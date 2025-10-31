Bugünkü canlı ASML Holding NV qiyməti 1077.39 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASMLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASMLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ASML Holding NV qiyməti 1077.39 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASMLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASMLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 ASMLON / USD Canlı Qiyməti:

$1.077,39
$1.077,39$1.077,39
-0,02%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:33 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1.067,72
$ 1.067,72$ 1.067,72
24 saat Aşağı
$ 1.087,18
$ 1.087,18$ 1.087,18
24 saat Yüksək

$ 1.067,72
$ 1.067,72$ 1.067,72

$ 1.087,18
$ 1.087,18$ 1.087,18

$ 1.081,0150393967476
$ 1.081,0150393967476$ 1.081,0150393967476

$ 732,0144981577465
$ 732,0144981577465$ 732,0144981577465

-0,08%

-0,02%

+3,52%

+3,52%

ASML Holding NV (ASMLON) canlı qiyməti $ 1.077,39. ASMLON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1.067,72 və ən yüksək $ 1.087,18 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ASMLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1.081,0150393967476, ən aşağı qiyməti isə $ 732,0144981577465 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ASMLON son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -0,02% və son 7 gündə isə +3,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ASML Holding NV (ASMLON) Bazar Məlumatları

No.1948

$ 1,60M
$ 1,60M$ 1,60M

$ 55,78K
$ 55,78K$ 55,78K

$ 1,60M
$ 1,60M$ 1,60M

1,49K
1,49K 1,49K

1.488,99095576
1.488,99095576 1.488,99095576

ETH

ASML Holding NV üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,60M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,78K təşkil edir. ASMLON üzrə dövriyyədə olan təklif 1,49K, ümumi təklif isə 1488.99095576 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,60M təşkil edir.

ASML Holding NV (ASMLON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün ASML Holding NV qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,2155-0,02%
30 Gün$ +112,55+11,66%
60 Gün$ +327,39+43,65%
90 Gün$ +327,39+43,65%
Bugünkü ASML Holding NV Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ASMLON $ -0,2155 (-0,02%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

ASML Holding NV 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +112,55 (+11,66%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

ASML Holding NV 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ASMLON $ +327,39 (+43,65%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

ASML Holding NV 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +327,39 (+43,65%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

ASML Holding NV (ASMLON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi ASML Holding NV Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

ASML Holding NV (ASMLON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC ASML Holding NV investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ASMLON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə ASML Holding NV haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız ASML Holding NV satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

ASML Holding NV Qiymət Proqnozu (USD)

ASML Holding NV (ASMLON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ASML Holding NV (ASMLON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ASML Holding NV üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ASML Holding NV qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ASML Holding NV (ASMLON) Tokenomikası

ASML Holding NV (ASMLON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ASMLON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

ASML Holding NV (ASMLON) necə alınır?

