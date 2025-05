OSMO

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

SıralamaNo.272

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.04%

Dövriyyə Təklifi728,200,484.060037

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat997,024,219.861611

Dövriyyə Faizi0.7282%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi11.205719225524819,2022-03-04

Ən Aşağı Qiymət0.19715970705026067,2025-04-07

İctimai BlokçeynOSMO

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

Sektor

Sosial Media

