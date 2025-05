VSYS

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

AdVSYS

SıralamaNo.1976

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi3,414,985,010

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat5,423,592,423

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-01-18 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0.0265 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.297542300258,2019-07-29

Ən Aşağı Qiymət0.000295423301308791,2025-05-27

İctimai BlokçeynVSYS

Sektor

Sosial Media

