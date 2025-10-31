Bugünkü canlı Courage The Dog qiyməti 0.000359 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CCDOG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CCDOG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Courage The Dog qiyməti 0.000359 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CCDOG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CCDOG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Courage The Dog Logosu

Courage The Dog qiyməti(CCDOG)

1 CCDOG / USD Canlı Qiyməti:

$0,000359
$0,000359$0,000359
+5,89%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Canlı Qiymət Qrafiki
Courage The Dog (CCDOG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000288
$ 0,000288$ 0,000288
24 saat Aşağı
$ 0,000388
$ 0,000388$ 0,000388
24 saat Yüksək

$ 0,000288
$ 0,000288$ 0,000288

$ 0,000388
$ 0,000388$ 0,000388

$ 0,007338398743725209
$ 0,007338398743725209$ 0,007338398743725209

$ 0,000195711388118175
$ 0,000195711388118175$ 0,000195711388118175

0,00%

+5,89%

-42,47%

-42,47%

Courage The Dog (CCDOG) canlı qiyməti $ 0,000359. CCDOG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000288 və ən yüksək $ 0,000388 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CCDOG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,007338398743725209, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000195711388118175 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CCDOG son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +5,89% və son 7 gündə isə -42,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Courage The Dog (CCDOG) Bazar Məlumatları

No.2646

$ 359,00K
$ 359,00K$ 359,00K

$ 3,98K
$ 3,98K$ 3,98K

$ 359,00K
$ 359,00K$ 359,00K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

100,00%

ETH

Courage The Dog üzrə cari Bazar Dəyəri $ 359,00K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 3,98K təşkil edir. CCDOG üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 359,00K təşkil edir.

Courage The Dog (CCDOG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Courage The Dog qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00001997+5,89%
30 Gün$ -0,000682-65,52%
60 Gün$ -0,001719-82,73%
90 Gün$ -0,001423-79,86%
Bugünkü Courage The Dog Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CCDOG $ +0,00001997 (+5,89%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Courage The Dog 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000682 (-65,52%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Courage The Dog 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CCDOG $ -0,001719 (-82,73%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Courage The Dog 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,001423 (-79,86%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Courage The Dog (CCDOG) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Courage The Dog Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Courage The Dog (CCDOG) Nədir?

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Courage The Dog investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CCDOG steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Courage The Dog haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Courage The Dog satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Courage The Dog Qiymət Proqnozu (USD)

Courage The Dog (CCDOG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Courage The Dog (CCDOG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Courage The Dog üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Courage The Dog qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomikası

Courage The Dog (CCDOG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CCDOG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Courage The Dog (CCDOG) necə alınır?

