0,01170624
1 Dill(DL) / RSD
дин.0,32558784
1 Dill(DL) / UZS
soʻm38,74697904
1 Dill(DL) / ALL
L0,26895408
1 Dill(DL) / ANG
ƒ0,00575664
1 Dill(DL) / AWG
ƒ0,0057888
1 Dill(DL) / BBD
$0,006432
1 Dill(DL) / BAM
KM0,00540288
1 Dill(DL) / BIF
Fr9,512928
1 Dill(DL) / BND
$0,0041808
1 Dill(DL) / BSD
$0,003216
1 Dill(DL) / JMD
$0,51420624
1 Dill(DL) / KHR
12,91564896
1 Dill(DL) / KMF
Fr1,360368
1 Dill(DL) / LAK
69,91304208
1 Dill(DL) / LKR
රු0,97898256
1 Dill(DL) / MDL
L0,05428608
1 Dill(DL) / MGA
Ar14,4215088
1 Dill(DL) / MOP
P0,025728
1 Dill(DL) / MVR
0,0492048
1 Dill(DL) / MWK
MK5,58332976
1 Dill(DL) / MZN
MT0,2055024
1 Dill(DL) / NPR
रु0,45622176
1 Dill(DL) / PYG
22,807872
1 Dill(DL) / RWF
Fr4,666416
1 Dill(DL) / SBD
$0,02646768
1 Dill(DL) / SCR
0,04528128
1 Dill(DL) / SRD
$0,12462
1 Dill(DL) / SVC
$0,02814
1 Dill(DL) / SZL
L0,05537952
1 Dill(DL) / TMT
m0,011256
1 Dill(DL) / TND
د.ت0,009448608
1 Dill(DL) / TTD
$0,02177232
1 Dill(DL) / UGX
Sh11,204544
1 Dill(DL) / XAF
Fr1,820256
1 Dill(DL) / XCD
$0,0086832
1 Dill(DL) / XOF
Fr1,820256
1 Dill(DL) / XPF
Fr0,331248
1 Dill(DL) / BWP
P0,0430944
1 Dill(DL) / BZD
$0,00646416
1 Dill(DL) / CVE
$0,30590592
1 Dill(DL) / DJF
Fr0,569232
1 Dill(DL) / DOP
$0,20637072
1 Dill(DL) / DZD
د.ج0,41798352
1 Dill(DL) / FJD
$0,00726816
1 Dill(DL) / GNF
Fr27,96312
1 Dill(DL) / GTQ
Q0,02463456
1 Dill(DL) / GYD
$0,67320528
1 Dill(DL) / ISK
kr0,402

Dill Mənbəyi

Dill haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Dill Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Dill Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Dill (DL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DL qiyməti 0,003216 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DL / USD cari qiyməti nədir?
DL / USD cari qiyməti $ 0,003216 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dill üçün bazar dəyəri nədir?
DL üçün bazar dəyəri $ 3,81M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,19B USD təşkil edir.
DL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DL ATH qiyməti olan 0,01977908990922744 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DL qiyməti (ATL) nədir?
DL ATL qiyməti olan 0,003156020258693983 USD dəyərinə endi.
DL ticarət həcmi nədir?
DL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,03K USD.
DL bu il daha da yüksələcək?
DL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:23:50 (UTC+8)

Dill (DL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

DL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

DL
DL
USD
USD

1 DL = 0,003216 USD

DL Ticarəti Edin

DL/USDT
$0,003216
$0,003216$0,003216
+0,15%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

