Dappradar is the world's DAPP store - tracking and ranking all decentralized applications across all protocols and vertical domains$ Radar, the native token of dappradar ecosystem, represents an opportunity to directly contribute, manage and shape the future of the world's dappstore.

SıralamaNo.1506

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.15%

Dövriyyə Təklifi960,096,177

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.06040392134934481,2021-12-15

Ən Aşağı Qiymət0.002336803716924029,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

