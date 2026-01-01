Ucan fix life in1day qiyməti(1)
Bu gün canlı Ucan fix life in1day (1) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,12% dəyişkənlik ilə $ 0,003125 təşkil edir. Cari 1 - USD konvertasiya dərəcəsi 1 üzrə $ 0,003125 təşkil edir.
Ucan fix life in1day hazırda $ 3,13M bazar kapitallaşması ilə #1293 sıradadır və 1,00B 1 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində 1 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,003 (aşağı) və $ 0,008451 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,017344509630410575, ən aşağı isə $ 0,001408711790331318 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində 1 son bir saatda -14,48% və son 7 gündə +4,16% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 74,37K səviyyəsinə çatıb.
Ucan fix life in1day üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,13M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 74,37K təşkil edir. 1 üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,13M təşkil edir.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ucan fix life in1day qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +0,00000376
|+0,12%
|30 Gün
|$ +0,000125
|+4,16%
|60 Gün
|$ +0,000125
|+4,16%
|90 Gün
|$ +0,000125
|+4,16%
Bu gün 1 $ +0,00000376 (+0,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət $ +0,000125 (+4,16%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə 1 $ +0,000125 (+4,16%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,000125 (+4,16%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
Ucan fix life in1day (1) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi Ucan fix life in1day Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
2040-cı ildə Ucan fix life in1day qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
Ucan fix life in1day ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də 1 almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Ucan fix life in1day almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Ucan fix life in1day (1) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.
Ucan fix life in1day sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir
MEXC-də Ucan fix life in1day (1) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.
MEXC-in rəqabətcil ticarət komissiyalarını yoxlayın.
Bundan əlavə, MEXC-in Komissiyasız Festivalı vasitəsilə seçdiyiniz spot tokenləri ilə tamamilə komissiyasız ticarət edə bilərsiniz.
Ucan fix life in1day haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
