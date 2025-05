SECOND

MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused.

SıralamaNo.2463

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi3,018,909,011.8548346

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.3018%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.011276515506308746,2024-04-15

Ən Aşağı Qiymət0.000073494535656336,2025-05-28

İctimai BlokçeynAVAX_CCHAIN

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.