Arowana Logosu

Arowana qiyməti(ARW)

1 ARW / USD Canlı Qiyməti:

$0,04102
$0,04102$0,04102
+1,10%1D
USD
Arowana (ARW) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:25 (UTC+8)

Arowana (ARW) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0405
$ 0,0405$ 0,0405
24 saat Aşağı
$ 0,04116
$ 0,04116$ 0,04116
24 saat Yüksək

$ 0,0405
$ 0,0405$ 0,0405

$ 0,04116
$ 0,04116$ 0,04116

$ 10,64117077383144
$ 10,64117077383144$ 10,64117077383144

$ 0,000425025916068227
$ 0,000425025916068227$ 0,000425025916068227

+0,07%

+1,10%

+11,98%

+11,98%

Arowana (ARW) canlı qiyməti $ 0,04102. ARW son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0405 və ən yüksək $ 0,04116 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ARW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 10,64117077383144, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000425025916068227 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ARW son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində +1,10% və son 7 gündə isə +11,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Arowana (ARW) Bazar Məlumatları

No.3748

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 849,17K
$ 849,17K$ 849,17K

$ 20,51M
$ 20,51M$ 20,51M

0,00
0,00 0,00

500.000.000
500.000.000 500.000.000

500.000.000
500.000.000 500.000.000

0,00%

ARB

Arowana üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 849,17K təşkil edir. ARW üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 500000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,51M təşkil edir.

Arowana (ARW) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Arowana qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0004463+1,10%
30 Gün$ +0,01374+50,36%
60 Gün$ +0,01425+53,23%
90 Gün$ +0,01393+51,42%
Bugünkü Arowana Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ARW $ +0,0004463 (+1,10%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Arowana 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,01374 (+50,36%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Arowana 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ARW $ +0,01425 (+53,23%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Arowana 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,01393 (+51,42%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Arowana (ARW) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Arowana Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Arowana (ARW) Nədir?

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Arowana investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ARW steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Arowana haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Arowana satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Arowana Qiymət Proqnozu (USD)

Arowana (ARW) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Arowana (ARW) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Arowana üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Arowana qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Arowana (ARW) Tokenomikası

Arowana (ARW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ARW tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Arowana (ARW) necə alınır?

