Bugünkü canlı Alibaba qiyməti 175.71 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BABAON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BABAON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Alibaba qiyməti(BABAON)

1 BABAON / USD Canlı Qiyməti:

$175,71
+0,25%1D
USD
Alibaba (BABAON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:13:03 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 173,18
24 saat Aşağı
$ 179,69
24 saat Yüksək

$ 173,18
$ 179,69
$ 192,1874154822472
$ 130,22737422531634
+0,06%

+0,25%

+1,93%

+1,93%

Alibaba (BABAON) canlı qiyməti $ 175,71. BABAON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 173,18 və ən yüksək $ 179,69 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BABAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 192,1874154822472, ən aşağı qiyməti isə $ 130,22737422531634 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BABAON son bir saat ərzində +0,06%, 24 saat ərzində +0,25% və son 7 gündə isə +1,93% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Alibaba (BABAON) Bazar Məlumatları

No.2020

$ 1,34M
$ 56,45K
$ 1,34M
7,64K
7.638,57037713
ETH

Alibaba üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,34M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,45K təşkil edir. BABAON üzrə dövriyyədə olan təklif 7,64K, ümumi təklif isə 7638.57037713 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,34M təşkil edir.

Alibaba (BABAON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Alibaba qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,4382+0,25%
30 Gün$ -3,53-1,97%
60 Gün$ +75,71+75,71%
90 Gün$ +75,71+75,71%
Bugünkü Alibaba Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BABAON $ +0,4382 (+0,25%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Alibaba 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -3,53 (-1,97%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Alibaba 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BABAON $ +75,71 (+75,71%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Alibaba 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +75,71 (+75,71%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Alibaba (BABAON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Alibaba Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Alibaba (BABAON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Alibaba investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BABAON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Alibaba haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Alibaba satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Alibaba Qiymət Proqnozu (USD)

Alibaba (BABAON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Alibaba (BABAON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Alibaba üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Alibaba qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Alibaba (BABAON) Tokenomikası

Alibaba (BABAON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BABAON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Alibaba (BABAON) necə alınır?

