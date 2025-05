VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

SıralamaNo.364

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.11%

Dövriyyə Təklifi988,919,270

Maksimum Təklif8,000,000,000

Ümumi Təchizat7,289,448,352.15

Dövriyyə Faizi0.1236%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.7954748678174979,2024-03-25

Ən Aşağı Qiymət0.034636160326987464,2025-02-03

İctimai BlokçeynVENOM

Sektor

Sosial Media