Necə Arowana alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Arowana Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ARW Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Arowana(ARW) / VND
1.079,4413
1 Arowana(ARW) / AUD
A$0,0623504
1 Arowana(ARW) / GBP
0,030765
1 Arowana(ARW) / EUR
0,0352772
1 Arowana(ARW) / USD
$0,04102
1 Arowana(ARW) / MYR
RM0,1718738
1 Arowana(ARW) / TRY
1,7240706
1 Arowana(ARW) / JPY
¥6,27606
1 Arowana(ARW) / ARS
ARS$59,0212168
1 Arowana(ARW) / RUB
3,2791388
1 Arowana(ARW) / INR
3,6356026
1 Arowana(ARW) / IDR
Rp672,4589088
1 Arowana(ARW) / PHP
2,4156678
1 Arowana(ARW) / EGP
￡E.1,9369644
1 Arowana(ARW) / BRL
R$0,2206876
1 Arowana(ARW) / CAD
C$0,0570178
1 Arowana(ARW) / BDT
5,0151052
1 Arowana(ARW) / NGN
59,3629134
1 Arowana(ARW) / COP
$158,9918792
1 Arowana(ARW) / ZAR
R.0,7080052
1 Arowana(ARW) / UAH
1,7224298
1 Arowana(ARW) / TZS
T.Sh.100,78614
1 Arowana(ARW) / VES
Bs9,06542
1 Arowana(ARW) / CLP
$38,64084
1 Arowana(ARW) / PKR
Rs11,5742032
1 Arowana(ARW) / KZT
21,76111
1 Arowana(ARW) / THB
฿1,3245358
1 Arowana(ARW) / TWD
NT$1,2609548
1 Arowana(ARW) / AED
د.إ0,1505434
1 Arowana(ARW) / CHF
Fr0,032816
1 Arowana(ARW) / HKD
HK$0,3183152
1 Arowana(ARW) / AMD
֏15,7040968
1 Arowana(ARW) / MAD
.د.م0,3798452
1 Arowana(ARW) / MXN
$0,7596904
1 Arowana(ARW) / SAR
ريال0,153825
1 Arowana(ARW) / ETB
Br6,306825
1 Arowana(ARW) / KES
KSh5,2993738
1 Arowana(ARW) / JOD
د.أ0,02908318
1 Arowana(ARW) / PLN
0,1501332
1 Arowana(ARW) / RON
лв0,1800778
1 Arowana(ARW) / SEK
kr0,3868186
1 Arowana(ARW) / BGN
лв0,0693238
1 Arowana(ARW) / HUF
Ft13,7695936
1 Arowana(ARW) / CZK
0,8626506
1 Arowana(ARW) / KWD
د.ك0,01255212
1 Arowana(ARW) / ILS
0,133315
1 Arowana(ARW) / BOB
Bs0,2834482
1 Arowana(ARW) / AZN
0,069734
1 Arowana(ARW) / TJS
SM0,377384
1 Arowana(ARW) / GEL
0,1111642
1 Arowana(ARW) / AOA
Kz37,5985218
1 Arowana(ARW) / BHD
.د.ب0,01542352
1 Arowana(ARW) / BMD
$0,04102
1 Arowana(ARW) / DKK
kr0,264579
1 Arowana(ARW) / HNL
L1,0771852
1 Arowana(ARW) / MUR
1,8655896
1 Arowana(ARW) / NAD
$0,7063644
1 Arowana(ARW) / NOK
kr0,412251
1 Arowana(ARW) / NZD
$0,0713748
1 Arowana(ARW) / PAB
B/.0,04102
1 Arowana(ARW) / PGK
K0,1731044
1 Arowana(ARW) / QAR
ر.ق0,1493128
1 Arowana(ARW) / RSD
дин.4,1528648
1 Arowana(ARW) / UZS
soʻm494,2167538
1 Arowana(ARW) / ALL
L3,4305026
1 Arowana(ARW) / ANG
ƒ0,0734258
1 Arowana(ARW) / AWG
ƒ0,073836
1 Arowana(ARW) / BBD
$0,08204
1 Arowana(ARW) / BAM
KM0,0689136
1 Arowana(ARW) / BIF
Fr121,33716
1 Arowana(ARW) / BND
$0,053326
1 Arowana(ARW) / BSD
$0,04102
1 Arowana(ARW) / JMD
$6,5586878
1 Arowana(ARW) / KHR
164,7387812
1 Arowana(ARW) / KMF
Fr17,35146
1 Arowana(ARW) / LAK
891,7391126
1 Arowana(ARW) / LKR
රු12,4868982
1 Arowana(ARW) / MDL
L0,6924176
1 Arowana(ARW) / MGA
Ar183,945986
1 Arowana(ARW) / MOP
P0,32816
1 Arowana(ARW) / MVR
0,627606
1 Arowana(ARW) / MWK
MK71,2152322
1 Arowana(ARW) / MZN
MT2,621178
1 Arowana(ARW) / NPR
रु5,8190972
1 Arowana(ARW) / PYG
290,91384
1 Arowana(ARW) / RWF
Fr59,52002
1 Arowana(ARW) / SBD
$0,3375946
1 Arowana(ARW) / SCR
0,5775616
1 Arowana(ARW) / SRD
$1,589525
1 Arowana(ARW) / SVC
$0,358925
1 Arowana(ARW) / SZL
L0,7063644
1 Arowana(ARW) / TMT
m0,14357
1 Arowana(ARW) / TND
د.ت0,12051676
1 Arowana(ARW) / TTD
$0,2777054
1 Arowana(ARW) / UGX
Sh142,91368
1 Arowana(ARW) / XAF
Fr23,21732
1 Arowana(ARW) / XCD
$0,110754
1 Arowana(ARW) / XOF
Fr23,21732
1 Arowana(ARW) / XPF
Fr4,22506
1 Arowana(ARW) / BWP
P0,549668
1 Arowana(ARW) / BZD
$0,0824502
1 Arowana(ARW) / CVE
$3,9018224
1 Arowana(ARW) / DJF
Fr7,26054
1 Arowana(ARW) / DOP
$2,6322534
1 Arowana(ARW) / DZD
د.ج5,330549
1 Arowana(ARW) / FJD
$0,0927052
1 Arowana(ARW) / GNF
Fr356,6689
1 Arowana(ARW) / GTQ
Q0,3142132
1 Arowana(ARW) / GYD
$8,5867166
1 Arowana(ARW) / ISK
kr5,1275

Arowana haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Arowana Veb-saytı
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Arowana Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Arowana (ARW) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ARW qiyməti 0,04102 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ARW / USD cari qiyməti nədir?
ARW / USD cari qiyməti $ 0,04102 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Arowana üçün bazar dəyəri nədir?
ARW üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ARW aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ARW aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
ARW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ARW ATH qiyməti olan 10,64117077383144 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ARW qiyməti (ATL) nədir?
ARW ATL qiyməti olan 0,000425025916068227 USD dəyərinə endi.
ARW ticarət həcmi nədir?
ARW üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 849,17K USD.
ARW bu il daha da yüksələcək?
ARW bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ARW qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:25 (UTC+8)

Arowana (ARW) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

