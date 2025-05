MPLX

Metaplex is an open source protocol for the creation and use of digital assets on the Solana blockchain. The Metaplex Program Library (MPL) provides developers with on-chain utilities for building Metaplex NFTs, metaverses, and gaming applications. MPLX is the governance token of the Metaplex protocol and the Metaplex DAO. MPLX holders ultimately control the modification of the programs in the MPL through governance over the Metaplex DAO.

SıralamaNo.315

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.79%

Dövriyyə Təklifi755,813,146

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat999,983,869

Dövriyyə Faizi0.7558%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.8912299134502645,2022-09-20

Ən Aşağı Qiymət0.02605055750140595,2023-05-10

İctimai BlokçeynSOL

Sektor

Sosial Media

