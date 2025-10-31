Bugünkü canlı ChainOpera AI qiyməti 1.9929 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ChainOpera AI qiyməti 1.9929 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ChainOpera AI Logosu

ChainOpera AI qiyməti(COAI)

1 COAI / USD Canlı Qiyməti:

ChainOpera AI (COAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:34 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
ChainOpera AI (COAI) canlı qiyməti $ 1,9929. COAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,89 və ən yüksək $ 3,7969 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COAI son bir saat ərzində -4,44%, 24 saat ərzində -10,71% və son 7 gündə isə -86,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ChainOpera AI (COAI) Bazar Məlumatları

ChainOpera AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 8,28M təşkil edir. COAI üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,99B təşkil edir.

ChainOpera AI (COAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün ChainOpera AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,24156-10,71%
30 Gün$ +1,7694+791,67%
60 Gün$ +1,9129+2.391,12%
90 Gün$ +1,9129+2.391,12%
Bugünkü ChainOpera AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün COAI $ -0,24156 (-10,71%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

ChainOpera AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +1,7694 (+791,67%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

ChainOpera AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə COAI $ +1,9129 (+2.391,12%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

ChainOpera AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +1,9129 (+2.391,12%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

ChainOpera AI (COAI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi ChainOpera AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

ChainOpera AI (COAI) Nədir?

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC ChainOpera AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

- COAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
- COAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə ChainOpera AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız ChainOpera AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

ChainOpera AI Qiymət Proqnozu (USD)

ChainOpera AI (COAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ChainOpera AI (COAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ChainOpera AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ChainOpera AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ChainOpera AI (COAI) Tokenomikası

ChainOpera AI (COAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

ChainOpera AI (COAI) necə alınır?

Necə ChainOpera AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım ChainOpera AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

COAI Aktivindən Yerli Valyutalara

ChainOpera AI Mənbəyi

ChainOpera AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi ChainOpera AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: ChainOpera AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü ChainOpera AI (COAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COAI qiyməti 1,9929 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COAI / USD cari qiyməti nədir?
COAI / USD cari qiyməti $ 1,9929 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ChainOpera AI üçün bazar dəyəri nədir?
COAI üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
COAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COAI ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COAI qiyməti (ATL) nədir?
COAI ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
COAI ticarət həcmi nədir?
COAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 8,28M USD.
COAI bu il daha da yüksələcək?
COAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:19:34 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

