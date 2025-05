HOOD

A token that embodies the power of fairness, transparency, and unity. The RobinHood movement proves that when individuals unite, they can challenge even the most entrenched systems.

SıralamaNo.1960

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi44,547,590,451

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat44,547,590,451

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.002593896095799084,2025-02-01

Ən Aşağı Qiymət0.000023637056247543,2025-05-27

İctimai BlokçeynSOL

