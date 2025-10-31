Bugünkü canlı Ani Grok Companion qiyməti 0.001235 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ani Grok Companion qiyməti 0.001235 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ANI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ANI Qiymət Məlumatları

ANI Tokenomikası

ANI Qiymət Proqnozu

ANI Qiymət Tarixçəsi

ANI Alış Bələdçisi

ANI / Fiat Valyuta Çevirən

ANI Spot

ANI USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Ani Grok Companion Logosu

Ani Grok Companion qiyməti(ANI)

1 ANI / USD Canlı Qiyməti:

$0,001235
$0,001235$0,001235
+1,31%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:20 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,001129
$ 0,001129$ 0,001129
24 saat Aşağı
$ 0,001509
$ 0,001509$ 0,001509
24 saat Yüksək

$ 0,001129
$ 0,001129$ 0,001129

$ 0,001509
$ 0,001509$ 0,001509

--
----

--
----

+4,13%

+1,31%

-15,53%

-15,53%

Ani Grok Companion (ANI) canlı qiyməti $ 0,001235. ANI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,001129 və ən yüksək $ 0,001509 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ANI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ANI son bir saat ərzində +4,13%, 24 saat ərzində +1,31% və son 7 gündə isə -15,53% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ani Grok Companion (ANI) Bazar Məlumatları

--
----

$ 80,76K
$ 80,76K$ 80,76K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Ani Grok Companion üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 80,76K təşkil edir. ANI üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Ani Grok Companion (ANI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ani Grok Companion qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00001597+1,31%
30 Gün$ -0,003184-72,06%
60 Gün$ -0,007365-85,64%
90 Gün$ -0,032315-96,32%
Bugünkü Ani Grok Companion Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ANI $ +0,00001597 (+1,31%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ani Grok Companion 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,003184 (-72,06%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ani Grok Companion 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ANI $ -0,007365 (-85,64%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ani Grok Companion 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,032315 (-96,32%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ani Grok Companion (ANI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ani Grok Companion Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ani Grok Companion (ANI) Nədir?

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Ani Grok Companion investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ANI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Ani Grok Companion haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Ani Grok Companion satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Ani Grok Companion Qiymət Proqnozu (USD)

Ani Grok Companion (ANI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ani Grok Companion (ANI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ani Grok Companion üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ani Grok Companion qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Ani Grok Companion (ANI) Tokenomikası

Ani Grok Companion (ANI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ANI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Ani Grok Companion (ANI) necə alınır?