Necə Alibaba alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Alibaba Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BABAON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Alibaba(BABAON) / VND
4.623.808,65
1 Alibaba(BABAON) / AUD
A$267,0792
1 Alibaba(BABAON) / GBP
131,7825
1 Alibaba(BABAON) / EUR
151,1106
1 Alibaba(BABAON) / USD
$175,71
1 Alibaba(BABAON) / MYR
RM736,2249
1 Alibaba(BABAON) / TRY
7.385,0913
1 Alibaba(BABAON) / JPY
¥26.883,63
1 Alibaba(BABAON) / ARS
ARS$252.818,5764
1 Alibaba(BABAON) / RUB
14.046,2574
1 Alibaba(BABAON) / INR
15.573,1773
1 Alibaba(BABAON) / IDR
Rp2.880.491,3424
1 Alibaba(BABAON) / PHP
10.347,5619
1 Alibaba(BABAON) / EGP
￡E.8.297,0262
1 Alibaba(BABAON) / BRL
R$945,3198
1 Alibaba(BABAON) / CAD
C$244,2369
1 Alibaba(BABAON) / BDT
21.482,3046
1 Alibaba(BABAON) / NGN
254.282,2407
1 Alibaba(BABAON) / COP
$681.044,9316
1 Alibaba(BABAON) / ZAR
R.3.032,7546
1 Alibaba(BABAON) / UAH
7.378,0629
1 Alibaba(BABAON) / TZS
T.Sh.431.719,47
1 Alibaba(BABAON) / VES
Bs38.831,91
1 Alibaba(BABAON) / CLP
$165.518,82
1 Alibaba(BABAON) / PKR
Rs49.578,3336
1 Alibaba(BABAON) / KZT
93.214,155
1 Alibaba(BABAON) / THB
฿5.673,6759
1 Alibaba(BABAON) / TWD
NT$5.401,3254
1 Alibaba(BABAON) / AED
د.إ644,8557
1 Alibaba(BABAON) / CHF
Fr140,568
1 Alibaba(BABAON) / HKD
HK$1.363,5096
1 Alibaba(BABAON) / AMD
֏67.268,8164
1 Alibaba(BABAON) / MAD
.د.م1.627,0746
1 Alibaba(BABAON) / MXN
$3.254,1492
1 Alibaba(BABAON) / SAR
ريال658,9125
1 Alibaba(BABAON) / ETB
Br27.015,4125
1 Alibaba(BABAON) / KES
KSh22.699,9749
1 Alibaba(BABAON) / JOD
د.أ124,57839
1 Alibaba(BABAON) / PLN
643,0986
1 Alibaba(BABAON) / RON
лв771,3669
1 Alibaba(BABAON) / SEK
kr1.656,9453
1 Alibaba(BABAON) / BGN
лв296,9499
1 Alibaba(BABAON) / HUF
Ft58.982,3328
1 Alibaba(BABAON) / CZK
3.695,1813
1 Alibaba(BABAON) / KWD
د.ك53,76726
1 Alibaba(BABAON) / ILS
571,0575
1 Alibaba(BABAON) / BOB
Bs1.214,1561
1 Alibaba(BABAON) / AZN
298,707
1 Alibaba(BABAON) / TJS
SM1.616,532
1 Alibaba(BABAON) / GEL
476,1741
1 Alibaba(BABAON) / AOA
Kz161.054,0289
1 Alibaba(BABAON) / BHD
.د.ب66,06696
1 Alibaba(BABAON) / BMD
$175,71
1 Alibaba(BABAON) / DKK
kr1.133,3295
1 Alibaba(BABAON) / HNL
L4.614,1446
1 Alibaba(BABAON) / MUR
7.991,2908
1 Alibaba(BABAON) / NAD
$3.025,7262
1 Alibaba(BABAON) / NOK
kr1.765,8855
1 Alibaba(BABAON) / NZD
$305,7354
1 Alibaba(BABAON) / PAB
B/.175,71
1 Alibaba(BABAON) / PGK
K741,4962
1 Alibaba(BABAON) / QAR
ر.ق639,5844
1 Alibaba(BABAON) / RSD
дин.17.788,8804
1 Alibaba(BABAON) / UZS
soʻm2.116.987,4649
1 Alibaba(BABAON) / ALL
L14.694,6273
1 Alibaba(BABAON) / ANG
ƒ314,5209
1 Alibaba(BABAON) / AWG
ƒ316,278
1 Alibaba(BABAON) / BBD
$351,42
1 Alibaba(BABAON) / BAM
KM295,1928
1 Alibaba(BABAON) / BIF
Fr519.750,18
1 Alibaba(BABAON) / BND
$228,423
1 Alibaba(BABAON) / BSD
$175,71
1 Alibaba(BABAON) / JMD
$28.094,2719
1 Alibaba(BABAON) / KHR
705.661,9026
1 Alibaba(BABAON) / KMF
Fr74.325,33
1 Alibaba(BABAON) / LAK
3.819.782,5323
1 Alibaba(BABAON) / LKR
රු53.487,8811
1 Alibaba(BABAON) / MDL
L2.965,9848
1 Alibaba(BABAON) / MGA
Ar787.936,353
1 Alibaba(BABAON) / MOP
P1.405,68
1 Alibaba(BABAON) / MVR
2.688,363
1 Alibaba(BABAON) / MWK
MK305.051,8881
1 Alibaba(BABAON) / MZN
MT11.227,869
1 Alibaba(BABAON) / NPR
रु24.926,2206
1 Alibaba(BABAON) / PYG
1.246.135,32
1 Alibaba(BABAON) / RWF
Fr254.955,21
1 Alibaba(BABAON) / SBD
$1.446,0933
1 Alibaba(BABAON) / SCR
2.473,9968
1 Alibaba(BABAON) / SRD
$6.808,7625
1 Alibaba(BABAON) / SVC
$1.537,4625
1 Alibaba(BABAON) / SZL
L3.025,7262
1 Alibaba(BABAON) / TMT
m614,985
1 Alibaba(BABAON) / TND
د.ت516,23598
1 Alibaba(BABAON) / TTD
$1.189,5567
1 Alibaba(BABAON) / UGX
Sh612.173,64
1 Alibaba(BABAON) / XAF
Fr99.451,86
1 Alibaba(BABAON) / XCD
$474,417
1 Alibaba(BABAON) / XOF
Fr99.451,86
1 Alibaba(BABAON) / XPF
Fr18.098,13
1 Alibaba(BABAON) / BWP
P2.354,514
1 Alibaba(BABAON) / BZD
$353,1771
1 Alibaba(BABAON) / CVE
$16.713,5352
1 Alibaba(BABAON) / DJF
Fr31.100,67
1 Alibaba(BABAON) / DOP
$11.275,3107
1 Alibaba(BABAON) / DZD
د.ج22.833,5145
1 Alibaba(BABAON) / FJD
$397,1046
1 Alibaba(BABAON) / GNF
Fr1.527.798,45
1 Alibaba(BABAON) / GTQ
Q1.345,9386
1 Alibaba(BABAON) / GYD
$36.781,3743
1 Alibaba(BABAON) / ISK
kr21.963,75

Alibaba Mənbəyi

Alibaba haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Alibaba Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Alibaba Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Alibaba (BABAON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BABAON qiyməti 175,71 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BABAON / USD cari qiyməti nədir?
BABAON / USD cari qiyməti $ 175,71 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Alibaba üçün bazar dəyəri nədir?
BABAON üçün bazar dəyəri $ 1,34M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BABAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BABAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 7,64K USD təşkil edir.
BABAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BABAON ATH qiyməti olan 192,1874154822472 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BABAON qiyməti (ATL) nədir?
BABAON ATL qiyməti olan 130,22737422531634 USD dəyərinə endi.
BABAON ticarət həcmi nədir?
BABAON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,45K USD.
BABAON bu il daha da yüksələcək?
BABAON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BABAON qiymət proqnozuna baxın.
Alibaba (BABAON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BABAON/USDT
$175,71
+0,31%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