Necə Courage The Dog alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Courage The Dog Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CCDOG Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Courage The Dog(CCDOG) / VND
9,447085
1 Courage The Dog(CCDOG) / AUD
A$0,00054568
1 Courage The Dog(CCDOG) / GBP
0,00026925
1 Courage The Dog(CCDOG) / EUR
0,00030874
1 Courage The Dog(CCDOG) / USD
$0,000359
1 Courage The Dog(CCDOG) / MYR
RM0,00150421
1 Courage The Dog(CCDOG) / TRY
0,01508877
1 Courage The Dog(CCDOG) / JPY
¥0,054927
1 Courage The Dog(CCDOG) / ARS
ARS$0,51654356
1 Courage The Dog(CCDOG) / RUB
0,02869846
1 Courage The Dog(CCDOG) / INR
0,03181817
1 Courage The Dog(CCDOG) / IDR
Rp5,88524496
1 Courage The Dog(CCDOG) / PHP
0,02114151
1 Courage The Dog(CCDOG) / EGP
￡E.0,01695198
1 Courage The Dog(CCDOG) / BRL
R$0,00193142
1 Courage The Dog(CCDOG) / CAD
C$0,00049901
1 Courage The Dog(CCDOG) / BDT
0,04389134
1 Courage The Dog(CCDOG) / NGN
0,51953403
1 Courage The Dog(CCDOG) / COP
$1,39146964
1 Courage The Dog(CCDOG) / ZAR
R.0,00619634
1 Courage The Dog(CCDOG) / UAH
0,01507441
1 Courage The Dog(CCDOG) / TZS
T.Sh.0,882063
1 Courage The Dog(CCDOG) / VES
Bs0,079339
1 Courage The Dog(CCDOG) / CLP
$0,338178
1 Courage The Dog(CCDOG) / PKR
Rs0,10129544
1 Courage The Dog(CCDOG) / KZT
0,1904495
1 Courage The Dog(CCDOG) / THB
฿0,01159211
1 Courage The Dog(CCDOG) / TWD
NT$0,01103566
1 Courage The Dog(CCDOG) / AED
د.إ0,00131753
1 Courage The Dog(CCDOG) / CHF
Fr0,0002872
1 Courage The Dog(CCDOG) / HKD
HK$0,00278584
1 Courage The Dog(CCDOG) / AMD
֏0,13743956
1 Courage The Dog(CCDOG) / MAD
.د.م0,00332434
1 Courage The Dog(CCDOG) / MXN
$0,00664868
1 Courage The Dog(CCDOG) / SAR
ريال0,00134625
1 Courage The Dog(CCDOG) / ETB
Br0,05519625
1 Courage The Dog(CCDOG) / KES
KSh0,04637921
1 Courage The Dog(CCDOG) / JOD
د.أ0,000254531
1 Courage The Dog(CCDOG) / PLN
0,00131394
1 Courage The Dog(CCDOG) / RON
лв0,00157601
1 Courage The Dog(CCDOG) / SEK
kr0,00338537
1 Courage The Dog(CCDOG) / BGN
лв0,00060671
1 Courage The Dog(CCDOG) / HUF
Ft0,12050912
1 Courage The Dog(CCDOG) / CZK
0,00754977
1 Courage The Dog(CCDOG) / KWD
د.ك0,000109854
1 Courage The Dog(CCDOG) / ILS
0,00116675
1 Courage The Dog(CCDOG) / BOB
Bs0,00248069
1 Courage The Dog(CCDOG) / AZN
0,0006103
1 Courage The Dog(CCDOG) / TJS
SM0,0033028
1 Courage The Dog(CCDOG) / GEL
0,00097289
1 Courage The Dog(CCDOG) / AOA
Kz0,32905581
1 Courage The Dog(CCDOG) / BHD
.د.ب0,000134984
1 Courage The Dog(CCDOG) / BMD
$0,000359
1 Courage The Dog(CCDOG) / DKK
kr0,00231555
1 Courage The Dog(CCDOG) / HNL
L0,00942734
1 Courage The Dog(CCDOG) / MUR
0,01632732
1 Courage The Dog(CCDOG) / NAD
$0,00618198
1 Courage The Dog(CCDOG) / NOK
kr0,00360795
1 Courage The Dog(CCDOG) / NZD
$0,00062466
1 Courage The Dog(CCDOG) / PAB
B/.0,000359
1 Courage The Dog(CCDOG) / PGK
K0,00151498
1 Courage The Dog(CCDOG) / QAR
ر.ق0,00130676
1 Courage The Dog(CCDOG) / RSD
дин.0,03634516
1 Courage The Dog(CCDOG) / UZS
soʻm4,32530021
1 Courage The Dog(CCDOG) / ALL
L0,03002317
1 Courage The Dog(CCDOG) / ANG
ƒ0,00064261
1 Courage The Dog(CCDOG) / AWG
ƒ0,0006462
1 Courage The Dog(CCDOG) / BBD
$0,000718
1 Courage The Dog(CCDOG) / BAM
KM0,00060312
1 Courage The Dog(CCDOG) / BIF
