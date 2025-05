TATSU

Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components.

SıralamaNo.4528

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif1,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi69.17672973470148,2024-03-10

Ən Aşağı Qiymət0.018027066843035122,2024-02-15

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.