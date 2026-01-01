The Official 67 Coin qiyməti(67)
Bu gün canlı The Official 67 Coin (67) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,06% dəyişkənlik ilə $ 0,013389 təşkil edir. Cari 67 - USD konvertasiya dərəcəsi 67 üzrə $ 0,013389 təşkil edir.
The Official 67 Coin hazırda $ 13,38M bazar kapitallaşması ilə #912 sıradadır və 999,68M 67 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində 67 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,011953 (aşağı) və $ 0,015599 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,043900645791901, ən aşağı isə $ 0,000086375925910336 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində 67 son bir saatda -1,35% və son 7 gündə -56,66% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 106,47K səviyyəsinə çatıb.
No.912
100,00%
SOL
The Official 67 Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,38M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 106,47K təşkil edir. 67 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,68M, ümumi təklif isə 999680000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,38M təşkil edir.
-1,35%
-0,06%
-56,66%
-56,66%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün The Official 67 Coin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,00000803
|-0,06%
|30 Gün
|$ -0,011373
|-45,93%
|60 Gün
|$ -0,005211
|-28,02%
|90 Gün
|$ +0,008389
|+167,78%
Bu gün 67 $ -0,00000803 (-0,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət $ -0,011373 (-45,93%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə 67 $ -0,005211 (-28,02%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,008389 (+167,78%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
The Official 67 Coin (67) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi The Official 67 Coin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
2040-cı ildə The Official 67 Coin qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
The Official 67 Coin ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də 67 almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün The Official 67 Coin almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda The Official 67 Coin (67) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.
The Official 67 Coin sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir
MEXC-də The Official 67 Coin (67) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.
MEXC-in rəqabətcil ticarət komissiyalarını yoxlayın.
Bundan əlavə, MEXC-in Komissiyasız Festivalı vasitəsilə seçdiyiniz spot tokenləri ilə tamamilə komissiyasız ticarət edə bilərsiniz.
The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.
The Official 67 Coin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|01-20 22:09:49
|Sektor Yenilikləri
Qızıl qısa müddətdə kəskin yüksəldi, $4,740/oz səviyyəsini aşaraq yeni rekorda çatdı
|01-20 13:14:57
|Sektor Yenilikləri
Trump AB Tarifləri Haqqında Şərh Edir, Qızıl Yeni Rekord Qırır, Bitcoin Qısa Müddətə Düşür
|01-19 16:31:41
|Sektor Yenilikləri
Məxfilik Sektoru Estafet Mitinqi Görür, DUSK Bir Gündə 120%-dən Çox Artır
|01-19 08:14:46
|Sektor Yenilikləri
Avropa və ABŞ Tarif Təhdidləri Yenidən Üzə Çıxır, Kripto Bazarı Bazar Ertəsi Səhər 'Sürətli Çöküş' Yaşayır
|01-19 07:38:00
|Qiymətli Metallar
Spot Qızıl və Gümüş Hər İkisi Yeni Tarix Rekorlarına Çatdı
|01-18 14:28:43
|Sektor Yenilikləri
Kripto Bazarının Əhval-Ruhiyyəsi "Neytral" Olaraq Qalır, Əvvəlki Səviyyələrdən Ümumi Bərpanı Göstərir
Leverecli 67 uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də 67 USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.
Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı The Official 67 Coin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.
MEXC-də əlçatan olan bazar məlumatları ilə ən yaxşı kriptovalyutalar
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Miqdar
1 67 = 0,013389 USD