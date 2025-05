TKO

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

SıralamaNo.748

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.80%

Dövriyyə Təklifi168,667,248.13841677

Maksimum Təklif500,000,000

Ümumi Təchizat496,196,900.66

Dövriyyə Faizi0.3373%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.98934755,2021-05-03

Ən Aşağı Qiymət0.11167922761680911,2025-04-07

İctimai BlokçeynBSC