Fr1,061922
1 Courage The Dog(CCDOG) / BND
$0,0004667
1 Courage The Dog(CCDOG) / BSD
$0,000359
1 Courage The Dog(CCDOG) / JMD
$0,05740051
1 Courage The Dog(CCDOG) / KHR
1,44176554
1 Courage The Dog(CCDOG) / KMF
Fr0,151857
1 Courage The Dog(CCDOG) / LAK
7,80434767
1 Courage The Dog(CCDOG) / LKR
රු0,10928319
1 Courage The Dog(CCDOG) / MDL
L0,00605992
1 Courage The Dog(CCDOG) / MGA
Ar1,6098637
1 Courage The Dog(CCDOG) / MOP
P0,002872
1 Courage The Dog(CCDOG) / MVR
0,0054927
1 Courage The Dog(CCDOG) / MWK
MK0,62326349
1 Courage The Dog(CCDOG) / MZN
MT0,0229401
1 Courage The Dog(CCDOG) / NPR
रु0,05092774
1 Courage The Dog(CCDOG) / PYG
2,546028
1 Courage The Dog(CCDOG) / RWF
Fr0,520909
1 Courage The Dog(CCDOG) / SBD
$0,00295457
1 Courage The Dog(CCDOG) / SCR
0,00505472
1 Courage The Dog(CCDOG) / SRD
$0,01391125
1 Courage The Dog(CCDOG) / SVC
$0,00314125
1 Courage The Dog(CCDOG) / SZL
L0,00618198
1 Courage The Dog(CCDOG) / TMT
m0,0012565
1 Courage The Dog(CCDOG) / TND
د.ت0,001054742
1 Courage The Dog(CCDOG) / TTD
$0,00243043
1 Courage The Dog(CCDOG) / UGX
Sh1,250756
1 Courage The Dog(CCDOG) / XAF
Fr0,203194
1 Courage The Dog(CCDOG) / XCD
$0,0009693
1 Courage The Dog(CCDOG) / XOF
Fr0,203194
1 Courage The Dog(CCDOG) / XPF
Fr0,036977
1 Courage The Dog(CCDOG) / BWP
P0,0048106
1 Courage The Dog(CCDOG) / BZD
$0,00072159
1 Courage The Dog(CCDOG) / CVE
$0,03414808
1 Courage The Dog(CCDOG) / DJF
Fr0,063543
1 Courage The Dog(CCDOG) / DOP
$0,02303703
1 Courage The Dog(CCDOG) / DZD
د.ج0,04665205
1 Courage The Dog(CCDOG) / FJD
$0,00081134
1 Courage The Dog(CCDOG) / GNF
Fr3,121505
1 Courage The Dog(CCDOG) / GTQ
Q0,00274994
1 Courage The Dog(CCDOG) / GYD
$0,07514947
1 Courage The Dog(CCDOG) / ISK
kr0,044875

Courage The Dog Mənbəyi

Courage The Dog haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Courage The Dog Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Courage The Dog Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Courage The Dog (CCDOG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CCDOG qiyməti 0,000359 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CCDOG / USD cari qiyməti nədir?
CCDOG / USD cari qiyməti $ 0,000359 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Courage The Dog üçün bazar dəyəri nədir?
CCDOG üçün bazar dəyəri $ 359,00K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CCDOG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CCDOG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
CCDOG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CCDOG ATH qiyməti olan 0,007338398743725209 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CCDOG qiyməti (ATL) nədir?
CCDOG ATL qiyməti olan 0,000195711388118175 USD dəyərinə endi.
CCDOG ticarət həcmi nədir?
CCDOG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 3,98K USD.
CCDOG bu il daha da yüksələcək?
CCDOG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CCDOG qiymət proqnozuna baxın.
Courage The Dog (CCDOG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

CCDOG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0,000359 USD

CCDOG Ticarəti Edin

CCDOG/USDT
$0,000359
$0,000359$0,000359
+5,89%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

