Bugünkü canlı Arm Holdings PLC qiyməti 168.28 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ARMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ARMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Arm Holdings PLC qiyməti 168.28 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ARMON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ARMON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ARMON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ARMON Qiymət Məlumatları

ARMON Rəsmi Veb-saytı

ARMON Tokenomikası

ARMON Qiymət Proqnozu

ARMON Qiymət Tarixçəsi

ARMON Alış Bələdçisi

ARMON / Fiat Valyuta Çevirən

ARMON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Arm Holdings PLC Logosu

Arm Holdings PLC qiyməti(ARMON)

1 ARMON / USD Canlı Qiyməti:

$168,28
$168,28$168,28
+1,31%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:18 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 165,47
$ 165,47$ 165,47
24 saat Aşağı
$ 171,79
$ 171,79$ 171,79
24 saat Yüksək

$ 165,47
$ 165,47$ 165,47

$ 171,79
$ 171,79$ 171,79

$ 191,8179294374928
$ 191,8179294374928$ 191,8179294374928

$ 130,83952449123566
$ 130,83952449123566$ 130,83952449123566

+0,25%

+1,31%

+0,22%

+0,22%

Arm Holdings PLC (ARMON) canlı qiyməti $ 168,28. ARMON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 165,47 və ən yüksək $ 171,79 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ARMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 191,8179294374928, ən aşağı qiyməti isə $ 130,83952449123566 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ARMON son bir saat ərzində +0,25%, 24 saat ərzində +1,31% və son 7 gündə isə +0,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Arm Holdings PLC (ARMON) Bazar Məlumatları

No.2215

$ 931,92K
$ 931,92K$ 931,92K

$ 59,04K
$ 59,04K$ 59,04K

$ 931,92K
$ 931,92K$ 931,92K

5,54K
5,54K 5,54K

5.537,89012231
5.537,89012231 5.537,89012231

ETH

Arm Holdings PLC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 931,92K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 59,04K təşkil edir. ARMON üzrə dövriyyədə olan təklif 5,54K, ümumi təklif isə 5537.89012231 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 931,92K təşkil edir.

Arm Holdings PLC (ARMON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Arm Holdings PLC qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +2,176+1,31%
30 Gün$ +27,58+19,60%
60 Gün$ +68,28+68,28%
90 Gün$ +68,28+68,28%
Bugünkü Arm Holdings PLC Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ARMON $ +2,176 (+1,31%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Arm Holdings PLC 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +27,58 (+19,60%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Arm Holdings PLC 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ARMON $ +68,28 (+68,28%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Arm Holdings PLC 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +68,28 (+68,28%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Arm Holdings PLC (ARMON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Arm Holdings PLC Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Arm Holdings PLC (ARMON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Arm Holdings PLC investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ARMON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Arm Holdings PLC haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Arm Holdings PLC satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Arm Holdings PLC Qiymət Proqnozu (USD)

Arm Holdings PLC (ARMON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Arm Holdings PLC (ARMON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Arm Holdings PLC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Arm Holdings PLC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomikası

Arm Holdings PLC (ARMON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ARMON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Arm Holdings PLC (ARMON) necə alınır?

