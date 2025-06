HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

AdHYPE

SıralamaNo.11

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0037%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)102.39%

Dövriyyə Təklifi333,928,180

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat999,993,930

Dövriyyə Faizi0.3339%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi45.593506598150384,2025-06-16

Ən Aşağı Qiymət3.2002764730895623,2024-11-29

İctimai BlokçeynHYPEREVM

