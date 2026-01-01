BirjaDEX+
Bugünkü canlı The Official 67 Coin qiyməti 0,013389 USD təşkil edir.67 bazar həddi 13.384.715,52 USD təşkil edir. 67 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və digərlərini real vaxt rejimində izləyin!

67 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

67 Qiymət Məlumatları

67 nədir

67 Whitepaper

67 Rəsmi Veb-saytı

67 Tokenomikası

67 Qiymət Proqnozu

67 Qiymət Tarixçəsi

67 Alış Bələdçisi

67 / Fiat Valyuta Çevirən

67 Spot

67 USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

The Official 67 Coin Logosu

The Official 67 Coin qiyməti(67)

1 67 / USD Canlı Qiyməti:

$0,01338
-0,06%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-01-23 00:00:33 (UTC+8)

The Official 67 Coin bugünkü qiyməti

Bu gün canlı The Official 67 Coin (67) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,06% dəyişkənlik ilə $ 0,013389 təşkil edir. Cari 67 - USD konvertasiya dərəcəsi 67 üzrə $ 0,013389 təşkil edir.

The Official 67 Coin hazırda $ 13,38M bazar kapitallaşması ilə #912 sıradadır və 999,68M 67 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində 67 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,011953 (aşağı) və $ 0,015599 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,043900645791901, ən aşağı isə $ 0,000086375925910336 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində 67 son bir saatda -1,35% və son 7 gündə -56,66% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 106,47K səviyyəsinə çatıb.

The Official 67 Coin (67) Bazar Məlumatları

No.912

$ 13,38M
$ 106,47K
$ 13,38M
999,68M
999.680.000
999.680.000
100,00%

SOL

The Official 67 Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,38M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 106,47K təşkil edir. 67 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,68M, ümumi təklif isə 999680000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,38M təşkil edir.

The Official 67 Coin qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,011953
24 saat Aşağı
$ 0,015599
24 saat Yüksək

$ 0,011953
$ 0,015599
$ 0,043900645791901
$ 0,000086375925910336
-1,35%

-0,06%

-56,66%

-56,66%

The Official 67 Coin (67) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün The Official 67 Coin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00000803-0,06%
30 Gün$ -0,011373-45,93%
60 Gün$ -0,005211-28,02%
90 Gün$ +0,008389+167,78%
Bugünkü The Official 67 Coin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 67 $ -0,00000803 (-0,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

The Official 67 Coin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,011373 (-45,93%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

The Official 67 Coin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 67 $ -0,005211 (-28,02%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

The Official 67 Coin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,008389 (+167,78%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

The Official 67 Coin (67) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi The Official 67 Coin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

The Official 67 Coin üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün The Official 67 Coin (67) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, 67 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün The Official 67 Coin (67) qiymət proqnozu

2040-cı ildə The Official 67 Coin qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində The Official 67 Coin qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? The Official 67 Coin Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə 67 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

The Official 67 Coin almaq və investisiya qoymaq qaydası

The Official 67 Coin ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də 67 almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün The Official 67 Coin almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda The Official 67 Coin (67) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra The Official 67 Coin dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə The Official 67 Coin (67) Alınır Təlimatı

The Official 67 Coin ilə edə biləcəkləriniz

The Official 67 Coin sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

  • MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    2.800+ tokenlə ultra aşağı komissiyalarla ticarət edin.

    Fyuçers Ticarəti

    Fyuçers Ticarəti

    500x-ə qədər leverec və dərin likvidliklə ticarət edin.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Tokenləri steyk edin və möhtəşəm airdroplar qazanın.

    MEXC Bazara Qədər

    MEXC Bazara Qədər

    Rəsmi siyahıya alınmadan əvvəl yeni tokenləri alın və satın.

MEXC-də olduqca aşağı komissiyalarla treydinq

MEXC-də The Official 67 Coin (67) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

Spot ticarəti komissiyaları:
--
Bazar Yaradıcı
--
Bazar Alıcı
Fyuçers ticarət komissiyaları:
--
Bazar Yaradıcı
--
Bazar Alıcı

MEXC-in rəqabətcil ticarət komissiyalarını yoxlayın.

Bundan əlavə, MEXC-in Komissiyasız Festivalı vasitəsilə seçdiyiniz spot tokenləri ilə tamamilə komissiyasız ticarət edə bilərsiniz.

The Official 67 Coin (67) Nədir?

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

The Official 67 Coin Mənbəyi

The Official 67 Coin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi The Official 67 Coin Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: The Official 67 Coin Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-01-23 00:00:33 (UTC+8)

The Official 67 Coin (67) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
01-20 22:09:49Sektor Yenilikləri
Qızıl qısa müddətdə kəskin yüksəldi, $4,740/oz səviyyəsini aşaraq yeni rekorda çatdı
01-20 13:14:57Sektor Yenilikləri
Trump AB Tarifləri Haqqında Şərh Edir, Qızıl Yeni Rekord Qırır, Bitcoin Qısa Müddətə Düşür
01-19 16:31:41Sektor Yenilikləri
Məxfilik Sektoru Estafet Mitinqi Görür, DUSK Bir Gündə 120%-dən Çox Artır
01-19 08:14:46Sektor Yenilikləri
Avropa və ABŞ Tarif Təhdidləri Yenidən Üzə Çıxır, Kripto Bazarı Bazar Ertəsi Səhər 'Sürətli Çöküş' Yaşayır
01-19 07:38:00Qiymətli Metallar
Spot Qızıl və Gümüş Hər İkisi Yeni Tarix Rekorlarına Çatdı
01-18 14:28:43Sektor Yenilikləri
Kripto Bazarının Əhval-Ruhiyyəsi "Neytral" Olaraq Qalır, Əvvəlki Səviyyələrdən Ümumi Bərpanı Göstərir

The Official 67 Coin Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025
Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025
2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

The Official 67 Coin haqqında daha çox məlumat əldə edin

67 USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli 67 uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də 67 USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də The Official 67 Coin (67) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı The Official 67 Coin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
67/USDT
$0,01338
0,00%
0,00% (USDT)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