Necə Ani Grok Companion alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Ani Grok Companion Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ANI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Ani Grok Companion(ANI) / VND
32,499025
1 Ani Grok Companion(ANI) / AUD
A$0,0018772
1 Ani Grok Companion(ANI) / GBP
0,00092625
1 Ani Grok Companion(ANI) / EUR
0,0010621
1 Ani Grok Companion(ANI) / USD
$0,001235
1 Ani Grok Companion(ANI) / MYR
RM0,00517465
1 Ani Grok Companion(ANI) / TRY
0,05190705
1 Ani Grok Companion(ANI) / JPY
¥0,188955
1 Ani Grok Companion(ANI) / ARS
ARS$1,7769674
1 Ani Grok Companion(ANI) / RUB
0,0987259
1 Ani Grok Companion(ANI) / INR
0,10945805
1 Ani Grok Companion(ANI) / IDR
Rp20,2458984
1 Ani Grok Companion(ANI) / PHP
0,07272915
1 Ani Grok Companion(ANI) / EGP
￡E.0,0583167
1 Ani Grok Companion(ANI) / BRL
R$0,0066443
1 Ani Grok Companion(ANI) / CAD
C$0,00171665
1 Ani Grok Companion(ANI) / BDT
0,1509911
1 Ani Grok Companion(ANI) / NGN
1,78725495
1 Ani Grok Companion(ANI) / COP
$4,7868106
1 Ani Grok Companion(ANI) / ZAR
R.0,0213161
1 Ani Grok Companion(ANI) / UAH
0,05185765
1 Ani Grok Companion(ANI) / TZS
T.Sh.3,034395
1 Ani Grok Companion(ANI) / VES
Bs0,272935
1 Ani Grok Companion(ANI) / CLP
$1,16337
1 Ani Grok Companion(ANI) / PKR
Rs0,3484676
1 Ani Grok Companion(ANI) / KZT
0,6551675
1 Ani Grok Companion(ANI) / THB
฿0,03987815
1 Ani Grok Companion(ANI) / TWD
NT$0,0379639
1 Ani Grok Companion(ANI) / AED
د.إ0,00453245
1 Ani Grok Companion(ANI) / CHF
Fr0,000988
1 Ani Grok Companion(ANI) / HKD
HK$0,0095836
1 Ani Grok Companion(ANI) / AMD
֏0,4728074
1 Ani Grok Companion(ANI) / MAD
.د.م0,0114361
1 Ani Grok Companion(ANI) / MXN
$0,0228722
1 Ani Grok Companion(ANI) / SAR
ريال0,00463125
1 Ani Grok Companion(ANI) / ETB
Br0,18988125
1 Ani Grok Companion(ANI) / KES
KSh0,15954965
1 Ani Grok Companion(ANI) / JOD
د.أ0,000875615
1 Ani Grok Companion(ANI) / PLN
0,0045201
1 Ani Grok Companion(ANI) / RON
лв0,00542165
1 Ani Grok Companion(ANI) / SEK
kr0,01164605
1 Ani Grok Companion(ANI) / BGN
лв0,00208715
1 Ani Grok Companion(ANI) / HUF
Ft0,4145648
1 Ani Grok Companion(ANI) / CZK
0,02597205
1 Ani Grok Companion(ANI) / KWD
د.ك0,00037791
1 Ani Grok Companion(ANI) / ILS
0,00401375
1 Ani Grok Companion(ANI) / BOB
Bs0,00853385
1 Ani Grok Companion(ANI) / AZN
0,0020995
1 Ani Grok Companion(ANI) / TJS
SM0,011362
1 Ani Grok Companion(ANI) / GEL
0,00334685
1 Ani Grok Companion(ANI) / AOA
Kz1,13198865
1 Ani Grok Companion(ANI) / BHD
.د.ب0,00046436
1 Ani Grok Companion(ANI) / BMD
$0,001235
1 Ani Grok Companion(ANI) / DKK
kr0,00796575
1 Ani Grok Companion(ANI) / HNL
L0,0324311
1 Ani Grok Companion(ANI) / MUR
0,0561678
1 Ani Grok Companion(ANI) / NAD
$0,0212667
1 Ani Grok Companion(ANI) / NOK
kr0,01241175
1 Ani Grok Companion(ANI) / NZD
$0,0021489
1 Ani Grok Companion(ANI) / PAB
B/.0,001235
1 Ani Grok Companion(ANI) / PGK
K0,0052117
1 Ani Grok Companion(ANI) / QAR
ر.ق0,0044954
1 Ani Grok Companion(ANI) / RSD
дин.0,1250314
1 Ani Grok Companion(ANI) / UZS
soʻm14,87951465
1 Ani Grok Companion(ANI) / ALL
L0,10328305
1 Ani Grok Companion(ANI) / ANG
ƒ0,00221065
1 Ani Grok Companion(ANI) / AWG
ƒ0,002223
1 Ani Grok Companion(ANI) / BBD
$0,00247
1 Ani Grok Companion(ANI) / BAM
KM0,0020748
1 Ani Grok Companion(ANI) / BIF
Fr3,65313
1 Ani Grok Companion(ANI) / BND
$0,0016055
1 Ani Grok Companion(ANI) / BSD
$0,001235
1 Ani Grok Companion(ANI) / JMD
$0,19746415
1 Ani Grok Companion(ANI) / KHR
4,9598341
1 Ani Grok Companion(ANI) / KMF
Fr0,522405
1 Ani Grok Companion(ANI) / LAK
26,84782555
1 Ani Grok Companion(ANI) / LKR
රු0,37594635
1 Ani Grok Companion(ANI) / MDL
L0,0208468
1 Ani Grok Companion(ANI) / MGA
Ar5,5381105
1 Ani Grok Companion(ANI) / MOP
P0,00988
1 Ani Grok Companion(ANI) / MVR
0,0188955
1 Ani Grok Companion(ANI) / MWK
MK2,14409585
1 Ani Grok Companion(ANI) / MZN
MT0,0789165
1 Ani Grok Companion(ANI) / NPR
रु0,1751971
1 Ani Grok Companion(ANI) / PYG
8,75862
1 Ani Grok Companion(ANI) / RWF
Fr1,791985
1 Ani Grok Companion(ANI) / SBD
$0,01016405
1 Ani Grok Companion(ANI) / SCR
0,0173888
1 Ani Grok Companion(ANI) / SRD
$0,04785625
1 Ani Grok Companion(ANI) / SVC
$0,01080625
1 Ani Grok Companion(ANI) / SZL
L0,0212667
1 Ani Grok Companion(ANI) / TMT
m0,0043225
1 Ani Grok Companion(ANI) / TND
د.ت0,00362843
1 Ani Grok Companion(ANI) / TTD
$0,00836095
1 Ani Grok Companion(ANI) / UGX
Sh4,30274
1 Ani Grok Companion(ANI) / XAF
Fr0,69901
1 Ani Grok Companion(ANI) / XCD
$0,0033345
1 Ani Grok Companion(ANI) / XOF
Fr0,69901
1 Ani Grok Companion(ANI) / XPF
Fr0,127205
1 Ani Grok Companion(ANI) / BWP
P0,016549
1 Ani Grok Companion(ANI) / BZD
$0,00248235
1 Ani Grok Companion(ANI) / CVE
$0,1174732
1 Ani Grok Companion(ANI) / DJF
Fr0,218595
1 Ani Grok Companion(ANI) / DOP
$0,07924995
1 Ani Grok Companion(ANI) / DZD
د.ج0,16048825
1 Ani Grok Companion(ANI) / FJD
$0,0027911
1 Ani Grok Companion(ANI) / GNF
Fr10,738325
1 Ani Grok Companion(ANI) / GTQ
Q0,0094601
1 Ani Grok Companion(ANI) / GYD
$0,25852255
1 Ani Grok Companion(ANI) / ISK
kr0,154375

