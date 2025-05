PEPECOIN

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

SıralamaNo.585

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,92

Dövriyyə Təklifi107.057.219,16111442

Maksimum Təklif133.769.420

Ümumi Təchizat107.823.571,24682897

Dövriyyə Faizi0.8003%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi7.565843950109182,2024-04-11

Ən Aşağı Qiymət0.000261303532360508,2023-04-28

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

