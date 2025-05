KASTA

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

SıralamaNo.1065

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.06%

Dövriyyə Təklifi762,789,286.9012

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,499,130,704.77

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.49219578143374,2022-01-05

Ən Aşağı Qiymət0.011393860692040366,2025-04-07

İctimai BlokçeynMATIC

Sektor

Sosial Media

