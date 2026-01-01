BirjaDEX+
Kripto alBazarlarSpotFuturesGOLDEarnTədbirlər
Daha çox
Bugünkü canlı Ucan fix life in1day qiyməti 0,003125 USD təşkil edir.1 bazar həddi 3.125.000 USD təşkil edir. 1 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və digərlərini real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Ucan fix life in1day qiyməti 0,003125 USD təşkil edir.1 bazar həddi 3.125.000 USD təşkil edir. 1 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və digərlərini real vaxt rejimində izləyin!

1 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

1 Qiymət Məlumatları

1 nədir

1 Rəsmi Veb-saytı

1 Tokenomikası

1 Qiymət Proqnozu

1 Qiymət Tarixçəsi

1 Alış Bələdçisi

1 / Fiat Valyuta Çevirən

1 Spot

1 USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Ucan fix life in1day Logosu

Ucan fix life in1day qiyməti(1)

1 1 / USD Canlı Qiyməti:

$0,003133
$0,003133$0,003133
+0,12%1D
USD
Ucan fix life in1day (1) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-01-23 00:00:19 (UTC+8)

Ucan fix life in1day bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Ucan fix life in1day (1) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,12% dəyişkənlik ilə $ 0,003125 təşkil edir. Cari 1 - USD konvertasiya dərəcəsi 1 üzrə $ 0,003125 təşkil edir.

Ucan fix life in1day hazırda $ 3,13M bazar kapitallaşması ilə #1293 sıradadır və 1,00B 1 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində 1 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,003 (aşağı) və $ 0,008451 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,017344509630410575, ən aşağı isə $ 0,001408711790331318 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində 1 son bir saatda -14,48% və son 7 gündə +4,16% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 74,37K səviyyəsinə çatıb.

Ucan fix life in1day (1) Bazar Məlumatları

No.1293

$ 3,13M
$ 3,13M$ 3,13M

$ 74,37K
$ 74,37K$ 74,37K

$ 3,13M
$ 3,13M$ 3,13M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

100,00%

BSC

Ucan fix life in1day üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,13M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 74,37K təşkil edir. 1 üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,13M təşkil edir.

Ucan fix life in1day qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,003
$ 0,003$ 0,003
24 saat Aşağı
$ 0,008451
$ 0,008451$ 0,008451
24 saat Yüksək

$ 0,003
$ 0,003$ 0,003

$ 0,008451
$ 0,008451$ 0,008451

$ 0,017344509630410575
$ 0,017344509630410575$ 0,017344509630410575

$ 0,001408711790331318
$ 0,001408711790331318$ 0,001408711790331318

-14,48%

+0,12%

+4,16%

+4,16%

Ucan fix life in1day (1) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ucan fix life in1day qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00000376+0,12%
30 Gün$ +0,000125+4,16%
60 Gün$ +0,000125+4,16%
90 Gün$ +0,000125+4,16%
Bugünkü Ucan fix life in1day Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 1 $ +0,00000376 (+0,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ucan fix life in1day 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,000125 (+4,16%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ucan fix life in1day 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 1 $ +0,000125 (+4,16%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ucan fix life in1day 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,000125 (+4,16%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ucan fix life in1day (1) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ucan fix life in1day Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ucan fix life in1day üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Ucan fix life in1day (1) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, 1 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Ucan fix life in1day (1) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Ucan fix life in1day qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Ucan fix life in1day qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Ucan fix life in1day Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə 1 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Ucan fix life in1day almaq və investisiya qoymaq qaydası

Ucan fix life in1day ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də 1 almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Ucan fix life in1day almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Ucan fix life in1day (1) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Ucan fix life in1day dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Ucan fix life in1day (1) Alınır Təlimatı

Ucan fix life in1day ilə edə biləcəkləriniz

Ucan fix life in1day sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

  • MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

    2.800+ tokenlə ultra aşağı komissiyalarla ticarət edin.

    Fyuçers Ticarəti

    Fyuçers Ticarəti

    500x-ə qədər leverec və dərin likvidliklə ticarət edin.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Tokenləri steyk edin və möhtəşəm airdroplar qazanın.

    MEXC Bazara Qədər

    MEXC Bazara Qədər

    Rəsmi siyahıya alınmadan əvvəl yeni tokenləri alın və satın.

MEXC-də olduqca aşağı komissiyalarla treydinq

MEXC-də Ucan fix life in1day (1) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

Spot ticarəti komissiyaları:
--
Bazar Yaradıcı
--
Bazar Alıcı
Fyuçers ticarət komissiyaları:
--
Bazar Yaradıcı
--
Bazar Alıcı

MEXC-in rəqabətcil ticarət komissiyalarını yoxlayın.

Bundan əlavə, MEXC-in Komissiyasız Festivalı vasitəsilə seçdiyiniz spot tokenləri ilə tamamilə komissiyasız ticarət edə bilərsiniz.

Ucan fix life in1day Mənbəyi

Ucan fix life in1day haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Ucan fix life in1day Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ucan fix life in1day Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-01-23 00:00:19 (UTC+8)

Ucan fix life in1day (1) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
01-20 22:09:49Sektor Yenilikləri
Qızıl qısa müddətdə kəskin yüksəldi, $4,740/oz səviyyəsini aşaraq yeni rekorda çatdı
01-20 13:14:57Sektor Yenilikləri
Trump AB Tarifləri Haqqında Şərh Edir, Qızıl Yeni Rekord Qırır, Bitcoin Qısa Müddətə Düşür
01-19 16:31:41Sektor Yenilikləri
Məxfilik Sektoru Estafet Mitinqi Görür, DUSK Bir Gündə 120%-dən Çox Artır
01-19 08:14:46Sektor Yenilikləri
Avropa və ABŞ Tarif Təhdidləri Yenidən Üzə Çıxır, Kripto Bazarı Bazar Ertəsi Səhər 'Sürətli Çöküş' Yaşayır
01-19 07:38:00Qiymətli Metallar
Spot Qızıl və Gümüş Hər İkisi Yeni Tarix Rekorlarına Çatdı
01-18 14:28:43Sektor Yenilikləri
Kripto Bazarının Əhval-Ruhiyyəsi "Neytral" Olaraq Qalır, Əvvəlki Səviyyələrdən Ümumi Bərpanı Göstərir

Ucan fix life in1day Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025
Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025
2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

Ucan fix life in1day haqqında daha çox məlumat əldə edin

1 USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli 1 uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də 1 USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Ucan fix life in1day (1) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ucan fix life in1day qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
1/USDT
$0,003133
$0,003133$0,003133
0,00%
0,00% (USDT)

Araşdırılacaq daha çox kriptovalyuta

MEXC-də əlçatan olan bazar məlumatları ilə ən yaxşı kriptovalyutalar

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0,01066
$0,01066$0,01066

+255,33%

Sentient

Sentient

SENT

$0,02456
$0,02456$0,02456

+145,60%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0,02251
$0,02251$0,02251

+275,16%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0,01060
$0,01060$0,01060

+112,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

Ostrich

Ostrich

RICH

$0,00340
$0,00340$0,00340

+0,59%

Seeker

Seeker

SKR

$0,047491
$0,047491$0,047491

+0,27%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0,02251
$0,02251$0,02251

+275,16%

Sentient

Sentient

SENT

$0,02456
$0,02456$0,02456

+145,60%

Radix

Radix

XRD

$0,003445
$0,003445$0,003445

+0,11%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

1
1
USD
USD

1 1 = 0,003125 USD