Necə ASML Holding NV alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım ASML Holding NV Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ASMLON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 ASML Holding NV(ASMLON) / VND
28.351.517,85
1 ASML Holding NV(ASMLON) / AUD
A$1.637,6328
1 ASML Holding NV(ASMLON) / GBP
808,0425
1 ASML Holding NV(ASMLON) / EUR
926,5554
1 ASML Holding NV(ASMLON) / USD
$1.077,39
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MYR
RM4.514,2641
1 ASML Holding NV(ASMLON) / TRY
45.282,7017
1 ASML Holding NV(ASMLON) / JPY
¥164.840,67
1 ASML Holding NV(ASMLON) / ARS
ARS$1.550.191,8276
1 ASML Holding NV(ASMLON) / RUB
86.126,5566
1 ASML Holding NV(ASMLON) / INR
95.489,0757
1 ASML Holding NV(ASMLON) / IDR
Rp17.662.128,3216
1 ASML Holding NV(ASMLON) / PHP
63.447,4971
1 ASML Holding NV(ASMLON) / EGP
￡E.50.874,3558
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BRL
R$5.796,3582
1 ASML Holding NV(ASMLON) / CAD
C$1.497,5721
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BDT
131.721,7014
1 ASML Holding NV(ASMLON) / NGN
1.559.166,4863
1 ASML Holding NV(ASMLON) / COP
$4.175.920,5444
1 ASML Holding NV(ASMLON) / ZAR
R.18.595,7514
1 ASML Holding NV(ASMLON) / UAH
45.239,6061
1 ASML Holding NV(ASMLON) / TZS
T.Sh.2.647.147,23
1 ASML Holding NV(ASMLON) / VES
Bs238.103,19
1 ASML Holding NV(ASMLON) / CLP
$1.014.901,38
1 ASML Holding NV(ASMLON) / PKR
Rs303.996,3624
1 ASML Holding NV(ASMLON) / KZT
571.555,395
1 ASML Holding NV(ASMLON) / THB
฿34.788,9231
1 ASML Holding NV(ASMLON) / TWD
NT$33.118,9686
1 ASML Holding NV(ASMLON) / AED
د.إ3.954,0213
1 ASML Holding NV(ASMLON) / CHF
Fr861,912
1 ASML Holding NV(ASMLON) / HKD
HK$8.360,5464
1 ASML Holding NV(ASMLON) / AMD
֏412.467,9876
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MAD
.د.م9.976,6314
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MXN
$19.953,2628
1 ASML Holding NV(ASMLON) / SAR
ريال4.040,2125
1 ASML Holding NV(ASMLON) / ETB
Br165.648,7125
1 ASML Holding NV(ASMLON) / KES
KSh139.188,0141
1 ASML Holding NV(ASMLON) / JOD
د.أ763,86951
1 ASML Holding NV(ASMLON) / PLN
3.943,2474
1 ASML Holding NV(ASMLON) / RON
лв4.729,7421
1 ASML Holding NV(ASMLON) / SEK
kr10.159,7877
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BGN
лв1.820,7891
1 ASML Holding NV(ASMLON) / HUF
Ft361.658,2752
1 ASML Holding NV(ASMLON) / CZK
22.657,5117
1 ASML Holding NV(ASMLON) / KWD
د.ك329,68134
1 ASML Holding NV(ASMLON) / ILS
3.501,5175
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BOB
Bs7.444,7649
1 ASML Holding NV(ASMLON) / AZN
1.831,563
1 ASML Holding NV(ASMLON) / TJS
SM9.911,988
1 ASML Holding NV(ASMLON) / GEL
2.919,7269
1 ASML Holding NV(ASMLON) / AOA
Kz987.524,9001
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BHD
.د.ب405,09864
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BMD
$1.077,39
1 ASML Holding NV(ASMLON) / DKK
kr6.949,1655
1 ASML Holding NV(ASMLON) / HNL
L28.292,2614
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MUR
48.999,6972
1 ASML Holding NV(ASMLON) / NAD
$18.552,6558
1 ASML Holding NV(ASMLON) / NOK
kr10.827,7695
1 ASML Holding NV(ASMLON) / NZD
$1.874,6586
1 ASML Holding NV(ASMLON) / PAB
B/.1.077,39
1 ASML Holding NV(ASMLON) / PGK
K4.546,5858
1 ASML Holding NV(ASMLON) / QAR
ر.ق3.921,6996
1 ASML Holding NV(ASMLON) / RSD
дин.109.074,9636
1 ASML Holding NV(ASMLON) / UZS
soʻm12.980.599,4241
1 ASML Holding NV(ASMLON) / ALL
L90.102,1257
1 ASML Holding NV(ASMLON) / ANG
ƒ1.928,5281
1 ASML Holding NV(ASMLON) / AWG
ƒ1.939,302
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BBD
$2.154,78
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BAM
KM1.810,0152
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BIF
Fr3.186.919,62
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BND
$1.400,607
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BSD
$1.077,39
1 ASML Holding NV(ASMLON) / JMD
$172.263,8871
1 ASML Holding NV(ASMLON) / KHR
4.326.862,8834
1 ASML Holding NV(ASMLON) / KMF
Fr455.735,97
1 ASML Holding NV(ASMLON) / LAK
23.421.521,2707
1 ASML Holding NV(ASMLON) / LKR
රු327.968,2899
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MDL
L18.186,3432
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MGA
Ar4.831.339,977
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MOP
P8.619,12
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MVR
16.484,067
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MWK
MK1.870.467,5529
1 ASML Holding NV(ASMLON) / MZN
MT68.845,221
1 ASML Holding NV(ASMLON) / NPR
रु152.838,5454
1 ASML Holding NV(ASMLON) / PYG
7.640.849,88
1 ASML Holding NV(ASMLON) / RWF
Fr1.563.292,89
1 ASML Holding NV(ASMLON) / SBD
$8.866,9197
1 ASML Holding NV(ASMLON) / SCR
15.169,6512
1 ASML Holding NV(ASMLON) / SRD
$41.748,8625
1 ASML Holding NV(ASMLON) / SVC
$9.427,1625
1 ASML Holding NV(ASMLON) / SZL
L18.552,6558
1 ASML Holding NV(ASMLON) / TMT
m3.770,865
1 ASML Holding NV(ASMLON) / TND
د.ت3.165,37182
1 ASML Holding NV(ASMLON) / TTD
$7.293,9303
1 ASML Holding NV(ASMLON) / UGX
Sh3.753.626,76
1 ASML Holding NV(ASMLON) / XAF
Fr609.802,74
1 ASML Holding NV(ASMLON) / XCD
$2.908,953
1 ASML Holding NV(ASMLON) / XOF
Fr609.802,74
1 ASML Holding NV(ASMLON) / XPF
Fr110.971,17
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BWP
P14.437,026
1 ASML Holding NV(ASMLON) / BZD
$2.165,5539
1 ASML Holding NV(ASMLON) / CVE
$102.481,3368
1 ASML Holding NV(ASMLON) / DJF
Fr190.698,03
1 ASML Holding NV(ASMLON) / DOP
$69.136,1163
1 ASML Holding NV(ASMLON) / DZD
د.ج140.006,8305
1 ASML Holding NV(ASMLON) / FJD
$2.434,9014
1 ASML Holding NV(ASMLON) / GNF
Fr9.367.906,05
1 ASML Holding NV(ASMLON) / GTQ
Q8.252,8074
1 ASML Holding NV(ASMLON) / GYD
$225.530,0487
1 ASML Holding NV(ASMLON) / ISK
kr134.673,75

ASML Holding NV Mənbəyi

ASML Holding NV haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi ASML Holding NV Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: ASML Holding NV Haqqında Digər Suallar

Bugünkü ASML Holding NV (ASMLON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ASMLON qiyməti 1.077,39 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ASMLON / USD cari qiyməti nədir?
ASMLON / USD cari qiyməti $ 1.077,39 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ASML Holding NV üçün bazar dəyəri nədir?
ASMLON üçün bazar dəyəri $ 1,60M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ASMLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ASMLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,49K USD təşkil edir.
ASMLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ASMLON ATH qiyməti olan 1.081,0150393967476 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ASMLON qiyməti (ATL) nədir?
ASMLON ATL qiyməti olan 732,0144981577465 USD dəyərinə endi.
ASMLON ticarət həcmi nədir?
ASMLON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,78K USD.
ASMLON bu il daha da yüksələcək?
ASMLON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ASMLON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:33 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

