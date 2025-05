PORTUMA

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

SıralamaNo.2354

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi3,784,748,038

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat9,864,463,555

Dövriyyə Faizi0.3784%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.00416911829486032,2022-06-01

Ən Aşağı Qiymət0.000070342407221662,2025-04-08

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

