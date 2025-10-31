Bugünkü canlı AGI Alpha qiyməti 0.006627 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AGIALPHA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AGIALPHA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AGI Alpha qiyməti 0.006627 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AGIALPHA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AGIALPHA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,006627
-6,50%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:58 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,006627
24 saat Aşağı
$ 0,0077
$ 0,0077$ 0,0077
24 saat Yüksək

$ 0,006627
$ 0,0077
$ 0,049960137859604584
$ 0,000577276480339268
0,00%

-6,50%

+7,58%

+7,58%

AGI Alpha (AGIALPHA) canlı qiyməti $ 0,006627. AGIALPHA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,006627 və ən yüksək $ 0,0077 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AGIALPHA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,049960137859604584, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000577276480339268 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AGIALPHA son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -6,50% və son 7 gündə isə +7,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AGI Alpha (AGIALPHA) Bazar Məlumatları

No.1286

$ 6,63M
$ 3,27K
$ 6,63M
1000,00M
999.996.903,81
SOL

AGI Alpha üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,63M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 3,27K təşkil edir. AGIALPHA üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999996903.81 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,63M təşkil edir.

AGI Alpha (AGIALPHA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AGI Alpha qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000460701-6,50%
30 Gün$ +0,002217+50,27%
60 Gün$ -0,008373-55,82%
90 Gün$ -0,008373-55,82%
Bugünkü AGI Alpha Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AGIALPHA $ -0,000460701 (-6,50%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AGI Alpha 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,002217 (+50,27%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AGI Alpha 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AGIALPHA $ -0,008373 (-55,82%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AGI Alpha 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,008373 (-55,82%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AGI Alpha (AGIALPHA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AGI Alpha Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AGI Alpha (AGIALPHA) Nədir?

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AGI Alpha investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AGIALPHA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AGI Alpha haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AGI Alpha satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AGI Alpha Qiymət Proqnozu (USD)

AGI Alpha (AGIALPHA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AGI Alpha (AGIALPHA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AGI Alpha üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AGI Alpha qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AGI Alpha (AGIALPHA) Tokenomikası

AGI Alpha (AGIALPHA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AGIALPHA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AGI Alpha (AGIALPHA) necə alınır?

Necə AGI Alpha alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AGI Alpha Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AGIALPHA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 AGI Alpha(AGIALPHA) / VND
174,389505
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / AUD
A$0,01007304
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / GBP
0,00497025
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / EUR
0,00569922
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / USD
$0,006627
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MYR
RM0,02776713
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / TRY
0,27853281
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / JPY
¥1,013931
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / ARS
ARS$9,53519268
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / RUB
0,52976238
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / INR
0,58735101
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / IDR
Rp108,63932688
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / PHP
0,39026403
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / EGP
￡E.0,31292694
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BRL
R$0,03565326
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / CAD
C$0,00921153
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BDT
0,81021702
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / NGN
9,59039559
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / COP
$25,68598692
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / ZAR
R.0,11438202
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / UAH
0,27826773
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / TZS
T.Sh.16,282539
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / VES
Bs1,464567
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / CLP
$6,242634
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / PKR
Rs1,86987432
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / KZT
3,5156235
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / THB
฿0,21398583
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / TWD
NT$0,20371398
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / AED
د.إ0,02432109
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / CHF
Fr0,0053016
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / HKD
HK$0,05142552
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / AMD
֏2,53708068
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MAD
.د.م0,06136602
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MXN
$0,12273204
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / SAR
ريال0,02485125
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / ETB
Br1,01890125
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / KES
KSh0,85614213
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / JOD
د.أ0,004698543
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / PLN
0,02425482
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / RON
лв0,02909253
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / SEK
kr0,06249261
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BGN
лв0,01119963
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / HUF
Ft2,22455136
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / CZK
0,13936581
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / KWD
د.ك0,002027862
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / ILS
0,02153775
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BOB
Bs0,04579257
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / AZN
0,0112659
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / TJS
SM0,0609684
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / GEL
0,01795917
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / AOA
Kz6,07424193
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BHD
.د.ب0,002491752
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BMD
$0,006627
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / DKK
kr0,04274415
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / HNL
L0,17402502
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MUR
0,30139596
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / NAD
$0,11411694
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / NOK
kr0,06660135
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / NZD
$0,01153098
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / PAB
B/.0,006627
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / PGK
K0,02796594
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / QAR
ر.ق0,02412228
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / RSD
дин.0,67091748
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / UZS
soʻm79,84335513
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / ALL
L0,55421601
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / ANG
ƒ0,01186233
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / AWG
ƒ0,0119286
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BBD
$0,013254
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BAM
KM0,01113336
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BIF
Fr19,602666
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BND
$0,0086151
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BSD
$0,006627
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / JMD
$1,05959103
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / KHR
26,61442962
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / KMF
Fr2,803221
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / LAK
144,06521451
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / LKR
රු2,01732507
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MDL
L0,11186376
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MGA
Ar29,7174561
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MOP
P0,053016
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MVR
0,1013931
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MWK
MK11,50520097
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / MZN
MT0,4234653
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / NPR
रु0,94010622
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / PYG
46,998684
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / RWF
Fr9,615777
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / SBD
$0,05454021
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / SCR
0,09330816
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / SRD
$0,25679625
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / SVC
$0,05798625
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / SZL
L0,11411694
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / TMT
m0,0231945
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / TND
د.ت0,019470126
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / TTD
$0,04486479
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / UGX
Sh23,088468
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / XAF
Fr3,750882
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / XCD
$0,0178929
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / XOF
Fr3,750882
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / XPF
Fr0,682581
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BWP
P0,0888018
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / BZD
$0,01332027
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / CVE
$0,63036024
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / DJF
Fr1,172979
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / DOP
$0,42525459
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / DZD
د.ج0,86117865
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / FJD
$0,01497702
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / GNF
Fr57,621765
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / GTQ
Q0,05076282
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / GYD
$1,38722991
1 AGI Alpha(AGIALPHA) / ISK
kr0,828375

AGI Alpha Mənbəyi

AGI Alpha haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi AGI Alpha Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AGI Alpha Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AGI Alpha (AGIALPHA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AGIALPHA qiyməti 0,006627 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AGIALPHA / USD cari qiyməti nədir?
AGIALPHA / USD cari qiyməti $ 0,006627 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AGI Alpha üçün bazar dəyəri nədir?
AGIALPHA üçün bazar dəyəri $ 6,63M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AGIALPHA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AGIALPHA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
AGIALPHA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AGIALPHA ATH qiyməti olan 0,049960137859604584 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AGIALPHA qiyməti (ATL) nədir?
AGIALPHA ATL qiyməti olan 0,000577276480339268 USD dəyərinə endi.
AGIALPHA ticarət həcmi nədir?
AGIALPHA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 3,27K USD.
AGIALPHA bu il daha da yüksələcək?
AGIALPHA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AGIALPHA qiymət proqnozuna baxın.
AGI Alpha (AGIALPHA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

