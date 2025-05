WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

SıralamaNo.1088

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.07%

Dövriyyə Təklifi711,163,161.1029674

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat711,163,161.1029674

Dövriyyə Faizi0.7111%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.20064258285841255,2022-02-04

Ən Aşağı Qiymət0.000638616003044836,2024-05-12

İctimai BlokçeynETH

