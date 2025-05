SKR

Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3.

AdSKR

SıralamaNo.1973

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi698,399,657.0053078

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat998,676,898.7542

Dövriyyə Faizi0.6983%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.07627022203711893,2024-05-31

Ən Aşağı Qiymət0.001326778638567073,2025-05-17

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatSaakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.