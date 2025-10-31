Bugünkü canlı Whalebit qiyməti 1.608 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CES / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CES qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Whalebit qiyməti 1.608 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CES / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CES qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CES Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CES Qiymət Məlumatları

CES Rəsmi Veb-saytı

CES Tokenomikası

CES Qiymət Proqnozu

CES Qiymət Tarixçəsi

CES Alış Bələdçisi

CES / Fiat Valyuta Çevirən

CES Spot

Whalebit Logosu

Whalebit qiyməti(CES)

1 CES / USD Canlı Qiyməti:

$1,608
$1,608$1,608
+1,64%1D
USD
Whalebit (CES) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:18:32 (UTC+8)

Whalebit (CES) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,56
$ 1,56$ 1,56
24 saat Aşağı
$ 1,725
$ 1,725$ 1,725
24 saat Yüksək

$ 1,56
$ 1,56$ 1,56

$ 1,725
$ 1,725$ 1,725

$ 11,68679398493145
$ 11,68679398493145$ 11,68679398493145

$ 0,08422316231675472
$ 0,08422316231675472$ 0,08422316231675472

0,00%

+1,64%

-18,63%

-18,63%

Whalebit (CES) canlı qiyməti $ 1,608. CES son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,56 və ən yüksək $ 1,725 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 11,68679398493145, ən aşağı qiyməti isə $ 0,08422316231675472 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CES son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +1,64% və son 7 gündə isə -18,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Whalebit (CES) Bazar Məlumatları

No.3888

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 211,65K
$ 211,65K$ 211,65K

$ 679,18M
$ 679,18M$ 679,18M

0,00
0,00 0,00

422.375.579,421211
422.375.579,421211 422.375.579,421211

422.375.579,421211
422.375.579,421211 422.375.579,421211

0,00%

MATIC

Whalebit üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 211,65K təşkil edir. CES üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 422375579.421211 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 679,18M təşkil edir.

Whalebit (CES) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Whalebit qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,02595+1,64%
30 Gün$ -1,736-51,92%
60 Gün$ -0,892-35,68%
90 Gün$ -0,892-35,68%
Bugünkü Whalebit Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CES $ +0,02595 (+1,64%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Whalebit 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -1,736 (-51,92%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Whalebit 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CES $ -0,892 (-35,68%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Whalebit 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,892 (-35,68%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Whalebit (CES) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Whalebit Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Whalebit (CES) Nədir?

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Whalebit investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CES steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Whalebit haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Whalebit satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Whalebit Qiymət Proqnozu (USD)

Whalebit (CES) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Whalebit (CES) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Whalebit üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Whalebit qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Whalebit (CES) Tokenomikası

Whalebit (CES) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CES tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Whalebit (CES) necə alınır?

