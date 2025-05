ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

SıralamaNo.1815

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.05%

Dövriyyə Təklifi547,093,063.0822052

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat757,439,430.0492941

Dövriyyə Faizi0.547%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.08953665548952082,2024-03-01

Ən Aşağı Qiymət0.000182139809719544,2023-08-31

İctimai BlokçeynZKSYNCERA