Ani Grok Companion Mənbəyi

Ani Grok Companion haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ani Grok Companion Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Ani Grok Companion (ANI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ANI qiyməti 0,001235 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ANI / USD cari qiyməti nədir?
ANI / USD cari qiyməti $ 0,001235 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ani Grok Companion üçün bazar dəyəri nədir?
ANI üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ANI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ANI aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
ANI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ANI ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ANI qiyməti (ATL) nədir?
ANI ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
ANI ticarət həcmi nədir?
ANI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 80,76K USD.
ANI bu il daha da yüksələcək?
ANI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ANI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:20 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ANI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0,001235 USD

ANI Ticarəti Edin

ANI/USDT
$0,001235
$0,001235$0,001235
+1,22%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.956,59
$109.956,59$109.956,59

+2,08%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,69
$3.847,69$3.847,69

+1,95%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02800
$0,02800$0,02800

+11,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,52
$186,52$186,52

+0,77%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,69
$3.847,69$3.847,69

+1,95%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.956,59
$109.956,59$109.956,59

+2,08%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,52
$186,52$186,52

+0,77%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4752
$2,4752$2,4752

+0,87%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18556
$0,18556$0,18556

+2,70%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01277
$0,01277$0,01277

+27,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002936
$0,0002936$0,0002936

+369,76%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020791
$0,0020791$0,0020791

+2.210,11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020791
$0,0020791$0,0020791

+2.210,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0474
$0,0474$0,0474

+1.381,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030578
$0,0000000000000000000000030578$0,0000000000000000000000030578

+511,56%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30817
$0,30817$0,30817

+148,34%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%