Necə Whalebit alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Whalebit Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CES Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Whalebit(CES) / VND
42.314,52
1 Whalebit(CES) / AUD
A$2,44416
1 Whalebit(CES) / GBP
1,206
1 Whalebit(CES) / EUR
1,38288
1 Whalebit(CES) / USD
$1,608
1 Whalebit(CES) / MYR
RM6,73752
1 Whalebit(CES) / TRY
67,58424
1 Whalebit(CES) / JPY
¥246,024
1 Whalebit(CES) / ARS
ARS$2.313,65472
1 Whalebit(CES) / RUB
128,54352
1 Whalebit(CES) / INR
142,51704
1 Whalebit(CES) / IDR
Rp26.360,65152
1 Whalebit(CES) / PHP
94,69512
1 Whalebit(CES) / EGP
￡E.75,92976
1 Whalebit(CES) / BRL
R$8,65104
1 Whalebit(CES) / CAD
C$2,23512
1 Whalebit(CES) / BDT
196,59408
1 Whalebit(CES) / NGN
2.327,04936
1 Whalebit(CES) / COP
$6.232,54368
1 Whalebit(CES) / ZAR
R.27,75408
1 Whalebit(CES) / UAH
67,51992
1 Whalebit(CES) / TZS
T.Sh.3.950,856
1 Whalebit(CES) / VES
Bs355,368
1 Whalebit(CES) / CLP
$1.514,736
1 Whalebit(CES) / PKR
Rs453,71328
1 Whalebit(CES) / KZT
853,044
1 Whalebit(CES) / THB
฿51,92232
1 Whalebit(CES) / TWD
NT$49,42992
1 Whalebit(CES) / AED
د.إ5,90136
1 Whalebit(CES) / CHF
Fr1,2864
1 Whalebit(CES) / HKD
HK$12,47808
1 Whalebit(CES) / AMD
֏615,60672
1 Whalebit(CES) / MAD
.د.م14,89008
1 Whalebit(CES) / MXN
$29,78016
1 Whalebit(CES) / SAR
ريال6,03
1 Whalebit(CES) / ETB
Br247,23
1 Whalebit(CES) / KES
KSh207,73752
1 Whalebit(CES) / JOD
د.أ1,140072
1 Whalebit(CES) / PLN
5,88528
1 Whalebit(CES) / RON
лв7,05912
1 Whalebit(CES) / SEK
kr15,16344
1 Whalebit(CES) / BGN
лв2,71752
1 Whalebit(CES) / HUF
Ft539,77344
1 Whalebit(CES) / CZK
33,81624
1 Whalebit(CES) / KWD
د.ك0,492048
1 Whalebit(CES) / ILS
5,226
1 Whalebit(CES) / BOB
Bs11,11128
1 Whalebit(CES) / AZN
2,7336
1 Whalebit(CES) / TJS
SM14,7936
1 Whalebit(CES) / GEL
4,35768
1 Whalebit(CES) / AOA
Kz1.473,87672
1 Whalebit(CES) / BHD
.د.ب0,604608
1 Whalebit(CES) / BMD
$1,608
1 Whalebit(CES) / DKK
kr10,3716
1 Whalebit(CES) / HNL
L42,22608
1 Whalebit(CES) / MUR
73,13184
1 Whalebit(CES) / NAD
$27,68976
1 Whalebit(CES) / NOK
kr16,1604
1 Whalebit(CES) / NZD
$2,79792
1 Whalebit(CES) / PAB
B/.1,608
1 Whalebit(CES) / PGK
K6,78576
1 Whalebit(CES) / QAR
ر.ق5,85312
1 Whalebit(CES) / RSD
дин.162,79392
1 Whalebit(CES) / UZS
soʻm19.373,48952
1 Whalebit(CES) / ALL
L134,47704
1 Whalebit(CES) / ANG
ƒ2,87832
1 Whalebit(CES) / AWG
ƒ2,8944
1 Whalebit(CES) / BBD
$3,216
1 Whalebit(CES) / BAM
KM2,70144
1 Whalebit(CES) / BIF
Fr4.756,464
1 Whalebit(CES) / BND
$2,0904
1 Whalebit(CES) / BSD
$1,608
1 Whalebit(CES) / JMD
$257,10312
1 Whalebit(CES) / KHR
6.457,82448
1 Whalebit(CES) / KMF
Fr680,184
1 Whalebit(CES) / LAK
34.956,52104
1 Whalebit(CES) / LKR
රු489,49128
1 Whalebit(CES) / MDL
L27,14304
1 Whalebit(CES) / MGA
Ar7.210,7544
1 Whalebit(CES) / MOP
P12,864
1 Whalebit(CES) / MVR
24,6024
1 Whalebit(CES) / MWK
MK2.791,66488
1 Whalebit(CES) / MZN
MT102,7512
1 Whalebit(CES) / NPR
रु228,11088
1 Whalebit(CES) / PYG
11.403,936
1 Whalebit(CES) / RWF
Fr2.333,208
1 Whalebit(CES) / SBD
$13,23384
1 Whalebit(CES) / SCR
22,64064
1 Whalebit(CES) / SRD
$62,31
1 Whalebit(CES) / SVC
$14,07
1 Whalebit(CES) / SZL
L27,68976
1 Whalebit(CES) / TMT
m5,628
1 Whalebit(CES) / TND
د.ت4,724304
1 Whalebit(CES) / TTD
$10,88616
1 Whalebit(CES) / UGX
Sh5.602,272
1 Whalebit(CES) / XAF
Fr910,128
1 Whalebit(CES) / XCD
$4,3416
1 Whalebit(CES) / XOF
Fr910,128
1 Whalebit(CES) / XPF
Fr165,624
1 Whalebit(CES) / BWP
P21,5472
1 Whalebit(CES) / BZD
$3,23208
1 Whalebit(CES) / CVE
$152,95296
1 Whalebit(CES) / DJF
Fr284,616
1 Whalebit(CES) / DOP
$103,18536
1 Whalebit(CES) / DZD
د.ج208,9596
1 Whalebit(CES) / FJD
$3,63408
1 Whalebit(CES) / GNF
Fr13.981,56
1 Whalebit(CES) / GTQ
Q12,31728
1 Whalebit(CES) / GYD
$336,60264
1 Whalebit(CES) / ISK
kr201

Whalebit Mənbəyi

Whalebit haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Whalebit Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Whalebit Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Whalebit (CES) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CES qiyməti 1,608 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CES / USD cari qiyməti nədir?
CES / USD cari qiyməti $ 1,608 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Whalebit üçün bazar dəyəri nədir?
CES üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CES aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CES aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
CES üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CES ATH qiyməti olan 11,68679398493145 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CES qiyməti (ATL) nədir?
CES ATL qiyməti olan 0,08422316231675472 USD dəyərinə endi.
CES ticarət həcmi nədir?
CES üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 211,65K USD.
CES bu il daha da yüksələcək?
CES bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CES qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:18:32 (UTC+8)

Whalebit (CES) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

CES / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1,608 USD

CES Ticarəti Edin

CES/USDT
$1,608
$1,608$1,608
+1,45%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

