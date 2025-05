XPX

ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif9,000,000,000

Ümumi Təchizat9,000,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi2018-08-08 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.009 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.00720291991049,2019-05-15

Ən Aşağı Qiymət0.00014253831322566,2025-05-01

İctimai BlokçeynXPX

TəqdimatProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

Sektor

Sosial Media

