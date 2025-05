THE

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

SıralamaNo.695

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)16.67%

Dövriyyə Təklifi102,787,039.69596395

Maksimum Təklif326,120,291

Ümumi Təchizat252,414,851.4917668

Dövriyyə Faizi0.3151%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi4.10318040169636,2024-11-27

Ən Aşağı Qiymət0.07220387483514598,2023-10-18

İctimai BlokçeynBSC

Sosial Media