Necə Arm Holdings PLC alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Arm Holdings PLC Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ARMON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Arm Holdings PLC(ARMON) / VND
4.428.288,2
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / AUD
A$255,7856
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / GBP
126,21
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / EUR
144,7208
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / USD
$168,28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MYR
RM705,0932
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / TRY
7.072,8084
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / JPY
¥25.746,84
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / ARS
ARS$242.127,9952
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / RUB
13.452,3032
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / INR
14.914,6564
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / IDR
Rp2.758.688,0832
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / PHP
9.910,0092
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / EGP
￡E.7.946,1816
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BRL
R$905,3464
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / CAD
C$233,9092
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BDT
20.573,9128
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / NGN
243.529,7676
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / COP
$652.246,5488
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / ZAR
R.2.904,5128
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / UAH
7.066,0772
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / TZS
T.Sh.413.463,96
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / VES
Bs37.189,88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / CLP
$158.519,76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / PKR
Rs47.481,8848
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / KZT
89.272,54
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / THB
฿5.433,7612
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / TWD
NT$5.172,9272
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / AED
د.إ617,5876
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / CHF
Fr134,624
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / HKD
HK$1.305,8528
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / AMD
֏64.424,3152
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MAD
.د.م1.558,2728
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MXN
$3.116,5456
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / SAR
ريال631,05
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / ETB
Br25.873,05
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / KES
KSh21.740,0932
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / JOD
د.أ119,31052
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / PLN
615,9048
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / RON
лв738,7492
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / SEK
kr1.586,8804
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BGN
лв284,3932
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / HUF
Ft56.488,2304
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / CZK
3.538,9284
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / KWD
د.ك51,49368
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / ILS
546,91
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BOB
Bs1.162,8148
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / AZN
286,076
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / TJS
SM1.548,176
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / GEL
456,0388
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / AOA
Kz154.243,7652
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BHD
.د.ب63,27328
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BMD
$168,28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / DKK
kr1.085,406
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / HNL
L4.419,0328
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MUR
7.653,3744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / NAD
$2.897,7816
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / NOK
kr1.691,214
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / NZD
$292,8072
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / PAB
B/.168,28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / PGK
K710,1416
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / QAR
ر.ق612,5392
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / RSD
дин.17.036,6672
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / UZS
soʻm2.027.469,4132
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / ALL
L14.073,2564
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / ANG
ƒ301,2212
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / AWG
ƒ302,904
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BBD
$336,56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BAM
KM282,7104
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BIF
Fr497.772,24
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BND
$218,764
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BSD
$168,28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / JMD
$26.906,2892
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / KHR
675.822,5768
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / KMF
Fr71.182,44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / LAK
3.658.260,7964
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / LKR
රු51.226,1148
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MDL
L2.840,5664
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MGA
Ar754.618,004
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MOP
P1.346,24
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MVR
2.574,684
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MWK
MK292.152,5908
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / MZN
MT10.753,092
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / NPR
रु23.872,2008
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / PYG
1.193.441,76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / RWF
Fr244.174,28
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / SBD
$1.384,9444
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / SCR
2.369,3824
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / SRD
$6.520,85
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / SVC
$1.472,45
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / SZL
L2.897,7816
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / TMT
m588,98
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / TND
د.ت494,40664
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / TTD
$1.139,2556
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / UGX
Sh586.287,52
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / XAF
Fr95.246,48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / XCD
$454,356
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / XOF
Fr95.246,48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / XPF
Fr17.332,84
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BWP
P2.254,952
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / BZD
$338,2428
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / CVE
$16.006,7936
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / DJF
Fr29.785,56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / DOP
$10.798,5276
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / DZD
د.ج21.867,986
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / FJD
$380,3128
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / GNF
Fr1.463.194,6
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / GTQ
Q1.289,0248
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / GYD
$35.226,0524
1 Arm Holdings PLC(ARMON) / ISK
kr21.035

Arm Holdings PLC Mənbəyi

Arm Holdings PLC haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Arm Holdings PLC Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Arm Holdings PLC Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Arm Holdings PLC (ARMON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ARMON qiyməti 168,28 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ARMON / USD cari qiyməti nədir?
ARMON / USD cari qiyməti $ 168,28 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Arm Holdings PLC üçün bazar dəyəri nədir?
ARMON üçün bazar dəyəri $ 931,92K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ARMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ARMON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,54K USD təşkil edir.
ARMON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ARMON ATH qiyməti olan 191,8179294374928 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ARMON qiyməti (ATL) nədir?
ARMON ATL qiyməti olan 130,83952449123566 USD dəyərinə endi.
ARMON ticarət həcmi nədir?
ARMON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 59,04K USD.
ARMON bu il daha da yüksələcək?
ARMON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ARMON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:11:18 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ARMON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 168,28 USD

ARMON Ticarəti Edin

ARMON/USDT
$168,28
$168,28$168,28
+1,36%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.036,62
$110.036,62$110.036,62

+2,16%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,64
$3.852,64$3.852,64

+2,08%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02801
$0,02801$0,02801

+11,81%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,59
$186,59$186,59

+0,81%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,64
$3.852,64$3.852,64

+2,08%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.036,62
$110.036,62$110.036,62

+2,16%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,59
$186,59$186,59

+0,81%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4765
$2,4765$2,4765

+0,92%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18566
$0,18566$0,18566

+2,76%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01277
$0,01277$0,01277

+27,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002930
$0,0002930$0,0002930

+368,80%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020885
$0,0020885$0,0020885

+2.220,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020885
$0,0020885$0,0020885

+2.220,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0474
$0,0474$0,0474

+1.381,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030578
$0,0000000000000000000000030578$0,0000000000000000000000030578

+511,56%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30980
$0,30980$0,30980

+149,65%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%