CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

SıralamaNo.1240

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.57%

Dövriyyə Təklifi57,786,427.82261798

Maksimum Təklif378,432,000

Ümumi Təchizat60,575,927.31793051

Dövriyyə Faizi0.1526%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.989041429955563,2023-06-16

Ən Aşağı Qiymət0.08198113305964419,2025-04-08

İctimai BlokçeynXFI

