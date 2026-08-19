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Bugünkü canlı CMC 20 Index DTF qiyməti 130,91 AZN təşkil edir.CMC20 bazar həddi 10.621.229,8857467738 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində CMC20 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı CMC 20 Index DTF qiyməti 130,91 AZN təşkil edir.CMC20 bazar həddi 10.621.229,8857467738 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində CMC20 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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CMC 20 Index DTF qiyməti(CMC20)

1 CMC20 / AZN Canlı Qiyməti:

₼222,547
₼222,547₼222,547
+0,59%1D
AZN
CMC 20 Index DTF (CMC20) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:22:53 (UTC+8)

CMC 20 Index DTF bugünkü qiyməti

Bu gün canlı CMC 20 Index DTF (CMC20) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,59% dəyişkənlik ilə ₼ 130,91 təşkil edir. Cari CMC20 - AZN konvertasiya dərəcəsi CMC20 üzrə ₼ 130,91 təşkil edir.

CMC 20 Index DTF hazırda ₼ 10,62M bazar kapitallaşması ilə #8066 sıradadır və 81,13K CMC20 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində CMC20 bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 129,9 (aşağı) və ₼ 130,91 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 357,910179419086431795, ən aşağı isə ₼ 203,027972332765919 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində CMC20 son bir saatda 0,00% və son 7 gündə +0,91% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 695,43 səviyyəsinə çatıb.

CMC 20 Index DTF (CMC20) Bazar Məlumatları

No.8066

₼ 10,62M
₼ 10,62M₼ 10,62M

₼ 695,43
₼ 695,43₼ 695,43

₼ 10,62M
₼ 10,62M₼ 10,62M

81,13K
81,13K 81,13K

--
----

81.133,83153118
81.133,83153118 81.133,83153118

BSC

CMC 20 Index DTF üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 10,62M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 695,43 təşkil edir. CMC20 üzrə dövriyyədə olan təklif 81,13K, ümumi təklif isə 81133.83153118 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 10,62M təşkil edir.

CMC 20 Index DTF qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 129,9
₼ 129,9₼ 129,9
24 saat Aşağı
₼ 130,91
₼ 130,91₼ 130,91
24 saat Yüksək

₼ 129,9
₼ 129,9₼ 129,9

₼ 130,91
₼ 130,91₼ 130,91

₼ 357,910179419086431795
₼ 357,910179419086431795₼ 357,910179419086431795

₼ 203,027972332765919
₼ 203,027972332765919₼ 203,027972332765919

0,00%

+0,59%

+0,91%

+0,91%

CMC 20 Index DTF (CMC20) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün CMC 20 Index DTF qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ +1,3053+0,59%
30 Gün₼ +0,13+0,09%
60 Gün₼ +3,02+2,36%
90 Gün₼ -25,28-16,19%
Bugünkü CMC 20 Index DTF Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CMC20 ₼ +1,3053 (+0,59%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

CMC 20 Index DTF 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ +0,13 (+0,09%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

CMC 20 Index DTF 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CMC20 ₼ +3,02 (+2,36%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

CMC 20 Index DTF 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -25,28 (-16,19%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

CMC 20 Index DTF (CMC20) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi CMC 20 Index DTF Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

CMC 20 Index DTF üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün CMC 20 Index DTF (CMC20) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, CMC20 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün CMC 20 Index DTF (CMC20) qiymət proqnozu

2040-cı ildə CMC 20 Index DTF qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində CMC 20 Index DTF qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? CMC 20 Index DTF Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə CMC20 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində CMC 20 Index DTF almaq və investisiya qoymaq qaydası

CMC 20 Index DTF ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də CMC20 almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün CMC 20 Index DTF almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda CMC 20 Index DTF (CMC20) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra CMC 20 Index DTF dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə CMC 20 Index DTF (CMC20) Alınır Təlimatı

CMC 20 Index DTF ilə edə biləcəkləriniz

CMC 20 Index DTF sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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CMC 20 Index DTF (CMC20) Nədir?

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

CMC 20 Index DTF Mənbəyi

CMC 20 Index DTF haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi CMC 20 Index DTF Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: CMC 20 Index DTF Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 11:22:53 (UTC+8)

CMC 20 Index DTF (CMC20) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

CMC 20 Index DTF haqqında daha çox məlumat əldə edin

CMC20 USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli CMC20 uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də CMC20 USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də CMC 20 Index DTF (CMC20) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CMC 20 Index DTF qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
CMC20/USDT
₼222,547
₼222,547₼222,547
+0,59%
5.32 (USDT)

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Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

CMC20 / AZN Kalkulyatoru

Miqdar

CMC20
CMC20
AZN
AZN

1 CMC20 = 222,547 AZN