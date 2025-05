ZANO

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

SıralamaNo.318

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)6.96%

Dövriyyə Təklifi13,431,787

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat14,317,123

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi18.18416003270963,2025-01-07

Ən Aşağı Qiymət0.19191742,2020-12-18

İctimai BlokçeynZANO

Sektor

